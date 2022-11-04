Двести пятьдесят четвертый день войны России против Украины. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

4 ноября — 254-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter.

14:45 Губернатор: ВСУ обстреляли в Курской области два населенных пункта

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате обстрела в поселке Тёткино «осколками посечен фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая в соседнем домовладении».

В селе Гордеевка, отметил глава региона, приземлились пять артиллерийских снарядов. Разрушений и пострадавших нет.

14:20 Министр обороны Украины: российские военные могут отступить из Херсона на восточный берег Днепра

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские военные могут отступить на восточный берег Днепра, оставив Херсон.

«Их привычка к "актам доброй воли" нам давно уже известна. Так был "акт доброй воли", когда они освободили территорию Киевской области, затем Сумской и Черниговской, благодаря решительным действиям сектора безопасности и обороны. Затем был остров Змеиный – ещё один "акт доброй воли". Конечно, я думаю, что потенциально они готовы к очередному "акту доброй воли" относительно левого берега Днепра в Херсонской области, в районе города Херсон, но для этого им все равно понадобится потерять определенный свой потенциал благодаря соответствующим действиям наших Вооруженных сил»,

– сказал Алексей Резников на брифинге.

При этом глава украинского военного ведомства отметил, что информация об отступлении российских войск из Херсона может быть элементом информационно-психологической операции, поэтому в министерстве обороны не доверяют ей до конца.

13:53 Эрдоган: Путин предложил бесплатно отправлять зерно в Африку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным было решено бесплатно отправлять зерно в нуждающиеся страны Африки. В частности, речь идет о Сомали, Судане и Джибути.

«Мы пришли к общему согласию в этом вопросе», — подчеркнул президент Турции. «Мы обеспечим, чтобы сухогрузы с зерном доходили до стран, которые в настоящее время страдают от тяжелого продовольственного кризиса и голода».

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, этот вопрос также обсуждался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

После атаки беспилотников на корабли в порту Севастополя в конце октября Минобороны РФ прервала участие в зерновой сделке. В ведомстве заявили, что один из дронов был запущен с сухогруза с зерном.

2 ноября Москва согласилась возобновить участие в зерновой сделке. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда сказал, что такое решение было принято благодаря посредничеству Турции. По его словам, Анкара получила от Киева гарантии о том, что гуманитарный коридор не будут использовать для ведения военных действий.

13:14 Владимир Путин подписал законы, регулирующие прохождение военной службы в период мобилизации

На военную службу теперь могут быть призваны граждане с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. При этом по некоторым преступлениям такой призыв всё еще остается невозможным. Среди них – преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, теракт, захват заложников, госизмена, организация и финансирование экстремистского сообщества и публичные призывы к экстремизму.

Граждане, проходящие альтернативную военную службу, могут быть направлены на должности гражданского персонала в вооруженных силах.

Период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

Добровольцы приравниваются к военнослужащим.

12:42 Владимир Путин сделал еще несколько заявлений

В День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади и встретился с волонтерами.

Он также сделал несколько заявлений.

«Мариуполь — древний русский город, там есть над чем поработать».

«Сейчас, конечно, тех кто живёт в Херсоне нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий. Гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий, связанных с военными действиями».

«Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют скидок, а у нас люди просятся на работу. Так и есть».

12:28 Путин: в России мобилизованы 318 тысяч человек

Президент России Владимир Путин заявил, что в России мобилизованы 318 тысяч человек. По его словам, 49 тысяч из них уже выполняют военные задачи. Он отметил, что число мобилизованных превысило 300 тысяч из-за потока добровольцев, который «не прекращается».

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в рамках мобилизации из запасы призваны 300 тысяч россиян и объявил о завершении мобилизации. В начале ноября глава Минобороны отчитался, что 87 тысяч мобилизованных выполняют боевые задачи.

11:46 Губернатор: поселок Октябрьский в Белгородской области попал под обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что ВСУ обстреляли поселок Октябрьский. По его словам, пострадавших нет.

«Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях», – написал глава региона у себя в Telegram.

Восстановительные работы на месте разрушений должны начаться уже сегодня.

11:23 Financial Times рассказала о публичной казни в Херсонской области

11:10 Восемь женщин задержаны на антивоенной акции в Улан-Удэ

Полицейские задержали по меньшей мере восемь женщин, которые пришли на антивоенную акцию протеста в Улан-Удэ. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Женщин посадили в автозак и взяли с них объяснения. Затем двух задержанных отпустили. Остальных увезли в отделение полиции, оттуда отпустили еще двоих.

По информации Telegram-канала «Утро Бурятии», активистки сорвали провластную акцию по случаю Дня народного единства.

10:48 Долина, Донецкая область

Разрушенный Свято-Георгиевский скит в селе Долина, Донецкая область. 3 ноября 2022. AP - Andriy Andriyenko

10:32 В Киеве без электричества остаются 450 тысяч квартир

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в украинской столице увеличилось количество квартир, в которых нет электричества.

«На сегодняшний день без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни», — написал Виталий Кличко у себя в Telegram.

По его словам, отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны. Мэр Киева призвал жителей города экономить электричество.

Проблемы с электроэнергией в Украине начались после массированных обстрелов российской армией украинских городов.

10:15 Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим 195 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей российским военнослужащим.

При этом выплаты получат только те, кто после 21 сентября – дня начала мобилизации – заключил с Минобороны контракт на год или более.

Ранее Владимир Путин говорил, что все мобилизованные будут получать как минимум по 195 тысяч рублей в месяц. Тем не менее, судя по сообщениям мобилизованных и их близких, многие из них не получают этих денег.

9:48 Reuters: страны G7 договорились о потолке цен на российскую нефть

Группа семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Австралия договорились установить фиксированный потолок цен на российскую нефть, вместо того, чтобы устанавливать плавающую ставку. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Каким именно будет ценовой потолок пока не ясно, но стороны планируют согласовать его до конца ноября.

По словам одного из собеседников издания, ценовой потолок будут регулярно пересматривать. Стороны считают, что это сделает рынок более стабильным и минимизирует нагрузку на его участников.

Источники Reuters отмечают, что привязка потолка как дисконта к какому-либо индексу, которая тоже обсуждалась, сделала бы рынок чересчур волатильным. Кроме того, Москва могла бы извлечь из этого выгоду, так как нефть марки Brent, вероятно, подорожает из-за сокращения поставок.

Юридическая база для введения потолка цен на российскую нефть заложена в восьмом пакете санкций, который Евросоюз утвердил в начале октября. Согласно документу, ограничения на закупки сырой нефти должны начать действовать с 5 декабря, а на закупки нефтепродуктов – с 5 февраля 2023.

США разрешили разгрузку нефти из России без потолка цен до 19 января, при условии, что танкер с ней был загружен до 5 декабря. Как писал Bloomberg, американский Минфин предлагал установить потолок цен на российскую нефть в районе $40–60 за баррель.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не будет поставлять российскую нефть тем странам, которые установили ценовой потолок.

9:33 ВСУ: российские войска втрое увеличили число атак

Российская армия в три раза увеличила количество атак на некоторых участках фронта, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с командиром объединенных сил НАТО и США в Европе генералом Кристофером Каволи.

«Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, но остается под контролем. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта — до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону»,

– написал Валерий Залужный у себя в Telegram.

Как сообщается в ежедневной сводке Генштаба ВСУ, наступательные действия российской армии сконцентрированы на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

При этом за последние сутки украинской армии удалось отбить российские атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка в Донецкой области.

9:10 Британская разведка: в российских войсках могут появиться «заградотряды»

Из-за низкого морального духа военнослужащих и их нежелания воевать, российские войска, вероятно, начали развертывание «заградительных отрядов». Такие подразделения угрожают расстрелять отступающих солдат, чтобы заставить их перейти в наступление. Российские силы использовали такие отряды в предыдущих конфликтах.

В последнее время российские генералы хотели, чтобы командиры получили разрешение применять оружие против дезертиров, включая разрешение убивать таких лиц после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотели, чтобы военные удерживали оборону, пока не погибнут.

Тактика расстрела дезертиров может свидетельствовать о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности в российских войсках.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/CWHuZrKery



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bYLF2ONZOR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 4, 2022

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться