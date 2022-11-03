Двести пятьдесят третий день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Люди прячутся от ударов в киевском метро. 25 октября 2022

3 ноября — 253-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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18:26 Турция не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия достигнутых договоренностей для их вступления в НАТО — министр иностранных дел Турции Чавушоглу

18:16 Столтенберг: «Пришло время приветствовать Финляндию и Швецию в НАТО»

«Пришло время приветствовать Швецию и Финляндию в качестве членов НАТО»,

— заявил в четверг вечером в Стамбуле генеральный секретарь Атлантического альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг должен встретиться в пятницу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который блокирует вступление двух скандинавских стран в НАТО, обвиняя их, среди прочего, в защите курдских боевиков из Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической группировкой.

18:04 Reuters: ООН добивается экспорта «застрявших» российских удобрений до истечения крайнего срока по черноморскому зерну

Высокопоставленный представитель ООН заявил в четверг, что организация уделяет первоочередное внимание усилиям по экспорту застрявших в европейских портах российских удобрений и надеется добиться прогресса до истечения крайнего срока для возобновления Черноморской зерновой инициативы 19 ноября.

17:36 Вашингтон заявляет, что обеспечивает отслеживаемость военной техники, которую поставляет в Украину

Соединенные Штаты регулярно инспектируют запасы военной техники, поставляемой в Украину, для обеспечения возможности отслеживания, — сообщает в четверг агентство France-Presse со ссылкой на Пентагон.

«Небольшая группа, состоящая из сотрудников отдела защиты посольства США в Киеве, за последние несколько месяцев провела несколько инспекций поставок американской помощи в целях безопасности на нескольких объектах в Украине»,

— говорится в пресс-релизе генерала Пэта Райдера, доверенного лица Пентагона

«Эти объекты не находятся вблизи линии фронта»,

— сказал он, добавив, что проверки не проводились «в ответ» на что-либо.

«У нас нет свидетельств общего перенаправления» этой американской помощи, — подчеркнул Пэт Райдер.

17:30 Великобритания запретит услуги, помогающие транспортировать российскую нефть

Великобритания стремится помешать странам использовать свои услуги для транспортировки российской нефти, если только она не будет куплена по цене или ниже предельной цены, установленной западными правительствами в рамках санкций против России за ее вторжение в Украину.

Британское правительство заявило в четверг, что запрет, который вступит в силу с 5 декабря, распространяется на британские услуги, включая страхование, брокерские услуги и доставку.

«Мы запретили импорт российской нефти в Великобританию и добились значительных успехов в полном отказе от нее. <...> Эта новая мера продолжит „закручивать гайки“ на путинской военной машине, из-за чего ему становится еще труднее получать прибыль от своей незаконной войны»,

— говорится в заявлении министра финансов Джереми Ханта.

17:16 На освобожденных от российской оккупации украинских территориях были обнаружены 868 тел мирных жителей, среди которых — тела 24 детей

Национальной полицией Украины задокументировано 2670 военных преступлений, а также обнаружили 34 пыточных, – сообщается на сайте ведомства.

16:58 С начала войны в приграничных с Украиной регионах РФ погибли 33 человека

В октябре количество ответных обстрелов приграничных регионов России с украинской стороны выросло почти в пять раз по сравнению с летними месяцами. Об этом пишет издание «Верстка».

За 253 дня войны на территории России были полностью разрушены минимум 55 жилых домов, еще 823 жилых дома повреждены, 43 из них — многоквартирные.

16:43 Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать»,

— сказал он на брифинге 3 ноября, отвечая на вопросы журналистов.

16:38 Болгария решила отправить оружие в Украину

Болгарский парламент в четверг проголосовал за решение отправить оружие в Украину. Это решение поддержали 175 депутатов от правых и центристов, 49 проголосовали против и один воздержался.

Характер помощи будет определен в течение месяца по предложению временного правительства, назначенного президентом Руменом Радевым, который сам выступает против такого решения.

Министр обороны Димитар Стоянов уже исключил предоставление Киеву зенитно-ракетных комплексов и другого тяжелого вооружения, сославшись на слабые возможности болгарской армии.

Поддерживая важные экономические и культурные связи с Россией, Болгария до сих пор была одной из немногих стран ЕС, не оказывавших Украине военной помощи.

Болгарские компании по производству боеприпасов и стрелкового оружия утроили свое производство с начала войны, которое они экспортируют в другие страны ЕС.

16:15 «Большая семерка» намерена не позволить России «уморить голодом» украинцев этой зимой: в Мюнстере проходит встреча глав МИД

Группа стран G7 полна решимости помешать России «уморить голодом» и «заморозить» украинцев этой зимой и обсудит способы усиления поддержки Киева на двухдневной встрече в Германии.

«Мы не позволим, чтобы жестокость этой войны привела к массовой гибели пожилых людей и детей, молодежи или семей в предстоящие зимние месяцы»,

— заявила Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ, в четверг на открытии этой встречи глав дипломатий G7 в Мюнстере (запад Германии).

Согласно дипломатическим источникам агентства France-Presse, в ходе встречи министры сосредоточатся, в частности, на «средствах дальнейшей поддержки Украины» во всех сферах, в то время как европейцы и американцы уже оказывают масштабную экономическую и военную помощь.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок председательствует на первом рабочем заседании министров иностранных дел стран Большой семерки со своими коллегами Мелани Джоли (Канада), Энтони Блинкеном (США), Тошимицу Мотэги (Япония), Джеймсом Клеверли (Великобритания), Жозепом Борреллом (ЕС) и Антонио Таяни (Италия). Мюнстер, Германия, 3 ноября 2022 г. REUTERS/Wolfgang Rattay/Pool

15:37 Die Welt: правительство Германии опровергло заявление Эрдогана о том, что Шольц изменил отношение к России

«По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канцлер Олаф Шольц (СДПГ) изменил свою позицию по отношению к России: он сказал, что для прекращения войны в Украине необходимо найти с ней общий язык. Представитель правительства опроверг это», — пишет издание.

«Во время разговора канцлер подтвердил свою позицию, что именно от российского президента зависит, прекратит ли он эту жестокую войну, выведет российские войска из Украины и вступит в мирные переговоры с Киевом», — говорится на сайте Die Welt.

15:26 МАГАТЭ заявило, что не нашло признаков незарегистрированной ядерной деятельности и материалов на трех объектах в Украине, где проводилась проверка

IAEA inspectors have completed in-field verification activities at three locations in #Ukraine at the request of the 🇺🇦 government — found no indications of undeclared nuclear activities and materials. https://t.co/RiY9hdJjSb pic.twitter.com/muPb3jeDOU — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 3, 2022

15:09 Украина также подтвердила возвращение своих военнопленных

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что были возвращены 107 человек. 74 из них защищали завод «Азовсталь» в Мариуполе.

14:52 Минобороны РФ подтвердило освобождение 107 российских военнослужащих из украинского плена

Сообщается, что их доставят в Москву для лечения и оказания психологической помощи.

14:29 ВМФ Германии помогут Норвегии обеспечить безопасность критической инфраструктуры

Reuters сообщает, что немецкое военно-морские силы помогут Норвегии обеспечить безопасность морских буровых платформ, подводных кабелей и трубопроводов. Не исключается, что подобная помощь может быть оказана Дании и Швеции.

13:51 Microsoft предоставит Украине дополнительную техническую поддержку на сумму около 100 млн долларов

Это следует из заявления главы американской корпорации Брэда Смита. С учетом этой помощи Microsoft предоставляет Киеву техническую поддержку на сумму 400 млн долларов.

13:25 МИД России выразил протест послу Великобритании

Министерство иностранных дел России заявило протест послу Великобритании Деборе Броннерт в связи с предполагаемым участием Лондона в атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября:

Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона.

Посол Великобритании Дебора Броннерт покидает здание российского МИДа. 3 ноября 2022 AP - Alexander Zemlianichenko

12:55 Кирилл Стремоусов: Российские войска вероятно уйдут из Херсона на правый берег Днепра

Об этом замглавы оккупационной администрации Херсонской области заявил в эфире «Соловьев Live».

Наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении,

— сказал Стремоусов.

12:37 Moscow Times: Сбербанк обвинили в обходе санкций

2 ноября Сбербанк сообщил, что продал 43% акций в компании хорватского ретейлера Fortenova Group Саифу Алькетби, инвестору из ОАЭ. В хорватской компании заявили, что не понимают, как сделка могла состояться в условиях действующих в отношении России ограничений, а без разрешения хорватской стороны Сбербанк не мог продать свою долю.

В случае, если сделку квалифицируют как попытку обхода санкций, это будет считаться уголовным преступлением, участия в котором компания не принимала,

— цитирует Moscow Times заявление Fortenova Group.

12:04 Дмитрий Песков: увеличение срока срочной службы в Кремле не обсуждается

Здесь все-таки решающий голос за Министерством обороны Российской Федерации. Все зависит именно от позиции Министерства обороны, от запросов Министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от Министерства обороны на этот счет мы не слышали,

— сказал официальный представитель президента России в ответ на вопрос «Коммерсант FM».

11:45 Николай Патрушев: Россия предотвратила теракт на Запорожской АЭС

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия предотвратила теракт на Запорожской АЭС.

К сожалению, визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел к прекращению атак на ЗАЭС и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества,

— заявил Патрушев. Никаких деталей и доказательств он не привел.

Ранее представитель администрации аннексированной Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что на территории АЭС нашли «более чем килограмм» взрывчатки.

11:31 Узбекистан пока не возобновит обслуживание российских карт «Мир»

Узбекские банки видят в этом риски, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центробанк Узбекистана.

11:24 Глава МИД Украины: за атакой на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя стоят «люди доброй воли»

Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской радиостанции Cadena SER. Также он подчеркнул, что Киев не использовал и не планировал использовать черноморский зерновой коридор в военных целях.

11:00 Минобороны Великобритании: в середине октября российские войска в среднем теряли 40 единиц бронетехники в день

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/f9ZFM3FBtu



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/O0yDkN0ycJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 3, 2022

В британском министерстве отмечают, что для восполнения потерь российские военные вероятно приобрели не менее сотни танков и боевых машин пехоты из резервов Беларуси.

10:26 Президент Греции Катерина Сакелларопулу прибыла в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским

Об этом сообщает греческое агентство АМНА. Днем ранее новостной портал Ieidiseis.gr сообщал, что Сакелларопулу вместе с министром обороны Никосом Панайотопулосом посетят Киев и передадут Украине БМП-1. Договоренность о передаче БМП-1 производства ГДР была достигнула в конце мая между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем: Афины передают Киеву БМП-1, вместо них получают БМП типа Marder, произведенные в Германии.

10:05 «Коммерсант»: в Совете федерации обсудят возможность создания реестра недружественных правообладателей

С таким предложением выступил глава Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов. В реестр предлагается включать компании, которые поддерживают санкции против России. Документ сможет служить базой, с помощью которой специальный уполномоченный при президенте по интеллектуальным правам сможет выступать с требованием принудительного лицензирования продуктов, производимых компаниями, попавшими в реестр.

9:47 В Совете федерации РФ обсудят возвращение двухлетнего срока службы в армии

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что предложение вновь сделать срочную службу двухлетней вероятно поддержат.

9:33 В Госдуме РФ предложили создать министерство информации и пропаганды

С предложением выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев:

То, что касается информационной войны. Конечно, можно кричать, что мы сильно проигрываем. Основная проблема, по моему мнению, — отсутствие единого управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул все от информационного противоборства вплоть до фейкомета. Надо работать теми же средствами, какими они работают с нами. Здесь чего стесняться-то?

9:26 Эрдоган: Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к Владимиру Путину

Вчера, 2 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и российским лидером Владимиром Путиным. После этого издание Daily Sabah со ссылкой на турецкого президента написало, что «канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил ее в отношении России, подчеркнув важность диалога».

LIVE — Erdoğan: Leaders' diplomacy is crucial to solve issues. Even German Chancellor Scholz had completely different stance on Putin month ago and has changed his stance on Russia, emphasizing common ground — DAILY SABAH (@DailySabah) November 2, 2022

Сообщается, что одной из тем переговоров Эрдогана с Шольцем и с Путиным был вывоз зерна из украинских портов.

►Без России сделка по зерну невозможна? Сухогрузы из Украины шли не в Африку, а в Европу? Главные вопросы о стамбульских соглашениях

9:20 «Энергоатом»: Запорожская АЭС обесточена

Во время ночных обстрелов были повреждены две линии электропередач, связывавшую АЭС с украинской энергетической системой. В Энергоатоме заявили, что сейчас станция работает с помощью дизельных генератором, но топлива для их работы хватит на 15 суток.

9:03 Совбез ООН не принял резолюцию России по биолабораториям США в Украине

В документе российская сторона предлагала создать комиссию при Совбезе для расследования претензии России к США и Украине в предполагаемом создании и развитии биолабораторий. За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай, против — Франция, Великобритания и США. Еще девять стран Совбеза воздержались.

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