Amnesty International обвинила Россию в преступлениях против человечности: доклад НКО о депортации и фильтрации украинцев

Военные преступления

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала 10 ноября доклад о насильственном перемещении и фильтрации украинских мирных граждан. Доклад называется «„По этапу“: незаконное перемещение Россией гражданских лиц в Украине и злоупотребления в процессе „фильтрации“».

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Российские власти проводили насильственные перемещения и депортацию гражданских лиц с оккупированных территорий Украины. Это равносильно военным преступлениям и, по всей видимости, преступлениям против человечности, говорится в новом докладе Amnesty International, опубликованном 10 ноября. Документ доступен на русском, украинском и английском языках.

«Этот доклад основан на расследовании, которое мы провели, поговорив в том числе с особо уязвимыми категориями людей: детьми без сопровождения взрослых или разлученными с семьями, пожилыми людьми, людьми с инвалидностью. Они были насильственно перемещены или депортированы из Украины в Россию или на оккупированные территории, в том числе в Донбассе», — говорит в комментарии RFI исследовательница Amnesty International Донателла Ровера.

В этом докладе приводятся документально зафиксированные свидетельства того, как российские и подконтрольные России силы не оставили многим мирным жителям Украины иного выбора, кроме как переправиться в Россию или на оккупированные Россией территории Украины, включая самопровозглашенную «Донецкую Народную Республику» («ДНР»). В частности, в случае с Мариуполем людям иногда приказывали покинуть места, где они укрывались, и вывозили их в самопровозглашённую «ДНР» и в Россию, используя при этом методы, которые, по крайней мере в некоторых случаях, представляли собой военное преступление незаконной депортации или незаконного перемещения; незаконные депортация или насильственное перемещение могут быть приравнены к преступлениям против человечности. Из доклада Amnesty International

При подготовке доклада правозащитники поговорили с 88 украинцами, в том числе с 48 жителями Мариуполя. Как поясняет Донателла Ровера, речь идет о тех, кому удалось покинуть территорию Россию или о родственниках людей, которые продолжают находиться в России и не могут выехать из-за возникших сложностей.

На месте большинство из них столкнулись с огромными трудностями для того, чтобы вернуться в Украину. Это свидетельствует о том, что цели России выходили далеко за пределы желания вывезти людей из зоны боевых действий, а заключались в том, чтобы вывезти их на территории, подконтрольные России. А это является нарушением международного права,

— подчеркивает правозащитница. По ее словам, у некоторых при отъезде не было с собой ни документов, ни денег, и cейчас российские власти чинят этим людям препятствия для того, чтобы покинуть страну.

Многие люди получили российское гражданство, потому что почувствовали на себе давление. Это не было их свободным выбором. Россия ускорила и упростила процедуру вступления в гражданство и оказала давление на людей, которые были насильственно перемещены на ее территорию,

— отмечает она.

Оценить масштаб феномена крайне сложно, говорит Донателла Ровера.

Мы смогли опросить 88 человек, которые рассказали о том, что произошло с ними и с теми, кто был с ними рядом. Но мы прекрасно знаем, что количество людей, которых это коснулось, в разы больше. У нас, разумеется, нет никакого доступа к людям, которые находятся в плену,под стражей или под контролем российским властей. В том числе это касается людей, которые находились в госучреждениях в Украине, а теперь, возможно, находятся в подобных учреждениях в России. Доступа к ним нет. И мы прекрасно понимаем, что большое количество людей находятся в условиях еще более сложных, тем че случаи, что нам удалось задокументировать,

— признает правозащитница.

В докладе в частности рассказывается о сорванной эвакуации дома престарелых и инвалидов № 2 в Мариуполе. Эвакуация началась 23 марта. 92 подопечных учреждения добрались до молодежного лагеря в селе Юрьевка на западной окраине Мариуполя. Село, как утверждают правозащитники, было оккупировано российскими войсками, но не подвергалось активным обстрелам. Персонал дома престарелых и инвалидов намеревался организовать их дальнейшую эвакуацию в подконтрольное Украине Запорожье. Однако 25 и 27 марта в лагерь прибыли представители «ДНР» и приказали пожилым людям и людям с инвалидностью сесть в автобус. «Они сказали, что везут людей в Донецк. Никто ничего не объяснял... Забрали у них паспорта», — рассказал Amnesty International один из сотрудников учреждения. По словам украинских чиновников, все пожилые люди и люди с инвалидностью из этого учреждения до сих пор находятся в Донецке.

В документе также описывается унижающий человеческое достоинство процесс фильтрации, которой подвергались украинцы, бежавшие в сторону «ДНР» или России. Некоторых из них произвольно задерживали, избивали, пытали электрошоком и угрожали казнью. Другим отказывали в еде, воде и доступе к туалету. Людей содержали в «ужасающе» переполненных помещениях.

Amnesty International задокументировала шесть случаев, когда российские или контролируемые Россией силы произвольно задерживали людей после первоначального процесса фильтрации. В одном случае это была 31-летняя женщина, а в остальных пяти случаях — мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Трое мужчин были освобождены. В трех других задокументированных случаях двое мужчин и женщина все еще предположительно находились под стражей по состоянию на 25 октября 2022 года, и у родственников было мало информации об их местонахождении, условиях их содержания или основаниях, на которых они содержались под стражей. Еще два случая задержаний, включённых в этот доклад, не были связаны с процессом фильтрации; в первом случае 17-летний мальчик был произвольно задержан и подвергнут пыткам в Изюме, во втором случае 43-летний учитель из Запорожской области был похищен и перемещён в Россию. Освобождённые из-под стражи рассказали, что подвергались пыткам и другим видам жестокого обращения, в том числе избиениям, пыткам электрошоком и угрозам казни; их лишали пищи, воды или доступа к туалету, кроме того, они содержались в помещениях, которые были в ужасающей степени переполнены. В одном задокументированном случае женщина ехала вместе со своим 11-летним сыном; подконтрольные России власти разлучили мать и сына в явное нарушение международного гуманитарного права. Amnesty International получила достоверную информацию о том, что родителей разлучали с детьми как минимум еще в одном случае. Из доклада Amnesty International

«Достойные всяческого осуждения действия России по насильственному перемещению и депортации представляют собой военное преступление. Amnesty International считает, что их следует квалифицировать и расследовать как преступление против человечности», — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

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