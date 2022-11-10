Двести шестидесятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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10 ноября — 260-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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12:36 Залужный: ВСУ продвинулись на 36,5 км с начала октября на Херсонском направлении

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил подробности о продвижении украинских войск на Херсонском направлении за период с 1 октября по сегодняшний день:

ВСУ продвинулись на расстояние 36,5 километров

украинские военные вернули под свой контроль 41 населенный пункт

общая площадь освобожденных от российской оккупации территорий составила 1381 кв. км

Только за минувшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв. км территорий. На направлении Первомайское-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли — 157 кв. км. Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ

11:58 Минобороны РФ объяснило отступление из Херсона

Представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга объяснил, почему российская армия отступила из Херсона. По его словам, сейчас «осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом‎».

Украинские власти пока сдержанно реагируют на заявления об отступлении. По данным Американского Института изучения войны (ISW), российские войска «‎отдают приоритет отступлению своих войск через реку [Днепр] с сохранением боеспособности и задержке украинских войск, но не пытаются остановить украинское наступление полностью». ISW пришел к выводу, что «‎битва за Херсон пока не окончена».

11:30 Подоляк: россияне минируют квартиры и канализацию в Херсоне

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил опасение, что российская армия минирует квартиры и канализацию в Херсоне.

Россия хочет сделать Херсон «городом смерти». Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Михаил Подоляк

10:57 Российские добровольцы, участвующие в войне в Украине, получат статус ветеранов боевых действий

Соответствующий закон сегодня приняла Государственная Дума РФ. Среди авторов законопроекта — спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Статус ветерана боевых действий дает налоговые льготы, бесплатный проезд на общественном транспорте, компенсацию коммунальных платежей.

Закон коснется добровольцев, принимающих участие в войне с 24 февраля 2022 года на территориях Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и с 30 сентября — на аннексированных территориях Запорожской и Херсонской «‎областей РФ».

10:29 ВСУ заняли Снигиревку в Николаевской области

Фотографии с поднятием украинского флага в Снигиревке опубликовал официальный телеграм-канал ВСУ. Город Снигиревка располагается в 50 километрах от Херсона. Российские оккупационные власти «‎присоединяли» Снигиревку к Херсонской области, чтобы та вошла в число аннексированных территорий. Город являлся важным оборонительным пунктом российских военных.

09:45 Заместителя губернатора оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Крыму

Российские СМИ со ссылкой на близкого друга Стремоусова сообщают, что заместителя губернатора оккупационной администрации Херсонской области похоронят в Симферополе. Кирилл Стремоусов скончался в результате ДТП в Херсонской области 9 ноября. Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.

09:15 Утренняя сводка ВСУ: прекращена «эвакуация»‎ из Херсона, в Тольятти набирают спецотряд МВД для службы на оккупированных территориях Украины

Главное из утренней сводки ВСУ:

Россия пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки отбили российские атаки в районах населенных пунктов Новоселовское и Макеевка Луганской области и Соледар, Клещеевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области.

Россия проводит обстрелы вдоль линии фронта, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку с применением беспилотников.

Российская армия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам мирных жителей, нарушая нормы международного гуманитарного права.

Россия нанесла за минувшие сутки 11 ракетных и 22 авиационных удара, совершила более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины. От этого пострадали районы более 30 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов и применения ударных беспилотников с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

Россия осуществляла обстрелы: на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском и Южнобугском направлениях.

По данным ВСУ, в российские органы МВД в Тольятти Самарской области поступило распоряжение набрать 1000 кандидатов для службы на оккупированных территориях Украины. Одновременно, на химических предприятиях города, проводится работа по дополнительному сбору средств для поддержки регионального подразделения. У работников предприятий уже высчитываются средства на поддержку мобилизованных, участвующих в войне на территории Украины.

По уточненной информации, и прекращена «эвакуация»‎ из Херсона по причине отсутствия желающих. Оккупационные власти города прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат.

В городе Джанкой на территории оккупированного Крыма гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь. В нем уже находится до 800 раненых российских военнослужащих.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 6 ударов. Под поражение попали 2 района сосредоточения российского личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника. За минувшие сутки Силы обороны на разных направлениях сбили 5 беспилотников «‎Шахед‎»‎ и 3 «‎Орланы»‎.

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили один пункт управления, один район сосредоточения российской живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и другие важные военные объекты российской армии.

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