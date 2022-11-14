Владимир Зеленский приехал в освобожденный Херсон. 264-й день войны России против Украины. ОНЛАЙН

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Владимир Зеленский приехал в освобожденный Херсон и встретился с военными

14 ноября — 264-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:17 Владимир Зеленский приехал в освобожденный Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник приехал в освобожденный Херсон, передает Reuters со ссылкой на своего журналиста.

«Мы движемся вперед. Мы готовы к миру. Миру для всей нашей страны», — цитирует агентство слова Владимира Зеленского, обратившегося к украинским солдатам в Херсоне.

Отмечается, что Владимир Зеленский также выразил благодарность НАТО и другим партнерам за поддержку Украины в войне.

Владимир Зеленский в освобожденном Херсоне, 14 ноября 2022 г. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

10:08 СМИ: Журналистов CNN и SkyNews лишили аккредитации за работу в Херсоне вопреки запрету

Несколько журналистов иностранных СМИ, в том числе CNN и SkyNews, в Украине лишили аккредитации из-за репортажей из освобожденного Херсона, пишет «Украинская правда» со ссылкой на общественную организацию «Детектор медиа».

Ранее в украинском генштабе появилось сообщение о том, что «ряду представителей СМИ, которые нарушили правила работы в районе ведения боевых действий, отменено разрешение на работу, а их пресс-карты признаны недействительными».

«Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя имеющиеся запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий», — заявили в генштабе ВСУ. Генштаб не привел названий СМИ.

Источники «Детектор медиа» сообщили, что разрешения на работу отменили по меньшей мере шести журналистам, в том числе CNN и SkyNews. Кроме них, в Херсоне после освобождения также работали съемочные группы «Суспільного» и Hromadske, в эфире канала «Рада» также было включение из Херсона, отмечает «Украинская правда».

09:30 Британская разведка дала прогноз относительно влияния зимы на боевые действия в Украине

Зима принесет изменения в условия ведения войны как для российских, так и для украинских сил, прогнозирует военная разведка Великобритании в сегодняшней сводке. Сокращение светового дня, снижение температуры воздуха и изменение погоды создадут проблемы для сражающихся солдат.

По мнению авторов сводки, любые решения, принимаемые российским генштабом, будут частично продиктованы наступлением зимы.

Сокращение дневного света до менее девяти часов в день (по сравнению с 15-16 часами летом) приведет к уменьшению числа наступательных операций и к более статичным оборонительным линиям фронта, указывают в минобороны Великобритании. В сводке отмечается, что системы ночного видения недешевы, что усугубляет нежелание воевать ночами.

Плохо экипированные подразделения, которым не хватает зимней одежды и оборудования, скорее всего пострадают от холодов. Кроме того, почти вдвое сокращается временное окно, в ходе которого можно спасти тяжело раненого, пишут эксперты британской военной разведки.

Изменение погодных условий, снегопады, увеличение количества осадков и скорости ветра создаст дополнительные проблемы для и без того низкого морального духа российских войск, а также поблемы для техобслуживания, заключают они.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/XkaDUtCMFV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HyQ3c9kxSv — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 14, 2022

09:26 Российские войска выпустили ракету по селу в Запорожской области — глава администрации

Этой ночью российские войска выпустили ракету по одному из сел в неоккупированной части Запорожской области, сообщил глава ОВА Александр Старух. По его словам, в результате удара повреждена линия электропередачи. Других разрушений нет, люди не пострадали, добавил глава военной администрации.

09:16 Силы обороны Украины освободили 12 населенных пунктов Луганской области — глава ОВА

Включая Макеевку в Луганской области освобождены уже 12 населенных пунктов, сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Кроме того, глава администрации сообщил, что российские военные «продолжают ежедневно атаковать разрушенную Белогоровку», а также заявил, что в Луганской области «наблюдается большое скопление свежемобилизованных и зэков — „вагнеровцев“».

09:06 Глава Днепропетровской области сообщил, что российские войска всю ночь обстреливали Никопольский район

«Били по Марганецкой и Красногригоровской общинам. Направили туда более 60 снарядов из „Градов“ и тяжелой артиллерии», — написал в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он добавил, что, по предварительным данным, люди не пострадали.

В Марганце, по его словам, была повреждена линия электропередачи, питающая насосную станцию водоканала. 45 тысяч семей в самом Марганцев и окрестных деревнях остались без воды. Энергетики ремонтируют линию, чтобы запустить станцию, сообщил глава ОВА.

08:57 Вечерний обстрел Харькова

Накануне вечером Харьков снова подвергся обстрелу. СМИ и телеграм-каналы сообщили о нескольких взрывах. До этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что атакован ракетами Индустриальный район города.

«Предварительно — промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется», — написал Терехов накануне вечером.

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