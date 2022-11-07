Двести пятьдесят седьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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7 ноября — 257-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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16:13 Украинское государство взяло под контроль несколько компаний «стратегического значения»

Пять предприятий, среди которых «Укрнафта», «Укртатнафта», АВТОКРАЗ, «Мотор-Сич» и «Запорожтрансформатор», перешли под контроль украинского государства, — сообщил в понедельник на брифинге в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что «принято решение об экспроприации активов стратегически важных компаний и передаче их в государственную собственность», добавив, что «после отмены военного положения эти активы могут быть возвращены их владельцам или возмещена их стоимость».

«Активы этих пяти компаний будут находиться в ведении Минобороны для обеспечения неотложных нужд вооруженных сил. Это поставка горюче-смазочных материалов, ремонт военной техники и вооружения»,

— министр обороны Украины Алексей Резников.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что эти предприятия производят «основную продукцию для нужд обороны и вооруженных сил, а также для энергетики».

«Эти предприятия должны работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для нужд обороны государства», — заверил он.

15:50 Около 30 жительниц Пензы вышли к зданию военной прокуратуры

Как сообщают телеграм-канал «Говорит НеМосква» и издание «Семь на семь», утром 7 ноября у здания военной прокуратуры Пензенского гарнизона собрались около 30 женщин. Они потребовали отозвать с передовой своих родных, которые были отправлены на фронт без подготовки.

На видео взволнованные женщины рассказывают, что у их близких нет нормального снаряжения, вооружений и техники. «Просим вернуть, пусть их дообучают», — говорит одна из них.

Еще одна женщина рассказала об отсутствии нормального командования. По ее словам мобилизованными командуют такие же мобилизованные, у которых нет соответствующей подготовки.

Пензенский журналист Игорь Алексеев сообщил, что губернатор области отказался от встречи с женщинами, сославшись плотный график, а местные СМИ не стали писать об их обращении. «Наш пост [обращение к СМИ с просьбой о помощи] не продержался и суток, был удален, так как нас посчитали фейками», — рассказала одна из участниц.

15:10 «Мое оружие — слово»: Речь Ильи Яшина в суде

14:50 Илью Яшина оставили в СИЗО до 26 ноября

Суд продлил арест Илье Яшину по делу о фейках про армию до 26 ноября. Заседание суда сегодня снова состоялось в закрытом режиме.

Следствие по делу уже завершено. До конца месяца по нему должно состояться первое заседание.

Следствие обосновывало необходимость ареста тем, что у Яшина есть связи за границей, недвижимость в Болгарии и желание совершать новые преступления. Обвиняемый передразнивал прокурора жестами и возражал, что следствие за четыре месяца допросило понятых, одного эксперта и загуглило фамилию Яшина, а больше ничего не сделало. Защита предлагала избрать альтернативные меры пресечения: домашний арест, запрет определённых действий или залог в 5 миллионов рублей. Все эти просьбы были отклонены судом,

— передает корреспондент издания Sota из зала суда.

У здания Басманного суда, где проходило заседание по продлению содержания под стражей Ильи Яшина, были задержаны два человека.

Девушка встала у входа в здание суда с плакатом «Яшин против войны. Освободите Яшина», за что была немедленно уведена сотрудниками полиции, сообщает Sota. Позднее полицейские увели молодого человека, развернувшего плакат «Илья, мы вместе! Мы победим! Свободу политзаключенным».

Политика отправили в СИЗО 13 июля. По требованию следователя, заседание тогда тоже закрыли для публики и журналистов.

Дело против Ильи Яшина по статье 207.3 УК возбудили 12 июля, когда у политика истекал срок административного ареста (15 суток по обвинению в «неповиновении полиции»). Эта статья карает за распространение сведений об армии РФ, которые власти назовут «заведомо ложными». Адвокаты Яшина сообщили, что поводом для репрессий стал апрельский стрим политика в Youtube, посвященный массовым убийствам мирных жителей в украинской Буче во время оккупации города силами РФ. Яшин разбирал аргументы российской пропаганды, утверждавшей, что военные из России не убивали мирных жителей, а документальные свидетельства расправы — постановка и провокация.

Политику грозит до десяти лет заключения.

Илья Яшин в суде 29/06/2022. AP - Alexander Zemlianichenko

14:30 BBC: Под Мариуполем нашли 1500 могил

Согласно данным спутниковых снимков, с конца июня до середины октября в районе Старого Крыма под Мариуполем появилось более 1500 новых могил. Об этом сообщает BBC.

На снимках компании Maxar видны три места массовых захоронений: в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном под Мариуполем. Независимый Центр информационной устойчивости проанализировал изображения по просьбе BBC и пришел к выводу, что с июня по октябрь здесь было вырыто около 1500 новых могил, а с начала войны — более 4600. При этом эксперты не знают, сколько точно тел было захоронено в этом месте.

Украинские власти полагают, что в Мариуполе погибли не менее 25 тысяч человек. До войны в Мариуполе проживало около полумиллиона человек.

Очевидцы в Мариуполе рассказали BBC, что видели, как представители оккупационных властей в последние месяцы извлекали тела из-под обломков разрушенных зданий и увозили их для захоронения.

13:45 «Все под контролем»: Власти Киева не планируют эвакуацию жителей из столицы

В Киеве пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации, заявил директор департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук. Его слова приводит агентство «Интерфакс-Украина».

«Система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны планировать все возможные случаи», — сказал чиновник.

По его словам, городские власти делают все для того, чтобы минимизировать для жителей последствия постоянных атак России на объекты критической инфраструктуры. В каждом районе Киева подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой.

«Причин для разговоров об эвакуации пока нет», — подчеркнул Ткачук. Он рассказал, что городские власти разрабатывают «разные планы», учат людей «реагировать и быть готовыми уже сейчас» для того, чтобы избежать хаоса в случае, если эвакуацию все же придется проводить.

В воскресенье мэр Киева Виталий Кличко также призвал жителей столицы не поддаваться панике.

Мы закупили, получили от иностранных партнеров и продолжаем закупать генераторы, тепловые пушки, обустраиваем теплопункты, обеспечиваем объекты критической инфраструктуры. Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы в этих сложных условиях,

— написал Кличко в своем телеграм-канале.

«Сегодня поводов для паники нет. Киев живет и работает. Выдержка и воля каждого из нас — это то, что врагу уничтожить не удалось и не удастся. Экономим электроэнергию, помогаем друг другу», — подчеркнул градоначальник.

13:20 В последние дни поступили сообщения о больших потерях среди мобилизованных и кадровых военных РФ в Донбассе

В последние дни появились сообщения о большом числе жертв среди российских военных в двух местах в Донбассе. Речь идет о морских пехотинцах с Дальнего Востока и мобилизованных из Воронежской области. Власти РФ вынужденно реагируют на эти заявления, впрочем, информацию о больших потерях не подтверждают.

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13:15 Украина получила новые системы ПВО

Об этом объявил в своем твиттере министр обороны Украины Алексей Резников.

Смотри кто здесь! В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и ЗРК Aspide! Это оружие значительно укрепит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать вражеские цели, атакующие нас. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США,

— написал он.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

12:05 В одном из отелей Бухареста нашли тело убитого французского солдата с воткнутыми в шею ножницами

Тело 41-летнего французского солдата нашла уборщица в номере одного из отелей румынской столицы. Как сообщает AFP со ссылкой на местные СМИ, погибший был найден с воткнутыми в шею ножницами. В генштабе французской армии пока никак не прокомментировали случившееся.

Сообщается, что погибший вместе с сослуживцами зарегистрировался в гостинице в четверг. В Бухаресте он должен был остаться до 3 января.

В Румынии сейчас расквартированы французские военные, отправленные туда в рамках укрепления восточного фланга НАТО после начала российской агрессии в Украине.

11:40 Акции ряда крупных украинских предприятий переходят в собственность государства

Стратегические важные предприятия, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, переходят в собственность государства. Об этом сообщает «Украинская правда».

11:15 Турция не пустила российские военные корабли в Черное море

10:30 Финляндия после вступление в НАТО не планирует размещать ядерное оружие на своей территории

С таким заявлением выступил в понедельник, 7 ноября, президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе открытия курсов по национальной обороне (MPK). Его слова приводит YLE.

Он отметил, что после вступления в Североатлантический альянс Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию, и нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его финнам.

Одновременно он подчеркнул, что ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО — однако они являются инструментом профилактики, а не самоцелью.

В своем выступлении он также выразил сожаление тем фактом, что войне не видно конца, и ни одна из сторон не идет на компромисс.

Саули Ниинистё отметил, что Украина имеет полное право защищать свою целостность и законные границы, и что у российской армии нет никакого права находиться на украинской земле.

«Финляндия будет помогать Украине так долго, как это потребуется»,—заявил он.

Финляндия после вступления в НАТО не планирует размещать на своей территории ядерное оружие, заявил 7 ноября президент страны Саули Ниинистё. AP - Frank Augstein

09:45 Суд арестовал предполагаемого виновника пожара в костромском клубе «Полигон»

Ярославский гарнизонный военный суд на два месяца арестовал 23-летнего военнослужащего Станислава Ионкина. Его подозревают в причастности к пожару в ночном клубе «Полигон» в Костроме, жертвами которого стали 13 человек. Ионкин отправлен в СИЗО до 5 января, сообщает ТАСС.

Накануне Свердловский районный суд Костромы на два месяца арестовал Наталью Белоногову, директора фирмы «Империя», которая занималась организацией работы сгоревшего клуба.

Как сообщают телеграм-каналы Baza и «112», Ионкин достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок в ходе конфликта с посетителями в ночном клубе. Его задержали на следующий день в одном из костромских кафе.

23-летний военнослужащий Cтанислав Ионкин в августе вернулся из Украины. Там он получил ранение во время обстрела, когда вез боеприпасы вместе с другими российскими военными. Его выбросило из машины, и он сломал ногу. После этого Ионкина отправили в госпиталь в Астраханской области, откуда он вернулся в Костромскую область. Долгое время Станислав находится на больничном, а в начале ноября отправился в воинскую часть для прохождения медкомиссии.

Жена Ионкина рассказала «Верстке», что муж вернулся из Украины контуженным, но после короткой реабилитации вновь вернулся в часть.

«Задайте вопрос военной части, почему контуженный военный оказался в военной части, а так же вопрос о том, почему он вообще был за пределами их здания», — сказала она в ответ на вопрос, почему военнослужащего после контузии и других травм вновь отправили проходить службу.

09:20 ВСУ: В оккупированном Херсоне российские военные занимают дома мирных граждан

Как сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводке, в оккупированном Херсоне российские военнослужащие, переодетые в гражданскую одежду, занимают дома мирных граждан и укрепляют позиции для ведения уличных боев.

Одновременно с этим российские пропагандисты «готовят провокацию». Они планируют снимать в городе видео об «уничтожении мирного населения Силами обороны Украины».

08:45 WSJ: Советник Байден по национальной безопасности провел серию конфиденциальных переговоров с приближенными Путина

Как пишет американское издание со ссылкой на высокопоставленные источники, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы провел серию конфиденциальных бесед с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

По словам собеседников издания, целью этих переговоров былр предотвращение эскалации конфликта и попытка предостеречь Москву от применения ядерного или другого оружия массового поражения.

Целью было снизить риск эскалации и держать каналы коммуникации открытыми, но не обсуждать условия окончания войны в Украине, сообщили чиновники,

— отмечает издание.

Когда именно и как часто Салливан контактировал с Ушаковым и Патрушевым, источники The Wall Street Journal не уточнили.

Кроме того, как пишет WSJ, Джейк Салливан обратился к властям Украины с призывом публично выразить готовность к переговорам.

США не подталкивают Украину к переговорам, добавили чиновники. Это необходимо, чтобы продемонстрировать союзникам, что она пытается найти решение конфликта, который повлиял на мировые цены на нефть и продовольствие.

— подчеркивает при этом WSJ.

Ранее The Washington Post сообщала, что власти США просят руководство Украины публично продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.

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