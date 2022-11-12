Двести шестьдесят второй день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Учитель Юрий Невольчук едет на мотоцикле с национальными флагами в селе Благодатное в Херсонской области, отвоеванном ВСУ. Украина, 11 ноября 2022 года.

12 ноября — уже 262-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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12:53 Россия запретила проход загруженных за пределами РФ судов через Керченский пролив в Азовское море

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Вероятно, эта мера предосторожности во избежание очередной попытки подрыва Крымского моста.

12:27 Назначенная Россией администрация аннексированной Новой Каховки заявила об обстрелах города со стороны ВСУ

«ВСУ обстреливают центральные районы Новой Каховки, из которой сегодня планируется вывезти около 200 человек», — сообщает РИА «Новости».

В Киеве утверждают, что из Новой Каховки на субботу запланирована эвакуация семей сотрудников оккупационной администрации. «Работникам оккупационной администрации сообщили, что 12 ноября они с семьями будут эвакуированы из города в сторону Арабатской стрелки», — заявили в Центре национального сопротивления, созданном Силами специальных операций Украины.

Накануне представитель оккупационной администрации Каховского района Павел Филипчук заявил, что для жителей района организована эвакуация в безопасные субъекты России, в частности в Туапсе.

В украинских СМИ также появилась информация о том, что жители левобережной части Херсонской области якобы начали получать от оккупационных властей СМС с рекомендациями по эвакуации в «безопасные регионы России». Однако никакой информации об этом в российских официальных и провластных источниках пока нет.

11:45 Как минимум семь мостов, в том числе четыре через реку Днепр, были разрушены в Херсонской области после отступления российской армии из Херсона

Об этом пишет CNN, ссылаясь на анализ спутниковых снимков компании Maxar Technologies. Ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что мосты уничтожены армией РФ при отступлении.

В частности, были взорваны Антоновский мост, как железнодорожный, так и автомобильно-пешеходный, а также автомобильный и железнодорожный мосты над плотиной Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. CNN утверждает, что повреждения также получила дамба через реку Днепр. Судя по снимкам, вода вытекает из трех шлюзовых ворот на плотине.

11:19 Британская разведка в своей ежедневной сводке, посвященной войне в Украине, в субботу подводит итоги освобождения Херсона

В частности, британская разведка пишет, что

вывод войск начался еще 22 октября;

скорее всего, российские солдаты эвакуировались в гражданской одежде вместе с мирными жителями;

при отступлении российская армия разрушила автомобильные и железнодорожные мосты через Днепр;

отвод войск из Херсона — единственного регионального центра, захваченного с начала полномасштабного вторжения, — это публичное признание трудностей, с которыми столкнулись российские войска на правом берегу Днепра;

Россия все еще пытается эвакуировать силы из других районов области на защищенные позиции на левом берегу Днепра.

10:41 «Укрэнерго» сообщило об аварийном отключении электроэнергии в Киеве и нескольких областях страны

В частности, электричество отключено в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

«Повреждения, которые получила энергетическая инфраструктура во время вчерашней вражеской атаки, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей», — говорится в сообщении ведомства.

10:08 Ежедневная сводка Генштаба Вооруженных сил Украины

Главное:

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области подразделения ВСУ проводят стабилизационные мероприятия.

Противник совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать временно захваченные территории.

Российская армия, в то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

За прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары получили более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

09:45 Бэнкси опубликовал фото своей новой работы на разрушенном доме в Бородянке под Киевом

Британский уличный художник опубликовал в инстаграме несколько фотографий своей новой работы — рисунок девочки на разрушенном доме в поселке Бородянка в Бучанском районе Киевской области.

Также в Бородянке и в городе Ирпень заметили еще два граффити, которые выполнены в стиле Бэнкси, но сам художник пока не подтверждал, что это его работы.

09:23 Российские власти объявили «временной административной столицей» оккупированной части Херсонской области город Геническ

Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя председателя оккупационного правительства региона Александр Фомин. По его словам, сейчас именно в этом населенном пункте сосредоточены органы власти региона.

Геническ — город на берегу Азовского моря, находится примерно в 200 км от Херсона. Население составляет менее 20 тысяч человек. Сам Херсон, из которого отступили российские войска, расположен вблизи впадения Днепра в Черное море. В Херсон 11 ноября вошли войска ВСУ.

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