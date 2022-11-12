В Украине подчеркивают, что не намерены «замораживать» контрнаступление после освобождения Херсона

Украина после освобождения Херсона не собирается «замораживать» ситуацию на фронте и приостанавливать контрнаступление, она будет и дальше освобождать своих людей от российской оккупации. Об этом заявил сектретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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«Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. (…) Никакой остановки мы предполагать не можем, потому что там есть наши люди (…). Поэтому задача вооруженным силам, которую ставит президент нашей страны, она довольно простая и понятная — освобождение всех наших территорий от террористов, от оккупантов. И это обязательно будет сделано. Вопрос только времени», — заявил Данилов в эфире украинского телемарафона (цитата по УНИАН).

«Украина придет ко всем своим людям», — подчеркнул президент страны Владимир Зеленский на фоне возвращения Херсона под украинский контроль. Недавно в интервью CNN Зеленский сказал, что заявления властей РФ относительно готовности к переговорам не предполагают завершения войны, а делаются из-за того, что сейчас Владимир Путин и военно-политическое руководство РФ нуждаются в паузе.

Газета «Нью-Йорк таймс» отмечает, что Украина не подает никаких признаков того, что собирается останавливать контрнаступление зимой, несмотря на то, что ряд аналитиков и дипломатов говорили о возможной паузе или даже «переговорах о мире». На востоке украинские силы продолжают продвигаться вперед и отражают многочисленные попытки РФ захватить такие населенные пункты как Бахмут, Павловку, на юге силы обороны Украины наносят удары в глубине тыла россиян на левом берегу Днепра.

Источники издания «Медуза», близкие руководству РФ, говорили, что российские власти хотели бы добиться режима прекращения огня, чтобы использовать затишье для подготовки к «новому полномасштабному наступлению» в феврале—марте 2023 года. Материал вышел в середине октября. Тогда источники «Медузы» в Кремле отмечали, что в этих целях российское политическое руководство готово отвести войска как минимум с части оккупированной территории Херсонской области. «Сейчас удержать Херсон очень сложно, а выход войск из области можно сделать жестом доброй воли и шагом навстречу Украине», — говорил тогда один из собеседников «Медузы», близких к Кремлю.

В последнее время предствители режима Владимира Путина все чаще публично заявляют о готовности к переговорам с Украиной. На днях спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, но готова их вести — цитата: «с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент».

В октябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила переговоры украинским властям, заявив, что их предметом не могут быть территории Украины, об аннексии которых уже заявили власти РФ. «Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — сказала тогда Матвиенко, предложив таким образом Украине признать российскую оккупацию в обмен на прекращение обстрелов.

В Украине на такие условия не согласны. В Киеве после начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно заявляли, что собираются деоккупировать всю украинскую территорию и не пойдут на условный «Минск-3» с РФ, который мог бы предоставить России время на сосредоточение сил для нового масштабного нападения.

После того, как власти РФ объявили об аннексии четырех частично оккупированных украинских областей, президент Владимир Зеленский на законодательном уровне утвердил невозможность каких-либо переговоров с Путиным.

Несколько дней назад советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина полностью не отказывалась от переговоров с Россией, но это станет возможным только после вывода российских войск с территории Украины. «Готов ли на это Путин? Очевидно, нет. Так что мы конструктивны в нашей оценке: говорить будем со следующим лидером РФ», — написал Подоляк.

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