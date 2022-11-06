Двести пятьдесят шестой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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6 ноября — 256-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости

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11:00 The Washington Post: Белый дом просит от властей Украины продемонстрировать готовность к переговорам с РФ

Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, администрация США просит Украину отказаться от позиции, согласно которой переговоры с Россией возможны только после ухода Владимира Путина с поста президента. Ранее такой указ подписал Владимир Зеленский.

Как отмечают собеседники американского издания, цель такого демарша США – не принуждение Украины к переговорам, а обеспечение поддержки стран, население которых волнуется из-за возможной многолетней войны Москвы и Киева. Речь идет в том числе о странах Африки и Латинской Америки, экономики которых серьезно страдают от последствий военного вторжения.

«Усталость от войны в Украине – это проблема для некоторых наших партнеров», — считают в Белом доме.

Представители Зеленского информацию издания не прокомментировали.

10:25 Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о создании «центров подготовки ополченцев»

Как говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией «Конкорд» (принадлежит бизнесмену), эти «центры» будут полностью финансироваться Пригожиным. «Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно», - сказал он.

«Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу - одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В этом случае, когда враг придёт на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны. На один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км - 1000 человек», — отмечается в пресс-релизе.

Как именно будет устроена работа центров и где они будут располагаться, не сообщается.

Ранее стало известно об открытии в Санкт-Петербурге «Вагнер-центра» — офисного здания, где якобы будут бесплатно располагать патриотически настроенных «изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства». Сам Пригожин на открытии центра не выступил — по крайней мере публично.

09:40 Британская разведка опубликовала очередную сводку

3 ноября 2022 года генерал-майор Александр Линьков, как сообщается, был назначен исполняющим обязанности командующего Центральным военным округом России. Линьков сменил генерал-полковника Александра Лапина, который якобы был отстранен от должности в конце октября 2022 года.

Если эта замена подтвердится, то речь пойдет о продолжении серии увольнений высокопоставленных российских военачальников с начала вторжения в феврале 2022 года. Ранее в этом году были заменены командующие Восточным, Южным и Западным военными округами.

Лапин подвергался широкой критике за плохое поведение на поле боя в Украине как со стороны чеченского лидера Рамзана Кадырова, так и со стороны главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Эти увольнения представляют собой пример того, как на высшее российское военное командование возлагают ответственность за неудачи в достижении целей РФ на поле боя. Отчасти это, вероятно, попытка отвести вину от российского высшего руководства на внутренней политической арене.

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