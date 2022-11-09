«Замглавы» оккупационной Херсонской администрации Стремоусов погиб. Что известно

Кирилл Стремоусов на одном из своих «патриотических» видеороликов. Скрин с экрана.

Оккупационные «власти» сообщили о «гибели в ДТП» «замглавы Херсонской обладминистрации», 45-летнего Кирилла Стремоусова, «прославившегося» в последние недели записями не вплолне адекватных пророссийских «патриотических» видеороликов.

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Изначально о гибели Стремоусова написало издание Readovka. Позже информацию подтвердил прокремлевский военкор, автор пропагандистского канала WarGonzo Семен Пегов. Он сообщил со ссылкой на личного водителя Стремоусова, что тот погиб под Геническом, пишет НГЕ.

Информацию о гибели подтвердила и назначенная россиянами «замруководителя военно-гражданской администрации» Херсонской области Екатерина Губарева.

Прошел слух, что вместе со Стремоусовым в машине был военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, но сам пропагандист это опроверг, сообщает канал «Политика страны». «С удивлением узнал, что в момент ДТП находился в машине со Стремоусовым и выжил. Я не был с ним в одном авто, и не знаю, где он разбился. Я его вообще лично видел один раз неделю назад», — написал Коц.

«Погиб Кирилл Стремоусов, замгубернатора Херсонской области. Информация точная, знаю лично. ДТП. Обстоятельства — позже», — заявила руководитель некоммерческой организации «Добро мира — Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

«Министр здравоохранения» оккупированной Херсонской области Вадим Ильмиев сообщил, что ДТП произошло на трассе Херсон — Армянск.

Позднее гибель своего заместителя подтвердил «врио главы Херсонской области» Владимир Сальдо. «Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП», — заявил Сальдо.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в своем телеграм-канале о том, что «ДТП, в котором погиб коллаборант (…), было однозначно подстроено ФСБ», так как Стремоусов «выступал против отступления и сдачи Херсона».

«Гауляйтер Херсонщины Стремоусов „уехал“ на концерт Кобзона», — заявил источник издания «УП» в правоохранительных органах Украины. Информацию о гибели подтвердили и источники агентства Интерфакс-Украина.

Отдельные представители украинской стороны выразили предположение, что произошедшее может быть инсценировкой. О возможной инсценировке завил, в частности, законный (украинский) замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Еще сегодня утром в телеграм-канале Стремоусова было опубликовано видеосообщение об отражении в Херсонской области атак ВСУ «по всем направлениям».

«По всем направлениям Херсонской области, укровермахт попытался просочиться, но был отбит нашими войсками», — заявил «чиновник», сопроводив сообщение тегами #Стремоусов #Сталин #Путин #Россия #Херсон #СвоихНеБросают #Битва_За_Херсон.

(Позднее сегодня министр обороны РФ Шойгу отдал приказ оставить Херсон и отойти «за реку» Днепр).

В конце октября он угрожал нелояльным к захватчикам жителям области наказаниями «по законам военного времени».

В конце сентября Стремоусов был в Кремле, на церемонии «присоединения» к РФ временно и частично оккупированных территорий Украины: Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Би-би-си напоминает, что до полномасштабного российского вторжения в Украину Стремоусов пытался избраться депутатом и мэром Херсона, был один из лидеров украинского движения против вакцинации от коронавируса.

В 2011-2016 годах был разнорабочим в США. В 2018-2019 — председателем херсонского отделения Социалистической партии Украины. В 2020 году участвовал в выборах мэра Херсона, набрал 1,37 % голосов. В 2021 году стал членом пророссийской партии «Держава», уточняет «Коммерсант».

В 2019 году его подозревали в участии в нападении на редакцию херсонской газеты.

16 марта 2022, через несколько недель после перехода Херсонской области под контроль российских войск, в интернете было опубликовано видео с собрания в Херсонском областном совете, на котором несколько человек объявили о создании «комитета спасения за мир и порядок».

Возглавил комитет Стремоусов.

27 апреля в Херсонской области сформировали новые администрации, в том числе, и областную. Ее возглавил 65-летний Владимир Сальдо (который был мэром Херсона в 2002–2012 гг. и народным депутатом Верховной рады от «Партии регионов»). Заместителем Сальдо стал Стремоусов. Его подробную биографию дает издание НГЕ.

Стремоусов стал как минимум 20-м пророссийским коллаборантом, погибшим с начала войны. Большинство из них были убиты. При этом также большинство — в Херсонской области. Так сентября от удара ракеты в Херсоне погиб Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады от партии Янкуковича. 28 августа в своем доме был найден убитым «заместитель главы» администрации Херсонской области по сельскому хозяйству, экс-депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Алексей Ковалев.

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