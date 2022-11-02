Украинский военно-политический эксперт Александр Коваленко: У противника нет шансов пробить грамотно выстроенную оборону

интервью

Утром 29 октября власти аннексированного Севастополя заявили об атаке беспилотников на акваторию Севастопольской бухты. Ее «отбивают корабли Черноморского флота», — написал в телеграме глава города Михаил Развожаев. В Минобороны России позже добавили, что в результате атаки на Севастополь незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Впрочем, эта история не осталась незамеченной. Независимые эксперты считают, что атака продемонстрировала уязвимость главной базы для Черноморского флота.

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О том, что же произошло в Севастополе, почему замедлилось контрнаступление украинской армии и почему к этой войне ВСУ оказались подготовлены лучше, чем российская армия, Русская служба RFI поговорила с Александром Коваленко, военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление», экспертом Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука.

RFI: Что на самом деле произошло в Севастополе?

Александр Коваленко: На сегодняшний день, насколько известно, ни одна силовая структура Украины официально не подтвердила, что к этому инциденту могут быть причастны Вооруженные силы Украины. С другой стороны, Российская Федерация сразу же обвинила в этом Украину, не предоставив при этом абсолютно никаких доказательств. Но что самое любопытное, помимо Украины Россия голословно обвинила еще и Великобританию.

Такие бездоказательные заявления российской стороны звучат достаточно давно и регулярно, но сам факт того, что Россия, осуществившая вторжение на территорию Украины и развязавшая войну, возмущается по поводу того, что были повреждены ее военные корабли, элементарно противоречит здравому смыслу.

«Адмирал Макаров», например, обстреливал крылатыми ракетами «Калибр» территорию Украины, а минный тральщик «Иван Голубец» осуществлял установку морских мин исключительно в экономической зоне Украины в Черном море в самом начале полномасштабного вторжения, что фактически блокировало судоходство в этой зоне и спровоцировало продовольственный кризис. Это его делает таким же военным преступником, как и фрегат «Адмирал Макаров».

Можете ли вы дать какую-то оценку произошедшему?

Кто бы ни стоял за этой спецоперацией, она была проведена блестяще. Потому что фактически силами небольшой группы малых безэкипажных катеров, а именно такой тип катеров использовался, был нанесен достаточно существенный урон российской флотилии даже с учетом той информации, которой владею я.

Это и есть те самые морские беспилотники?

Не следует путать беспилотный летательный аппарат и безэкипажный катер.

Минобороны России заявило о незначительных повреждениях, которые получил тральщик «Иван Голубец», о повреждениях «Адмирала Макарова» не говорится…

По той информации, которая есть у меня, были нанесены повреждения двум кораблям. Это в первую очередь фрегат проекта 11356 Р «Адмирал Макаров», который, помимо всего прочего, является еще и флагманом, и минный тральщик проекта 266 М «Аквамарин- М» «Иван Голубец». Причем повреждения у них достаточно серьезные – что у первого, что у второго. Они требуют ремонта и не могут использоваться по своему функциональному назначению.

Даже если перевести ущерб в финансовую стоимость каждого из этих кораблей, это будет неполное осознание потерь. И речь идет не только о репутационных потерях.

Дело в том, что российские верфи на сегодняшний день не способны строить фрегат проекта 11356 Р, потому что после гибридного вторжения России в Украину в 2014 году Украина ввела санкции на поставки газотурбинных установок для этих фрегатов, и по сути в России остановилось производство военных кораблей такого типа. Это первый важный момент, а второй – «Адмирал Макаров» являлся флагманом Черноморского флота. Хотя говорить о том, что это флот без корабля первого ранга, сложно, назовем это флотилией.

Вы имеете в виду уничтожение крейсера «Москва»?

Да, и за последние полгода это второй уничтоженный флагман в одной и той же флотилии. Для России это серьезное репутационное унижение, поскольку она стала первой страной, которая за долгий исторический период потеряла два своих флагмана. Ракетный крейсер «Москва» стал первым флагманом флота, потерянным в войнах и конфликтах за последние сорок лет.

Ракетный крейсер «Москва». 11 сентября 2008 AP

«Иван Голубец» – это тоже серьезная потеря для российской флотилии, потому что это минный тральщик водоизмещением до 1000 тонн, строительство которого невозможно на российских верфях. Этот проект времен Советского Союза невозможно восстановить. Тральщик «Иван Голубец» был принят на вооружение советского флота еще в 1973 году. В черноморской акватории оперировали четыре тральщика такого типа, сейчас уже три, то есть нанесен достаточно существенный урон.

Ну и, конечно же, я бы обратил внимание на сам факт, что все это происходило в бухте Севастополя – это, пожалуй, одно из самых охраняемых мест на территории временно оккупированного Крыма.

Проникнуть туда и совершить ряд ударов по военным кораблям – это самая настоящая пощечина службам безопасности России. Этот инцидент не менее серьезен, чем тот, который случился на Крымском мосту.

После успешного освобождения населенных пунктов Харьковской области и Лимана многие ожидали быстрого продвижения ВСУ в районе Херсона. Почему контрнаступление замедлилось?

Харьков не стоит сравнивать с Херсоном. Там даже ландшафт серьезно отличается. Харьковская область – это лесистая местность. Херсонская область, особенно правобережье, – это открытое пространство, степь. И в таких условиях осуществлять масштабное стремительное контрнаступление можно лишь в том случае, когда полностью сформированы соответствующие условия. Формирование таких условий – это целый ряд мероприятий. Чем сложней местность, тем этих мероприятий больше. В частности, их можно разделить на две категории: уничтожение системы управления противника и уничтожение системы обеспечения противника. Это необходимо для того, чтобы система управления и обеспечения передовых подразделений противника работала неэффективно. В Херсоне мы сегодня можем наблюдать не стремительную спецоперацию освобождения территорий, а последовательную.

Тогда, если можно, хотелось бы понять, как получилось, что Херсон и часть Запорожской области, включая Запорожскую АЭС, в самом начале войны оказались захвачены российскими войсками?

По информации из официальных источников известно, что было предательство со стороны одного из должностных лиц украинских спецслужб, который фактически являлся агентом российских оккупантов. Сейчас ведется разбирательство. Если бы не было факта предательства со стороны должностного лица, о котором скоро будут говорить достаточно часто в СМИ, само по себе удержание было очень сложным – на тот момент у российской армии был еще свежий и достаточно масштабный потенциал для того, чтобы оказывать огневое давление. Сейчас он себя практически исчерпал – не до конца, конечно, но по логистике у них возникают проблемы.

Кроме того, я хочу еще раз повторить, что Херсонщина – это степь, и потому войска, державшие оборону, были как на ладони и обстреливались противником в режиме огневого вала, мощно и интенсивно. Когда началось наступление противника, Вооруженные силы Украины насколько могли тормозили наступательный потенциал российской армии, по сути растягивая силы врага, и держали те территории, которые можно было удержать, с минимальными потерями.

Эту войну с первых дней называют войной на истощение потенциала российской армии.

В первые дни российского вторжения две армии не стоило бы сравнивать по запасам техники, боеприпасов, авиации и так далее. На момент начала войны у российской армии было больше ресурсов, поэтому было важно максимально затруднить логистику обеспечения противника, делать это с максимальным эффектом и минимальными потерями. По сути, мы сейчас видим, особенно на юге, что российские войска не могут дальше продвигаться, они шаг за шагом продолжают выдыхаться, у них возникают проблемы с техникой, с личным составом, с артиллерией, с боеприпасами. Со временем поступательно начнется вытеснение противника не только с правобережной части Херсонщины, но и с левого берега, и контрнаступление на запорожском плацдарме. Конечно, это заняло много времени, но было сбережено намного больше ресурсов, которые понадобились для контрнаступления на севере, освобождения Черниговской, Сумской и Киевской областей.

Российский военный у Запорожской АЭС. 4 августа 2022 REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Российская власть всеми способами пытается заставить украинское руководство сесть за стол переговоров, естественно, выдвигая свои условия, которые для Украины неприемлемы. Всем памятны первые Минские соглашения, которые случились после Иловайска….

В Иловайске украинская армия стала заложницей своих же успехов. Ведь после того, как началась Анитеррористическая операция, мы достаточно быстро стали освобождать захваченные части Луганщины и Донетчины, продвижение было стремительным. Мы продвигались быстрее, чем могли логистически обеспечивать армию. На тот момент, когда в Иловайске находилась наша группа войск, она практически была не обеспечена, а когда отсутствует логистика, ведение обороны, мягко говоря, проблематично. Этим воспользовались российские оккупационные войска, и случилось именно окружение и неспособность к ведению боевых действий. Подобные ситуации, но теперь это касалось российской армии, мы могли наблюдать не так давно и на северном плацдарме, и в районе Лимана, и на Харьковщине. Российские войска вынуждены были не просто отступать, а оставлять технику, те же модернизированные танки Т-80. Поскольку бежать на танках неудобно, пересаживались на колесную технику. В этом и заключается проблема стремительных контрнаступлений, когда не учитывается логистика и прикрытие. Тогда в Иловайске командованием это не было учтено.

Сейчас весь мир увидел другую украинскую армию. Боеспособную, хорошо обученную и, конечно, мотивированную. В самом начале войны западные разведки пророчили, что Киев скорее всего будет взят за 72 часа. Этого не случилось. К подобному сопротивлению ВСУ, кажется, даже на Западе не были готовы. Это была недооценка боеспособности украинской армии или переоценка российских военных?

Я бы сказал, что как раз российская армия не была готова к подобного рода сопротивлению, потому что в России сейчас проблема состоит с нормальной адекватной аналитикой, которая отсутствует напрочь. Военная аналитика там стала себя изживать примерно с 2014 года, может быть, даже немногим раньше. Аналитика – это адекватный анализ и адекватный подход к оценке возможности противника, потенциального врага с учетом целого ряда позиций. Начнем с того, что в России практически каждая силовая структура имеет свои аналитические отделы, которые анализируют ситуацию, и практически все они сейчас превратились не столько в аналитиков, сколько в пропагандистов. Они стали заложниками своей же собственной пропаганды.

О чем говорила российская пропаганда с начала 2014 года? О том, что украинская армия небоеспособная, что это сборище наркоманов, алкоголиков, бомжей. Формировался именно такой образ сначала для населения России, чтобы искажать и дискредитировать ВСУ, а позже это перешло на аналитику более высокого уровня, которая ложится том числе и на стол Путину. Эта деградация принесла свои плоды: российской аналитикой были катастрофически недооценены возможности вооруженных сил Украины и катастрофически переоценены возможности российской армии.

Хотя, если здраво посмотреть на ситуацию, если действительно обратить внимание на эволюцию ВСУ за 8 лет и деградацию российской армии, то тут разницу вполне можно было заметить.

Кому и чему украинцы обязаны тем, что в 2022 году их защищает боеспособная армия, совсем не похожая на ту, что была в 2014 году?

Во-первых, 2014 год нам дал достаточно серьезный опыт боевых действий против ограниченного контингента противника. Но все же противника, который имел преимущество в том числе и количественное, у которого есть больше ресурсов, причем не только военного характера, но и политического, финансового, информационного и экономического. И с 2014 года главной стратегией развития вооруженных сил Украины стало именно оборонное ведение боевых действий. Сейчас мы можем увидеть, что на 80% это исключительно оборона, поскольку на хорошо выстроенной обороне стачивается противник, который тебя может значительно превосходить. Тут можно вспомнить классический исторический пример 300 спартанцев. Если грамотно выстроена оборона, то у противника нет шансов ее пробить.

В таких условиях, собственно, и началась подготовка ВСУ. До 2014 года она практически заключалась в том, что использовалась старая советская концепция. Последние новшества, которые вносились, были еще в 80-х годах прошлого века. Кстати, сейчас по действиям российской армии мы можем тоже констатировать, что они пользуются методиками советской армии с небольшими видоизменениями. В целом, это самая свежая с 1980 года тактика ведения боевых действий с применением бронетанковых соединений.

В ВСУ с 2014-2015 года начался процесс введения обучения с учетом тех методик, которые есть в странах НАТО. Вооруженные силы Украины отправляли своих офицеров, особенно тех, у которых есть боевой опыт, в те или иные страны в США, в Великобританию, во Францию, где они проходили обучение, получали соответствующие навыки. В самой Украине, на полигоне в Ямполе был открыт подготовительный центр. Там проходили подготовку не только бойцы ВСУ, но и Национальной гвардии Украины. По сути, это было полное переформатирование армии в максимально сжатые сроки, чтобы полностью изменить представление о формате боевых действий целиком и полностью. И в результате мы видим, что на сегодняшний день тактика и стратегия ВСУ кардинально отличается.

Кроме того, изменения касаются и перевооружения ВСУ. Ставка сделана на те виды вооружений, которые могут быть более эффективны. Достаточно долго Украина запрашивала у США противотанковые ракетные комплексы Javelin с учетом той тактики, которую используют российские войска – это зачастую бронетанковые кулаки. И это себя оправдало уже в самом начале войны. Ну и, конечно, очень важный момент – у россиян нет мотивации настолько сильной, которая есть у украинцев.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный AP - Gleb Garanich

Какова роль генерала Валерия Залужного в успехах украинской армии?

Генерал Залужный – это человек, которого можно назвать офицером новой формации. Он открыт для современных методов ведения войны, для любых совершенно нестандартных решений. Прошлый офицерский состав, высшее руководство ВСУ – так или иначе, это были представители советской формации, отчасти с советским подходом к тем или иным решениям боевых задач, и у них был комплекс генерала, невоспринимающего критику. У Залужного совсем другой подход. Он принимает все версии и выбирает наиболее оптимальный сценарий для решения боевой задачи. Сейчас мы видим, что современный подход к решению боевых задач имеет преимущество.

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