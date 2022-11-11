Двести шестьдесят первый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Eкраинская девочка со своим котом возле разрушенного дома своей сводной сестры Катерины Тищенко в селе Мощун под Киевом, Украина, 8 ноября 2022 года.
Eкраинская девочка со своим котом возле разрушенного дома своей сводной сестры Катерины Тищенко в селе Мощун под Киевом, Украина, 8 ноября 2022 года. REUTERS - MURAD SEZER
RFI
4 мин

11 ноября — 261-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в TelegramInstagramTwitter.

 

 

11:06 ⚡️ Минобороны: ВС РФ завершили переброску группировки с правого берега Днепра

Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено, — добавили в министерстве.

11:00 Оккупационные власти: Эвакуация населения Запорожской области возможна при возникновении опасности

«Если будут обстрелы на линии фронта,.. значит, возможно, такие меры будут приниматься. Но только в Запорожской области. Эвакуация из Запорожской области на территорию Крыма или других регионов России не предусматривается на сегодняшний день», — заявил руководитель аннексированной Запорожской области Евгений Балицкий.

10:55 В Укрэнерго сообщили о нанесенных в ночь с четверга на пятницу новых ударах по энергетической системе Украины

Повреждены объекты энергосистемы. Ведомство объявило о новых веерных отключениях электричества в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

10:45 Amnesty International обвинила Россию в преступлениях против человечности: доклад НКО о депортации и фильтрации украинцев

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала 10 ноября доклад о насильственном перемещении и фильтрации украинских мирных граждан. Доклад называется «„По этапу“: незаконное перемещение Россией гражданских лиц в Украине и злоупотребления в процессе „фильтрации“». 

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10:41 Кремль: Повестка дня Путина не позволяет ему уехать из России и присутствовать на G20

Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию на следующей неделе, потому что его расписание не позволяет этого сделать и не будет выступать даже онлайн.

«Это решение (не приезжать) было принято лично главой государства, оно связано с его повесткой дня и необходимостью его пребывания в России», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

10:34 Кремль по-прежнему считает Херсон российской территорией, несмотря на отступление военных

Кремль по-прежнему считает, что вся украинская Херсонская область и сам Херсон принадлежат России, несмотря на отступление оттуда российской армии.

Херсонская область «является субъектом Российской Федерации», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Никаких изменений быть не может», — сказал он по поводу объявленного в среду вывода российских войск из Херсона.

Также в Кремле не считают вывод войск из Херсона «унизительным». «Экспертов много, мнения разные, спецоперация* продолжается», — добавил Песков.

*В России запрещено называть российское военное вторжение в Украину — войной. 

09:55 Появилось видео разрушений Антоновкого моста

09:10 Число погибших из-за удара по многоэтажке в Николаеве  выросло до пяти

Среди пяти погибших была семейная пара. Подросток 16 лет выжил, т.к. находился в момент удара в соседней комнате, сообщили в Офисе президента.

08:50 Пентагон: Украина получит дополнительную военную помощь на 400 млн долларов

ВСУ получат системы противовоздушной обороны HAWK, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger и ракеты Stinger. Также украинской армии отправят 400 гранатометов, 10 тысяч мин, и другие виды оружия и снаряжения, в том числе для зимнего времени. 

Об том сообщает минбороны США.

08:40 Росавиация продлила режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ до 21 ноября

Ограничения коснутся аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Они не принимают и не отправляют гражданские рейсы с начала войны.

08:32 ❗️ Предварительно, 4 человека погибли и двое ранены в результате ночной атаки на Николаев

В результате удара разрушен пятиэтажный жилой дом. Владимир Зеленский опубликовал видео разрушений в своем телеграм-канале. 

 

08:25 В Мелитополе совершенно покушение на назначенного Россией замминистра культуры, спорта и туризма аннексированной Запорожской области Андрея Бойко. Он получил легкие ранения 

08:00 Свежая сводка института по изучению войны

Основные выводы ISW о 10 ноября

  • ВСУ неуклонно продвигались в Херсонской области 10 ноября, российские войска отходили на восточный (левый) берег реки Днепр.
  • Вывод российских войск займет некоторое время, боевые действия будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и натыкаются на заранее подготовленные российские оборонительные рубежи, особенно вокруг города Херсон.
  • ISW не считает, что боевые действия в Украине прекратятся или зайдут в тупик из-за зимней погоды, несмотря на ошибочные предположения Запада.
  • Украина владеет инициативой и находится в процессе обеспечения крупной победы в Херсоне. Прекращение огня даст Кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается, чтобы восстановить российские силы.
  • Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские силы, скорее всего, замедлят темпы своей кампании против украинской инфраструктуры.
  • ВСУ продолжали вести контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжали наступательные операции под Бахмутом, Авдеевкой и на западе Донецка.
  • Российские войска начали строительство второй линии укреплений в Крыму и на юге Украины.
  • Граждане России продолжают выступать против войны России в Украине посредством протестов, публикаций в социальных сетях и дезертирства из армии.
  • Российские усилия — это мобилизация кадров в группу Вагнера.
  • Российские оккупационные власти продолжают мобилизовывать жителей на оккупированных Россией территориях. 

 

Сводка института по изучению войны, 10 ноября 2022 г.
Сводка института по изучению войны, 10 ноября 2022 г. ISW

 

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