После остановки на одни сутки, движение судов в рамках «зернового соглашения» возобновится в четверг 3 ноября

Черноморская зерновая инициатива

Движение судов по безопасному коридору будет восстановлено 3 ноября 2022 г.

Россия возобновила свое участие в соглашении об экспорте украинских зерновых в среду после получения от Украины «письменных гарантий» о демилитаризации коридора, используемого для их транспортировки. Ранее, Минобороны России и Владимир Путин заявили о приостановке «зернового соглашения», потребовав от Украины дополнительных «четких гарантий», что безопасные коридоры в Черном море не будут использоваться для военных целей. Во вторник, Стамбульский координационный центр (СКЦ) объявил об остановке прохода судов в течение среды, 2 ноября.

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Министр инфраструктуры Украины, Александр Кубраков, со ссылкой на Организацию объединенных наций (ООН), заявил в среду, что после остановки судов по безопасному коридору в Черном море на одни сутки, движение будет вновь восстановлено в четверг.

«„Черноморская зерновая инициатива“ продолжается. Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по „зерновому коридору“ пройдут 8 судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ООН. Также завтра будут проведены проверки в Босфоре»,

— написал он в своем твиттере.

#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the “grain corridor. We got confirmation from ⁦@UN⁩ . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVl — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 1, 2022

«Экспорт зерна и продуктов питания из Украины️ нужно продолжать. Хотя в рамках Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября не запланировано движение судов, мы ожидаем, что загруженные суда отплывут в четверг»,

— написал в своем твиттере накануне вечером во вторник Координатор зернового соглашения ООН Амир М. Абдулла.

Exports of grain and foodstuffs from #Ukraine️ need to continue. Although no movements of vessels are planned for 2 November under the #BlackSeaGrainInitiative, we expect loaded ships to sail on Thursday. — Amir M. Abdulla (@AmirMAbdulla) November 1, 2022

Эти заявления было сделаны после приостановки Россией «зерновой сделки», заключенной при посредничестве Турции и под эгидой ООН 22 июля сроком на 120 дней, для возобновления экспорта украинского продовольствия, заблокированного после начала войны РФ против Украины.

Российские официальные лица заявили о приостановке сделки из-за атак беспилотников на российский черноморский флот в акватории Севастополя в аннексированном Крыму в субботу. Россия обвинила в этих атаках Украину.

Стамбульский координационный центр опубликовал заявление о приостановке прохода грузов по безопасному коридору в среду, 2 ноября. По сообщению «секретариата ООН в совместном координационном центре, делегации Украины, России и Турции договорились не планировать никаких грузоперевозок 2 ноября в рамках Черноморской зерновой инициативы», — цитировало сообщение СКЦ агентство France-Presse.

Ранее в понедельник, состоялся телефонный разговор министров обороны РФ и Турции, Шойгу и Хулуси Акара по поводу приостановки Россией соглашения. По данным агентства Reuters, глава турецкого оборонного ведомства заявил в понедельник своему российскому коллеге Сергею Шойгу, что Москва должна пересмотреть свое решение о приостановке своего участия в заключенной при посредничестве ООН сделке, которая восстановила экспорт зерна из Украины. Российское оборонное ведомство не сообщало подробностей разговора.

Глава гуманитарного агентства ООН Мартин Гриффитс в понедельник в Совете безопасности отверг возможность того, что судно, занимавшееся экспортом украинского зерна, могло быть причастно к атаке беспилотников в акватории Севастополя в аннексированном Россией Крыму, как об этом заявляют российские власти.

«Что касается обвинений в использовании судов <Черноморской зерновой инициативы> в военных целях, то в ночь на 29 октября в момент нападения ни одно из них не находилось в коридоре»,

— заверил Мартин Гриффитс.

Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что Украина полна решимости «оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности» и продолжать экспорт зерна, заверил в понедельник президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Разговаривал с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Подтвердил приверженность Украины зерновой сделке»,

— написал Зеленский в своем твиттере.

Held talks with UN Secretary-General @antonioguterres. Confirmed 🇺🇦 commitment to the Grain Deal. We're ready to remain a guarantor of🌎food safety. Informed about the consequences of the missile terror & nuclear blackmail by the RF. The reaction of the world & 🇺🇳 must be tough! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2022

Вашингтон назвал просьбу Москвы о демилитаризации зернового коридора «вымогательством».

«Это похоже либо на коллективное наказание, либо на коллективное вымогательство»,

— заявил журналистам представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой, Владимиром Зеленским, где, в частности, коснулся темы приостановки Россией Черноморской зерновой инициативы, назвав эти действия официальных лиц РФ «подрывом глобальной продовольственной безопасности», — написало AFP.

В тот же день, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей «уверенности» в продлении «зернового соглашения» после телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган заверил, что предпримет «необходимые инициативы со всеми заинтересованными сторонами для решения проблем, связанных с выполнением Стамбульского соглашения о поставках зерна», — говорится в тексте коммюнике, процитированным агентством France-Presse.

Владимир Путин, по сообщениям государственных российских агентств, во время телефонного разговора с Эрдоганом заявил, что возврат РФ в зерновую сделку возможен после расследования удара по Севастополю.

В среду, Россия возобновила свое участие в соглашении об экспорте украинского зерна после получения от Украины «письменных гарантий» о демилитаризации коридора, используемого для его транспортировки.

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