Россия подорвала мост через Днепр, уходя из Херсона. Что известно об отводе войск

Российские власти в пятницу, 11 ноября, сообщили об окончании вывода войск с правого берега Херсона. В Москве уточнили, что там не осталось «ни одной единицы военной техники и вооружения», а потерь личного состава «не допущено». На видео, опубликованных в государственных российских СМИ, видно, что после ухода РФ оказался разрушен Антоновский мост. Главное управление разведки Украины объявило, что город вернулся под контроль ВСУ.

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Антоновский мост — главная транспортная переправа через Днепр в районе Херсона. Его длинна превышала 1300 метров.

После взятия города под контроль Россией в марте 2022 года мост стал одним из основных путей снабжения российской армии наряду с Антоновским железнодорожным мостом. Ближайший путь для переправы через Днепр — в районе Новой Каховки более чем в 50 километрах.

С начала августа армия Украины сменила стратегию: приоритетом стало разрушение логистических цепочек российских войск. В августе из строя был выведен мост на дамбе Каховской ГЭС. В украинском оперативном командовании «Юг» тогда объявили, что теперь его нельзя использовать для перемещения военной техники.

Мощные удары по Антоновскому автомобильному мосту были нанесены в ночь 21 октября. В результате серьезно пострадало дорожное полотно. Для переброски техники и амуниции с одного берега Днепра на другой приходилось использовать понтонную переправу и баржи. Однако полностью мост обстрелы ВСУ не уничтожили.

В ночь с 10 на 11 ноября СМИ сообщали о взрывах в районе Антоновского моста. После появились видео, снятые с левого (восточного) берега Днепра российскими военкорами — на них видно, что несколько пролетов моста разрушены.

На снимках, которые публикует канал Суспiльне Херсон, видно, что разрушено две секции моста. В одном месте полностью отсутствует лишь полотно между опорами. Вероятно, это место видно в ролике корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. В другом месте повреждены по меньшей мере два пролета.

О состоянии железнодорожного моста точной информации нет. Пророссийское издание Readovka отмечает, что подорван в том числе и он. «Таким образом, пути наступления украинских боевиков на левый берег перекрыты», — утверждает СМИ.

Российские пропагандисты говорят, что мост был взорван РФ при отходе из Херсона. Официального подтверждения этой информации нет.

Днем 11 ноября в Херсон вошли украинские войска. Об этом сообщило Громадське. В СММ появились видео, где военных приветствуют местные жители. Над зданием Херсонской областной администрации появился флаг Украины.

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