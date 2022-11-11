Двести шестьдесят первый день войны России против Украины. Онлайн RFI

Eкраинская девочка со своим котом возле разрушенного дома своей сводной сестры Катерины Тищенко в селе Мощун под Киевом, Украина, 8 ноября 2022 года.

11 ноября — 261-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:06 ⚡️ Минобороны: ВС РФ завершили переброску группировки с правого берега Днепра

Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено, — добавили в министерстве.

11:00 Оккупационные власти: Эвакуация населения Запорожской области возможна при возникновении опасности

«Если будут обстрелы на линии фронта,.. значит, возможно, такие меры будут приниматься. Но только в Запорожской области. Эвакуация из Запорожской области на территорию Крыма или других регионов России не предусматривается на сегодняшний день», — заявил руководитель аннексированной Запорожской области Евгений Балицкий.

10:55 В Укрэнерго сообщили о нанесенных в ночь с четверга на пятницу новых ударах по энергетической системе Украины

Повреждены объекты энергосистемы. Ведомство объявило о новых веерных отключениях электричества в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

10:45 Amnesty International обвинила Россию в преступлениях против человечности: доклад НКО о депортации и фильтрации украинцев

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала 10 ноября доклад о насильственном перемещении и фильтрации украинских мирных граждан. Доклад называется «„По этапу“: незаконное перемещение Россией гражданских лиц в Украине и злоупотребления в процессе „фильтрации“».

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10:41 Кремль: Повестка дня Путина не позволяет ему уехать из России и присутствовать на G20

Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию на следующей неделе, потому что его расписание не позволяет этого сделать и не будет выступать даже онлайн.

«Это решение (не приезжать) было принято лично главой государства, оно связано с его повесткой дня и необходимостью его пребывания в России», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

10:34 Кремль по-прежнему считает Херсон российской территорией, несмотря на отступление военных

Кремль по-прежнему считает, что вся украинская Херсонская область и сам Херсон принадлежат России, несмотря на отступление оттуда российской армии.

Херсонская область «является субъектом Российской Федерации», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Никаких изменений быть не может», — сказал он по поводу объявленного в среду вывода российских войск из Херсона.

Также в Кремле не считают вывод войск из Херсона «унизительным». «Экспертов много, мнения разные, спецоперация* продолжается», — добавил Песков.

*В России запрещено называть российское военное вторжение в Украину — войной.

09:55 Появилось видео разрушений Антоновкого моста

09:10 Число погибших из-за удара по многоэтажке в Николаеве выросло до пяти

Среди пяти погибших была семейная пара. Подросток 16 лет выжил, т.к. находился в момент удара в соседней комнате, сообщили в Офисе президента.

08:50 Пентагон: Украина получит дополнительную военную помощь на 400 млн долларов

ВСУ получат системы противовоздушной обороны HAWK, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger и ракеты Stinger. Также украинской армии отправят 400 гранатометов, 10 тысяч мин, и другие виды оружия и снаряжения, в том числе для зимнего времени.

Об том сообщает минбороны США.

08:40 Росавиация продлила режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ до 21 ноября

Ограничения коснутся аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Они не принимают и не отправляют гражданские рейсы с начала войны.

08:32 ❗️ Предварительно, 4 человека погибли и двое ранены в результате ночной атаки на Николаев

В результате удара разрушен пятиэтажный жилой дом. Владимир Зеленский опубликовал видео разрушений в своем телеграм-канале.

08:25 В Мелитополе совершенно покушение на назначенного Россией замминистра культуры, спорта и туризма аннексированной Запорожской области Андрея Бойко. Он получил легкие ранения

08:00 Свежая сводка института по изучению войны

Основные выводы ISW о 10 ноября

ВСУ неуклонно продвигались в Херсонской области 10 ноября, российские войска отходили на восточный (левый) берег реки Днепр.

Вывод российских войск займет некоторое время, боевые действия будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и натыкаются на заранее подготовленные российские оборонительные рубежи, особенно вокруг города Херсон.

ISW не считает, что боевые действия в Украине прекратятся или зайдут в тупик из-за зимней погоды, несмотря на ошибочные предположения Запада.

Украина владеет инициативой и находится в процессе обеспечения крупной победы в Херсоне. Прекращение огня даст Кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается, чтобы восстановить российские силы.

Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российские силы, скорее всего, замедлят темпы своей кампании против украинской инфраструктуры.

ВСУ продолжали вести контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная.

Российские войска продолжали наступательные операции под Бахмутом, Авдеевкой и на западе Донецка.

Российские войска начали строительство второй линии укреплений в Крыму и на юге Украины.

Граждане России продолжают выступать против войны России в Украине посредством протестов, публикаций в социальных сетях и дезертирства из армии.

Российские усилия — это мобилизация кадров в группу Вагнера.

Российские оккупационные власти продолжают мобилизовывать жителей на оккупированных Россией территориях.

Сводка института по изучению войны, 10 ноября 2022 г. ISW

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