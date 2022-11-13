Двести шестьдесят третий день войны России против Украины. Онлайн RFI

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13 ноября — уже 263-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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13:03 Дмитрий Песков: Владимир Путин на предстоящей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ

12:40 Киев пригрозил брать под контроль частные компании, если их руководство не будет поддерживать украинские власти во время войны.

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко. Оговаривается, что речь не о национализации, а лишь о временном взятии под контроль для поддержки экономики страны в условиях войны.

12:19 Сводка Министерства обороны РФ

11:55 Уровень заполненности подземных газовых хранилищ ЕС близок к 95,5%

Об этом сообщает Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe).

🇪🇺 underground #gasstorages' dev have helped the EU get ready for the #winter: they reached 95% of filling level on 1/11/22!



According to #AGSI, they can cover on average 28% of the EU's annual gas consumption (some variations at the national level) 👇https://t.co/yiqVB9VuwI pic.twitter.com/ZRm2tevbAO — GIE (@GIEBrussels) November 9, 2022

11:12 Российские удобрения, заблокированные в портах ЕС, прибудут в Малави в декабре

Об этом пишет малавийская газета Nyasa Times. Поставка намечена на вторую половину месяца. По словам малавийского министра сельского хозяйства, груз в 20 тысяч тонн, заблокированный в Нидерландах из-за санкций, удалось разблокировать при участии ООН.

10:48 В Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве. Она предусматривает возможность лишения приобретенного гражданства РФ за «дискредитацию» военных сил и распространение «фейков»

Президент России Владимир Путин внес поправку к принятому в первом чтении законопроекту о возможности лишения приобретенного гражданства, она предполагает, что лишить приобретенного российского гражданства смогут за за распространение «фейков» о ВС РФ, «дискредитацию» вооруженных сил, участие в «нежелательных» организациях и призывы к нарушению территориальной целостности.

Также лишением приобретенного гражданства предлагается наказывать за призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом.

Ранее предлагалось лишать приобретенного гражданства за террористическую деятельность, торговлю наркотиками и подделку документов.

10:17 Движение частных лодок и катеров между Херсоном и левым берегом Днепра почти прекращено

Перемещение частных лодок и катеров, которые в последние несколько дней могли вывозить людей из Херсона на левый берег Днепра, практически прекращено. Об этом сообщила Юлия Черемисина, заместитель главы оккупационной администрации города Голая Пристань, расположенного на левом берегу.

7 ноября представители администрации аннексированной части Херсонской области объявили о завершении «эвакуации» жителей с правого берега Днепра. Затем на левый берег были отведены и российские военные силы.

9:53 The New York Times: зима станет важным фактором для войны в Украине

В материале издания высказывается предположение о том, что в зимний период военные наступления замедлятся, при этом российская сторона продолжит обстрелы, а украинская может сосредоточить силы на «точечных убийствах или диверсиях» в тылу противника. По словам опрошенных журналистами The New York Times аналитиков, за периуд замедления активного наступления стороны могут провести переподготовку войск для возобновления активный наступлений в феврале.

9:22 Через сухопутные границы России в ЕС выехали 1,57 млн россиян

На это указывают данные агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex), их приводит РБК. Подсчеты проведены за период с января по сентябрь. Отмечается, что пик пришелся на август и сентябрь, а у выехавших преимущественно были европейские документы — шенгенская виза, вид на жительство — или двойное гражданство.

9:05 В результате ночных обстрелов Никополя ранены две женщины

Как сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко, Никопольскую и Марганецкую оющины обстреляли из "Градов".

В городе [Никополе] повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач. Российские снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара — в квартире и в частном дворе.

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