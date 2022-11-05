Двести пятьдесят пятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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5 ноября — 255-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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13:54 Виновником пожара в ночном клубе в Костроме предположительно стал 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин, вернувшийся из Украины

Как пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на родственников, в августе Ионкин вернулся из Украины, где получил ранение во время обстрела, когда вез боеприпасы вместе с другими российскими военными. Долгое время Станислав находится на больничном, а в начале ноября отправился в воинскую часть для прохождения медкомиссии.

► Подробнее: В ночном клубе в Костроме как минимум 13 человек погибли из-за пожара. Основной версией называют использование пиротехники

13:03 17 стран Евросоюза отправили Украине 500 энергогенераторов

Как сообщает Главное управление европейской гражданской защиты и операций по оказанию гуманитарной помощи, энергогенераторы Украине согласились предоставить Австрия, Болгария, Бельгия, Дания, Ирландия, Германия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Словакия, Словения, Польша, Швеция, Финляндия, Франция и Эстония. Управление европейской гражданской защиты выступает посредником, помогающим осуществить поставки.

Российская армия с середины октября наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что атаки привели к повреждению около 40% энергообъектов страны. Власти Украины ввели график плановых отключений электричества. В пиковые часы граждан призывают не пользоваться электроприборами, в городах отключают уличное освещение.

12:00 В оккупированном Россией Донецке совершено покушение на главу судебной коллегии «Верховного суда ДНР», приговорившей к казни трех иностранцев, воевавших за Украину

Судья получил огнестрельные ранения и находится в тяжелом состоянии. Нападавшего ищут, заявили в МВД так называемой ДНР.

Пострадавший судья Александр Никулин был председателем коллегии «Верховного суда ДНР», подчиняющегося оккупационной администрации, которая приговорила британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины. Позднее всех троих иностранцев обменяли.

11:35 Иран впервые подтвердил передачу России беспилотников

Об этом заявил глава МИД страны Хоссейн Абдоллахиян. Однако, по его словам, Тегеран поставил Москве лишь «небольшое» количество дронов за несколько месяцев до российского вторжения в Украину.

Абдоллахиян также подчеркнул, что Иран не считает себя стороной конфликта в Украине и что, если Тегерану предъявят доказательство использования беспилотников на войне, страна «не останется равнодушной».

Ранее власти Ирана неоднократно отрицали поставки беспилотников России. При этом ВСУ практически каждый день сообщают об атаках на свои города БпЛА иранского производства и публикуют в качестве доказательств фотографии сбитых дронов.

11:02 Большинство жителей Одессы поддержало демонтаж памятника Екатерине Второй

Как сообщил Одесский городской совет, по итогам голосования на платформе «Социально активный гражданин», большинство одесситов поддержали демонтаж памятника «Основателям Одессы».

Следующий шаг — вынесение вопроса на ближайшую сессию городского совета. Об этом написал в фейсбуке мэр города Геннадий Труханов.

10:18 Сводка военной разведки Великобритании в субботу посвящена проблемам с мобилизацией в России

Вероятно, Россия изо всех сил пытается обеспечить военную подготовку для мобилизованных и новобранцев, призванных в армию в рамках ежегодного осеннего призыва. Российские вооруженные силы уже были перегружены из-за подготовки примерно 300 тысяч мобилизованных. Эти проблемы будут усугубляться осенним призывом, который, как ожидается, привлечет в армию еще 120 тысяч человек.

Мобилизованные, скорее всего, получают минимальную подготовку или вообще не проходят ее. Опытные офицеры и инструкторы были отправлены воевать в Украину, и некоторые из них, вероятно, погибли в ходе конфликта.

Российские силы проходят подготовку в Беларуси из-за нехватки личного состава и боеприпасов. Развертывание войск с минимальной подготовкой или без нее не дает дополнительных наступательных боевых возможностей.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/azUGd12qz5



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KfoLL2P3zH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 5, 2022

09:50 CNN: в Украине отключились 1300 терминалов Starlink из-за проблем с финансированием

Отключение произошло 24 октября и стало большой проблемой для ВСУ. Работать перестала значительная часть терминалов, находящихся в распоряжении украинских военных. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

К отключению привели проблемы с оплатой оборудования. Украина заказала терминалы в марте и платила по 2,5 тысячи долларов ежемесячно за каждый из них. К сентябрю общие траты выросли до 20 миллионов долларов. Власти Украины обратились в Лондон за помощью с оплатой, но там решили, что помощь Украине по другим направлениям приоритетнее.

Источник CNN в оборонном ведомстве США отметил, что, несмотря на обещания Илона Маска продолжать бесплатно предоставлять Украине услуги Starlink. SpaceX продолжает переговоры с Пентагоном о том, чтобы американские военные взяли оплату терминалов на себя. Сколько всего таких терминалов у ВСУ, не известно.

09:26 Утрення сводка Генштаба ВСУ

Главное:

За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских войск подверглись около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов противником и применения ударных БпЛА, в том числе с территории Беларуси.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, 3 ноября в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте.

Также подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка.

Кроме того, 4 ноября в районе населенного пункта Нововасилевка Николаевской области, было уничтожено есть топливозаправщиков противника.

3 ноября в Мелитополь отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов. В медицинских подразделениях не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен предоставить качественную медицинскую помощь.

В Херсоне российские оккупанты пытаются обнаружить местных жителей, которые отказались эвакуироваться на временно подконтрольную российским захватчикам территорию. Город грабят, инфраструктуру уничтожают.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также семь позиций средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА типа «Орлан-10», 11 дронов «Shahed-136» и 2 крылатые ракеты «Калибр».

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в сутки поразили два пункта управления врага, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и четыре других важных военных объекта оккупантов.

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