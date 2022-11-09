Двести пятьдесят девятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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9 ноября — 259-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter.

10:13 Рамзан Кадыров обвинил Украину в том, что она рассказывает «небылицы» о потерях его войск

Кадыров назвал «вражеской пропагандой» сообщения о том, что его войска понесли тяжелые потери в недавних боях в Луганской области на востоке Украины.

В видео, размещенном в его телеграм-канале поздно вечером во вторник, Кадыров ответил на заявления Украины о том, что многие чеченские военнослужащие из батальона «Ахмат» были убиты в городе Лисичанск. Генштаб Украины ранее заявил, что по меньшей мере 30 чеченских боевиков были убиты при уничтожении их подразделения и еще до 15 получили ранения.

«Вражеские пропагандистские каналы настолько заврались, что на ровном месте штампуют сказки. Теперь пишут о сотнях погибших чеченских бойцов под Лисичанском. Такие байки даже комментировать не хочется, но все-таки, наверное, надо. Ну хотя чтобы успокоить всех адекватных и переживающих людей. Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб», — заявил Кадыров.

Он заявил, что «дела у чеченских подразделений обстоят очень хорошо» в Украине, добавив, что «в том числе и в Лисичанске». «Мы готовим очередные „сюрпризы“ для сатанистов», — предупредил он.

Международные и независимые наблюдатели обвиняют Кадырова в грубых нарушениях прав человека как в Чечне так и за ее пределами.

09:30 Один человек погиб и один ранен в результате российского обстрела села Нововоскресенское Херсонской области

Фото последствий атаки опубликовал замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

09:00 Украинскую рождественскую марку нарисовала выпускница школы из Николаева, которая уехала из города из-за постоянных бомбежек

08:30 Ночью в Днепре российскими силами было атаковано логистическое предприятие

Об этом сообщил губернатор области Валентин Резниченко.

В результате удара пострадали 4 человека, все они госпитализированы, 3 из них — в тяжелом состоянии.

В результате попадания дрона возник пожар, площадь горения составила более 3 тысяч квадратных метров. К утру огонь был взят под контроль. Разрушены склады предприятия.

По словам Резниченко, силами ПВО было уничтожено 5 БПЛА, атака была массированной.

08:25 Согласно свежей сводке генштаба ВСУ, продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси

Также, украинский генштаб отмечает продолжающиеся наступательные действия российских сил на бахмутском направлении. Главное из сводки:

1. Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Украинские силы отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области. Последний пункт находится севернее Сватово на трассе в Купянск. В российских сводках часто заявляется об атаках ВСУ на соседнюю Куземовку, захваченную противником.

В Донецкой области были попытки вражеского наступления на Бахмут, Бахмутское, Белогоровку, Веселое, Клещеевку, Майорск, Новомихайловку, Опытное, Павловку, Первомайское, Соледар и Яковлевку.

2. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.

По предварительной информации, 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада Беларуси снабжает экипировкой 15-й мотострелковый полк РФ.

В составе белорусских пограничных войск создаются подразделения операторов ударных БПЛА. А правоохранительные органы Беларуси ужесточили меры по выявлению граждан с проукраинской позицией.

08:00 Институт изучения войны опубликовал свежую сводку

Иранские источники объявили — без подтверждения со стороны России — что секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября, вероятно, чтобы обсудить возможную продажу иранских баллистических ракет России.

Иран, вероятно, объявил о прибытии Патрушева, чтобы привлечь внимание международной аудитории к углубляющемуся сотрудничеству между Москвой и Тегераном, а также косвенно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью в Украине.

Силы Группы Вагнера продолжают преувеличивать свои заявленные территориальные приобретения на Донбассе, чтобы еще больше отличиться от прокси- и обычных российских сил.

Украинские силы, вероятно, добились незначительных успехов к северо-западу от Сватово Луганской области, и российские источники утверждают, что украинские силы активизировали наступательные операции в направлении Кременной.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута, Авдеевки и на западе Донецкой области.

Украинские власти пытались противодействовать продолжающимся усилиям российских властей по усилению контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

Непропорциональное финансовое бремя российских усилий по формированию вооруженных сил по-прежнему ложится главным образом на бюджеты российских регионов, вызывая негативную реакцию общественности.

Финансовые и бюрократические проблемы продолжают препятствовать усилиям России по пополнению бывших элитных подразделений, защищающих важные участки линии фронта, что потенциально угрожает целостности российской обороны в оккупированных частях Украины.

Российские оккупационные власти в Херсонской области могут пытаться вытеснить жителей из западной части области, перерезав коммуникации на западном берегу Днепра.

Сводка института по изучению войны за 8 октября 2022 г. Institute for the Study of War

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