Двести шестидесятый день войны России против Украины. Онлайн RFI
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10 ноября — 260-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
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12:36 Залужный: ВСУ продвинулись на 36,5 км с начала октября на Херсонском направлении
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил подробности о продвижении украинских войск на Херсонском направлении за период с 1 октября по сегодняшний день:
- ВСУ продвинулись на расстояние 36,5 километров
- украинские военные вернули под свой контроль 41 населенный пункт
- общая площадь освобожденных от российской оккупации территорий составила 1381 кв. км
Только за минувшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв. км территорий.
На направлении Первомайское-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли — 157 кв. км.
Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ
11:58 Минобороны РФ объяснило отступление из Херсона
Представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга объяснил, почему российская армия отступила из Херсона. По его словам, сейчас «осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом».
Украинские власти пока сдержанно реагируют на заявления об отступлении. По данным Американского Института изучения войны (ISW), российские войска «отдают приоритет отступлению своих войск через реку [Днепр] с сохранением боеспособности и задержке украинских войск, но не пытаются остановить украинское наступление полностью». ISW пришел к выводу, что «битва за Херсон пока не окончена».
11:30 Подоляк: россияне минируют квартиры и канализацию в Херсоне
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил опасение, что российская армия минирует квартиры и канализацию в Херсоне.
Россия хочет сделать Херсон «городом смерти». Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины.
Михаил Подоляк
10:57 Российские добровольцы, участвующие в войне в Украине, получат статус ветеранов боевых действий
Соответствующий закон сегодня приняла Государственная Дума РФ. Среди авторов законопроекта — спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Статус ветерана боевых действий дает налоговые льготы, бесплатный проезд на общественном транспорте, компенсацию коммунальных платежей.
Закон коснется добровольцев, принимающих участие в войне с 24 февраля 2022 года на территориях Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и с 30 сентября — на аннексированных территориях Запорожской и Херсонской «областей РФ».
10:29 ВСУ заняли Снигиревку в Николаевской области
Фотографии с поднятием украинского флага в Снигиревке опубликовал официальный телеграм-канал ВСУ. Город Снигиревка располагается в 50 километрах от Херсона. Российские оккупационные власти «присоединяли» Снигиревку к Херсонской области, чтобы та вошла в число аннексированных территорий. Город являлся важным оборонительным пунктом российских военных.
09:45 Заместителя губернатора оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Крыму
Российские СМИ со ссылкой на близкого друга Стремоусова сообщают, что заместителя губернатора оккупационной администрации Херсонской области похоронят в Симферополе. Кирилл Стремоусов скончался в результате ДТП в Херсонской области 9 ноября. Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.
09:15 Утренняя сводка ВСУ: прекращена «эвакуация» из Херсона, в Тольятти набирают спецотряд МВД для службы на оккупированных территориях Украины
Главное из утренней сводки ВСУ:
- Россия пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- Подразделения ВСУ за прошедшие сутки отбили российские атаки в районах населенных пунктов Новоселовское и Макеевка Луганской области и Соледар, Клещеевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области.
- Россия проводит обстрелы вдоль линии фронта, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку с применением беспилотников.
- Российская армия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам мирных жителей, нарушая нормы международного гуманитарного права.
- Россия нанесла за минувшие сутки 11 ракетных и 22 авиационных удара, совершила более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины. От этого пострадали районы более 30 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов и применения ударных беспилотников с территории и воздушного пространства республики Беларусь.
- Россия осуществляла обстрелы: на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском и Южнобугском направлениях.
- По данным ВСУ, в российские органы МВД в Тольятти Самарской области поступило распоряжение набрать 1000 кандидатов для службы на оккупированных территориях Украины. Одновременно, на химических предприятиях города, проводится работа по дополнительному сбору средств для поддержки регионального подразделения. У работников предприятий уже высчитываются средства на поддержку мобилизованных, участвующих в войне на территории Украины.
- По уточненной информации, и прекращена «эвакуация» из Херсона по причине отсутствия желающих. Оккупационные власти города прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат.
- В городе Джанкой на территории оккупированного Крыма гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь. В нем уже находится до 800 раненых российских военнослужащих.
- Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 6 ударов. Под поражение попали 2 района сосредоточения российского личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника. За минувшие сутки Силы обороны на разных направлениях сбили 5 беспилотников «Шахед» и 3 «Орланы».
- Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили один пункт управления, один район сосредоточения российской живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и другие важные военные объекты российской армии.
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