Двести шестьдесят первый день войны России против Украины. Онлайн RFI
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11 ноября — 261-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
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11:06 ⚡️ Минобороны: ВС РФ завершили переброску группировки с правого берега Днепра
Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено, — добавили в министерстве.
11:00 Оккупационные власти: Эвакуация населения Запорожской области возможна при возникновении опасности
«Если будут обстрелы на линии фронта,.. значит, возможно, такие меры будут приниматься. Но только в Запорожской области. Эвакуация из Запорожской области на территорию Крыма или других регионов России не предусматривается на сегодняшний день», — заявил руководитель аннексированной Запорожской области Евгений Балицкий.
10:55 В Укрэнерго сообщили о нанесенных в ночь с четверга на пятницу новых ударах по энергетической системе Украины
Повреждены объекты энергосистемы. Ведомство объявило о новых веерных отключениях электричества в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
10:45 Amnesty International обвинила Россию в преступлениях против человечности: доклад НКО о депортации и фильтрации украинцев
Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала 10 ноября доклад о насильственном перемещении и фильтрации украинских мирных граждан. Доклад называется «„По этапу“: незаконное перемещение Россией гражданских лиц в Украине и злоупотребления в процессе „фильтрации“».
10:41 Кремль: Повестка дня Путина не позволяет ему уехать из России и присутствовать на G20
Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию на следующей неделе, потому что его расписание не позволяет этого сделать и не будет выступать даже онлайн.
«Это решение (не приезжать) было принято лично главой государства, оно связано с его повесткой дня и необходимостью его пребывания в России», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
10:34 Кремль по-прежнему считает Херсон российской территорией, несмотря на отступление военных
Кремль по-прежнему считает, что вся украинская Херсонская область и сам Херсон принадлежат России, несмотря на отступление оттуда российской армии.
Херсонская область «является субъектом Российской Федерации», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Никаких изменений быть не может», — сказал он по поводу объявленного в среду вывода российских войск из Херсона.
Также в Кремле не считают вывод войск из Херсона «унизительным». «Экспертов много, мнения разные, спецоперация* продолжается», — добавил Песков.
*В России запрещено называть российское военное вторжение в Украину — войной.
09:55 Появилось видео разрушений Антоновкого моста
09:10 Число погибших из-за удара по многоэтажке в Николаеве выросло до пяти
Среди пяти погибших была семейная пара. Подросток 16 лет выжил, т.к. находился в момент удара в соседней комнате, сообщили в Офисе президента.
08:50 Пентагон: Украина получит дополнительную военную помощь на 400 млн долларов
ВСУ получат системы противовоздушной обороны HAWK, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger и ракеты Stinger. Также украинской армии отправят 400 гранатометов, 10 тысяч мин, и другие виды оружия и снаряжения, в том числе для зимнего времени.
Об том сообщает минбороны США.
08:40 Росавиация продлила режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ до 21 ноября
Ограничения коснутся аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Они не принимают и не отправляют гражданские рейсы с начала войны.
08:32 ❗️ Предварительно, 4 человека погибли и двое ранены в результате ночной атаки на Николаев
В результате удара разрушен пятиэтажный жилой дом. Владимир Зеленский опубликовал видео разрушений в своем телеграм-канале.
08:25 В Мелитополе совершенно покушение на назначенного Россией замминистра культуры, спорта и туризма аннексированной Запорожской области Андрея Бойко. Он получил легкие ранения
08:00 Свежая сводка института по изучению войны
Основные выводы ISW о 10 ноября
- ВСУ неуклонно продвигались в Херсонской области 10 ноября, российские войска отходили на восточный (левый) берег реки Днепр.
- Вывод российских войск займет некоторое время, боевые действия будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и натыкаются на заранее подготовленные российские оборонительные рубежи, особенно вокруг города Херсон.
- ISW не считает, что боевые действия в Украине прекратятся или зайдут в тупик из-за зимней погоды, несмотря на ошибочные предположения Запада.
- Украина владеет инициативой и находится в процессе обеспечения крупной победы в Херсоне. Прекращение огня даст Кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается, чтобы восстановить российские силы.
- Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские силы, скорее всего, замедлят темпы своей кампании против украинской инфраструктуры.
- ВСУ продолжали вести контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная.
- Российские войска продолжали наступательные операции под Бахмутом, Авдеевкой и на западе Донецка.
- Российские войска начали строительство второй линии укреплений в Крыму и на юге Украины.
- Граждане России продолжают выступать против войны России в Украине посредством протестов, публикаций в социальных сетях и дезертирства из армии.
- Российские усилия — это мобилизация кадров в группу Вагнера.
- Российские оккупационные власти продолжают мобилизовывать жителей на оккупированных Россией территориях.
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