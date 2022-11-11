Судьба зерновой сделки после 19 ноября: новые переговоры ООН и РФ, проблемы и решения для аграриев Украины

Спорные вопросы, которые могут помешать продлению Черноморской зерновой инициативы, обсудили в Женеве 11 ноября представители руководства ООН и замглавы МИД России. Срок действия соглашений, заключенных в Стамбуле 22 июля и позволивших Украине возобновить морской экспорт продовольствия, истекает через неделю. Москва требует выполнения «российской части» соглашений об устранении препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки. Украина надеется, что зерновая сделка будет продлена «по крайней мере на один год», — сказал в интервью RFI украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

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В штаб-квартире всемирной организации в Женеве в эту пятницу прошли переговоры представителей ООН и России о судьбе зерновой сделки, заключенной в Стамбуле 22 июля. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию UNCTAD Ребека Гринспан встретились с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым.

Во ООН уточняли, что по итогам встречи не было предусмотрено никаких мероприятий для прессы, а также подчеркивали двусторонний характер переговоров 11 ноября — без участия других сторон зерновой сделки: Украины и Турции. «Это часть более широкого переговорного процесса», — цитирует France-Presse пресс-службу организации.

►Без России сделка по зерну невозможна? Сухогрузы из Украины шли не в Африку, а в Европу? Главные вопросы о стамбульских соглашениях

Пакет соглашений — Черноморская зерновая инициатива ООН — был заключен 22 июля в Стамбуле для снятия блокады украинских портов в условиях войны РФ против Украины. Договоренности сроком на 120 дней — до 19 ноября — были достигнуты при посредничестве Турции и под эгидой ООН. Сделка позволила возобновить морской экспорт зерновых из Украины (по безопасным коридорам с досмотром судов под руководством Совместного координационного центра, созданного в Стамбуле). С июля соглашения позволили Украине экспортировать уже более 10 млн тонн зерновых и продовольствия.

29 октября Минобороны РФ объявило о приостановке российского участия в сделке после массированной атаки дронов на базу Черноморского флота в Севастополе. Москва обвинила в атаке Украину. 2 ноября РФ вернулась к участию в соглашении: в Москве заявили, что при посредничестве Турции и ООН добились от Киева неких «письменных гарантий» «неиспользования зернового коридора и портов для ведения боевых действий против России».

Для Москвы проблемой остается выполнение той части сделки, которая касается снятия препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из самой России. В РФ дают понять, что могут не продлить действие достигнутых в Стамбуле договоренностей после 19 ноября.

Как напоминает агентство France-Presse, западные санкции, введенные в ответ на развязанную Путиным войну против Украины, не распространяются на российский экспорт продовольствия или удобрений. Но фрахт судов для этого экспорта, страхование грузов, банковское кредитование и расчеты крайне затруднены. Специализированные компании и банки опасаются работать с РФ из страха пострадать от санкционных мер, объясняет AFP.

В начала ноября глава Конференции ООН по торговле и развитию UNCTAD Ребека Гринспан сообщала о «прогрессе» в переговорах с США, ЕС и Великобританией по российским требованиям. В то же время она отметила, что речь идет о «сложной проблеме» и системе из многих составляющих.

Прекращение действия зерновой сделки после 19 ноября грозит «серьезными последствиями», предупреждает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). «В краткосрочной перспективе, несомненно, вырастут цены, в частности, на пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло», — цитирует AFP слова главы FAO Бубакера Бен-Бельхассена.

►Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский — у микрофона RFI

В интервью RFI министр аграрной политики и продовольствия Украины выразил надежду на то, что зерновая сделка будет продлена «по крайней мере на один год». «У нас нет в этом уверенности, но мы для этого напряженно работаем», — сказал Николай Сольский Международному французскому радио.

Украинский министр также указал на необходимость упрощения и ускорения процедур досмотра и прохода судов через Черное море и Босфорский пролив. Николай Сольский сообщил, что в сентябре и октябре из Украины морским путем было отправлено 3,8 и 3,9 миллиона тонн зерновых. До войны ежемесячный объем экспорта составлял 5 – 6 млн тонн. Но тогда на полную мощность работали все порты страны (в т.ч. порт Николаева). Сейчас Украина может в основном рассчитывать на порт Одессы, отметил министр, напомнив о постоянных обстрелах, которым силы РФ подвергают украинские объекты инфраструктуры.

В интервью RFI Николай Сольский указал, что от судьбы зерновой сделки после 19 ноября зависит не только сегодняшняя ситуация на мировом рынке продовольствия. Речь идет не только о тех объёмах зерна, которые Украина может экспортировать в данный момент. «Нужно думать о следующем годе», — отметил министр. Сокращение возможностей сбыта продукции приводит к тому, что фермеры вынуждены сокращать посевные площади в будущем. Сольский отметил, что сейчас — в самом разгаре посевная кампания озимых культур. И по сравнению с довоенным годом засеяно будет на 25-30% площадей меньше. А что касается кукурузы, то у фермеров вообще пока нет ответа на вопрос, сколько они ее смогут посеять. Это будет зависеть от их доходов в текущем году, объяснил украинский министр.

Украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. © Sarakhan Vadym / Wikipedia Creative Commons

Большое значение имеет и ситуация в Херсонской области, частично оккупированной Россией. Там у Украины было «полмиллиона гектаров орошаемых земель», теперь значительная их часть находится под оккупацией. По словам Сольского, под контролем РФ сейчас — 20% всех пахотных земель региона, где идет контрнаступление ВСУ и отвод сил РФ из самого Херсона.

В этих условиях Украина работает над развитием сухопутных путей экспорта своих зерновых — через Румынию и Польшу. По словам Николая Сольского, сейчас этим маршрутом вывозится «несколько миллионов тонн» продовольствия.

Еще одно важное направление работы властей — обеспечение фермеров мобильными зернохранилищами. Дефицит мощностей для хранения зерна вызван российской оккупацией и ударами сил РФ по гражданской инфраструктуре. В сотрудничестве с международными партнерами власти Украины временные мобильные зернохранилища на 8 млн тонн продукции, — сообщил в интервью RFI украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

* В сентябре Николай Сольский сообщал, что частный бизнес заключил контракты на приобретение временных зернохранилищ общим объемом на 15-19 млн тонн продукции. С августа от ввозной пошлины в Украине освободили оборудование, предназначенное для хранения зерновых и масличных культур. В этом году в условиях российского вторжения в Украине ожидали дефицита элеваторных мощностей для хранения 10-15 млн тонн зерновых.

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