Двести пятьдесят восьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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8 ноября — 258-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:58

11:50 Nokia запросила у США и Финляндии лицензии на поставку оборудования в РФ

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в одном из операторов связи и собеседника в правительства РФ. По данным онлайн-СМИ, поставки затронут запчасти, необходимые для функционирования сетей в России в течение трех лет. Переговоры находятся в завершающей стадии.

После завершения контрактов, которые были заключены ранее, технической поддержкой займется отдельная компания.

Для того, чтобы осуществлять высокотехнологичный экспорт в РФ, с начала войны России против Украины компаниям необходимо получить специальную лицензию. При этом о расширении существующих сетей не говорится – поставки необходимы именно для техобслуживания и исполнения уже взятых на себя обязательств.

Nokia объявила об уходе с российского рынка в апреле 2022 года.

11:20 Владимир Зеленский, вероятно, примет участие в саммите G20 онлайн

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента.

Саммит G20 пройдет с 15 по 16 ноября на Бали.

По данным издания «Ведомости», которое ссылается на близкого к администрации президента РФ собеседника, Владимир Путин в Индонезию не поедет. На переговорах его заменит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

11:10 С яхты, которую связывают с Усмановым, изъяли 30 картин. Их общая стоимость — около пяти миллионов евро

Об этом сообщает журналист Suddeutsche Zeitung.

Как отмечает немецкое издание, речь идет о 156-метровой яхте «Дильбар». Ее власти Германии задержали во время ремонта в Гамбурге 2 марта 2022 года после начала российского вторжения в Украину из-за санкций в отношении бизнесмена.

30 картин, включая работу Марка Шагала, нашли позже при обыске на складе. Туда произведения искусства перенесли на время ремонтных работ. Как пишет газета, Усманов обязан был уведомить власти ФРГ об активах в Германии, но, вероятно, не сделал этого.

Алишер Усманов ранее опроверг свои связи с яхтой и картинами. Согласно его позиции, упомянутое имущество в Германии принадлежит фондам, которые он не контролирует.

10:50 В России разрабатывают курс начальной военной подготовки. Его могут ввести в школах и колледжах

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ, учебный курс начальной военной подготовки уже находится в разработке. На обучение будет отводиться 35 часов в течение пяти дней.

Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов объявил, что хотел бы, чтобы преподавателями по этому предмету стали «участники боевых действий». Так он предлагает решить вопрос трудоустройства людей, возвращающихся с фронтов.

В Министерстве обороны считают, что на начальную военную подготовку необходимо выделить «не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения».

С 2022 учебного года в школах и колледжах России также проводятся «разговоры о важном». Каждый понедельник на них обсуждают «ключевые аспекты жизни человека в современной России», как говорится на сайте проекта. На них рассказывают о «специальной военной операции» в Украине и восстановлении «исторической справедливости».

10:25 Минобороны объявило о начале выплат мобилизованным

Как заявили в военном ведомстве, их размер будет зависеть от звания и выслуги лет. Минимальная сумма ежемесячных выплат составит 195 тысяч рублей. Часть этих денег будет облагаться подоходным налогом.

Ежемесячные выплаты можно будет перечислить и родственникам – для этого необходимо оформить доверенность или дополнительную карту.

Ранее из многих регионах России стали появляться видео, в которых мобилизованные жаловались на отсутствие денежных выплат. В Ульяновской области они устроили массовую акцию протеста.

Указ о выплатах Владимир Путин подписал 2 ноября – более чем через месяц после начала мобилизации.

09:59

09:55 В Рязанской области запретили запуск беспилотников

Об этом говорится в решении губернатора региона Павла Малкова. Продлится запрет до снятия «режима повышенной готовности».

Ограничения не распространяются на органы государственной власти.

09:45 В Санкт-Петербурге провели проверку сирен оповещения

09:40 Турция запретила самолетам с двойной регистрацией летать в своем воздушном пространстве

Об этом пишет РБК со ссылкой на члена совета директоров компании Nordwind Анну Подгорную, а также источники. По ее словам, под ограничения попал ряд российских лайнеров – из-за этого им приходится облетать Турцию на пути, в частности, в Египет.

В Министерстве транспорта заявили, что обсудят запрет с турецкими властями в ближайшее время. Турцию там обвинили в «дискриминации».

Напомним, после начала войны РФ перевела в свою юрисдикцию более 500 самолетов, которые были взяты в лизинг у иностранных компаний. Это стало ответом на санкции ЕС, которые включили в себя запрет на экспорт, поставку или передачу РФ воздушных судов. В итоге лизинговые платежи прекратились, а самолеты российские авиакомпании продолжают использовать в обход существующих договоров.

09:25 Российские военные начали строительство оборонительных сооружений вокруг Мариуполя: разведка Великобритании

По данным спецслужбы, которые были опубликованы в ежедневной сводке, речь идет о «зубах дракона» — больших железобетонных блоков в форме пирамид, направленных на борьбу с танками противника. Ранее подобные строения РФ выстраивала на подконтрольной ей территории Донецкой и Луганской областей.

Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного южноукраинского города Мариуполя. Для этой цели на двух заводах производятся железобетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как «зубы дракона».

Минобороны Великобритании напоминает, что Мариуполь имеет для России ключевое военное значение — он находится на пути «сухопутного моста» из РФ в Крым.

«Эта деятельность показывает, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокоэшелонированной обороны за своей нынешней линией фронта, что, вероятно, предотвратит любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва», — говорится в сводке.

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