«Культура» мародерства и бомбежек: как российские захватчики уничтожают наследие Украины

МИД Франции заявил о том, что страна будет активно участвовать в восстановлении разрушенных российской войной культурных ценностей Украины. Согласно последним данным ЮНЕСКО, с 24 февраля был нанесен ущерб по меньшей мере 213 объектам культуры в Украине: «92 религиозным зданиям, 16 музеям, 77 историческим и/или художественным зданиям, 18 памятникам и 10 библиотекам». Помимо этого, российские «завоеватели» занимаются вывозом ценностей из украинских музеев и церквей, «присоединяют» к «своим» чужие памятники культуры…

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«ЮНЕСКО свидетельствует, что российская агрессия в Украине намеренно направлена против украинского культурного наследия», — говорится в заявлении МИДа Франции от 9 ноября.

Памятник Тарасу Шевченко. Бородянка, Киевская область. 06.04.2022 AP - Efrem Lukatsky

«...Международный альянс по защите наследия в зонах конфликтов (ALIPH Foundation), одним из учредителей которого является Франция, мобилизовал почти 3 млн евро для наследия Украины, включая 2 млн евро от Еврокомиссии (защита коллекций, обучение и т. д.). Основные государственные учреждения Франции, включая Лувр, Национальную библиотеку (BnF) мобилизуются вместе с ЮНЕСКО, французским отделением Международного совета музеев (ICOM France) и ALIPH Foundation в поддержку музеев и культурных учреждений Украины», — уточняется в заявлении французского дипломатического ведомства.

Заявление заканчивается обещанием: «Франция, вместе со всеми своими европейскими и международными партнерами, продолжит прилагать усилия по сохранению украинского наследия, а также по защите людей и имущества, которые поддерживают и представляют украинскую культуру».

На сайте ЮНЕСКО перечислены все уже известные этой организации уничтоженные или поврежденные объекты культуры Украины по областям: Черниговская, Киевская, Винницкая, Харьковская, Запорожская, Житомирская, Донецкая, Луганская, Сумская, Николаевская, Днепропетровская, Одесская. Понятно, что с учетом военных условий, список далеко не полный — и даже последние данные датируются 7 ноября.

По словам местных жителей, российские солдаты использовали этот храм в селе Лукашовка (Черниговская область) под склад боеприпасов. 22.04.2022 AP - Petros Giannakouris

Одновременно украинское министерство культуры и информационной политики сообщает: «С 24 февраля 2022 года более 400 объектов материального культурного наследия в Украине были серьезно повреждены или уничтожены войсками РФ». «По информации от областных администраций, в общей сложности повреждения получили почти 1000 объектов культурной инфраструктуры. Шаг за шагом мы верифицируем и дополняем эти данные», — заявила замминистра культуры Украины Екатерина Чуева. На сайте министерства есть список объектов и стоимость их восстановления — дело, на которое может пожертвовать каждый.

По данным ЮНЕСКО, наиболее пострадавшие в культурном отношении регионы находятся на востоке Украины и в окрестностях столицы.

В Донецкой области насчитывается «59 проверенных поврежденных культурных объектов», в Харьковской — 51, в Киевской — 30, в Луганской — 25.

Культура «до и после» ударов российских войск…

Спутниковый центр ООН UNOSAT и ЮНЕСКО объявили, что полная база данных с пострадавшими культурными объектами Украины уже почти готова. На опубликованных снимках будут показаны объекты до и после ударов российских войск, сообщает издание Focus.ua. В «ближайшие несколько недель» общественности будет доступна специальная трекинговая платформа. Об этом в конце октября написала The Guardian.

Для составления картографии разрушений ЮНЕСКО платит за снимки с очень высоким разрешением компаниям Maxar и Airbus.

«Наши эксперты изучают разницу на снимках „до“ и „после“. Мы ежедневно проводим анализ ситуации в Украине с помощью спутниковых снимков, — сказал AFP Мануэль Фиоль, старший аналитик UNOSAT по снимкам. — Команда сопоставляет кадры, анализирует степень ущерба и может указать временной промежуток, в ходе которого был нанесен ущерб».

«Наш вывод — все плохо, и дальше может стать еще хуже», — сказала на брифинге в Женеве 26 октября директор ЮНЕСКО по культуре и чрезвычайным ситуациям Криста Пиккат. Подчеркнула: «Культурное наследие очень часто становится „сопутствующим ущербом“ во время войн, но иногда является мишенью для нападения, поскольку в нем заключается суть самобытности стран».

Намеренное уничтожение всего украинского было уже не раз продемонстрировано за почти 9 месяцев полномасштабной войны РФ против Украины. И к этому же не устают призывать российские пропагандисты.

Достаточно вспомнить о трагедии драмтеатра в Мариуполе, где укрывались мирные жители.

В разбомбленном драмтеатре погибли сотни мирных жителей. Мариуполь. 04.04.2022 AP - Alexei Alexandrov

В результате российской бомбардировки, по оценкам агентства AP, погибло около 600 человек. Более точные данные получить пока невозможно — с мая процветавший до этого, а теперь практически стертый с лица земли украинский город-порт находится под полным контролем РФ.

На днях вышел репортаж спецкора «НГЕ» и автора RFI Ольги Мусафировой из поселка Иванков Киевской области, «где на второй день вторжения российские войска добились успеха: сожгли музей и расстреляли священника». Речь — об историко-краеведческом музее, в котором находились картины народной художницы Марии Примаченко (читайте о ней очерк хорошо ее знавшего обозревателя «Новой» Юрия Роста. И посмотрите телепрограмму).

#RussiaRuinsCulture

1) Марія Примаченко – художниця зі світовим ім’ям. Її орнаменти та звірі впізнавані у всьому світі. Майже все життя вона провела у рідному селі біля містечка Іванкова на Київщині. Місцевий музей з роботами художниці згорів у полум’ї війни, яку приніс 🇷🇺 режим. pic.twitter.com/NI4f19vn1f — Ukrainian Institute of National Remembrance (@Uinp_gov_ua) June 7, 2022

К слову 2009-й, год ее 100-летия, ЮНЕСКО объявляла «годом Примаченко». В августе этого года президент Зеленский посмертно присвоил художнице звание «Национальная легенда Украины». В результате прицельного российского огня музей в Иванкове был разрушен, но, к счастью, картины Примаченко удалось спасти.

В марте–июне серьезнейшие повреждения получила Свято-Успенская Святогорская лавра (Донецкая область). Во время июньского обстрела погибли четверо священнослужителей.

В начале мая в селе Сковородиновка Харьковской области прямым попаданием ракеты был разрушен Национальный музей выдающегося философа, богослова, поэта, педагога Григория Сковороды. Здание, на базе которого он работал, построили еще в XVIII веке, напоминает The Insider.

В Харьковской области разрушен Национальный музей Григория Сковороды — глава Харьковской облгосадминистрации.https://t.co/BoBiFQxEzo pic.twitter.com/KHixUzpeZu — The Insider (@the_ins_ru) May 7, 2022

Мешки с песком — чтобы памятники не превратились в пыль

Известно, как украинцы стараются защищать объекты культуры — обкладывают памятники мешками с песком, закрывают витражи… Впрочем, это скорее на случай разлета осколков — от прямого попадания ракеты не спасешься мешками.

Муниципальные рабочие накрывают мешками с песком статую Данте. Киев. 23.03.2022 AP - Vadim Ghirda

Кроме того, все объекты культурного наследия Украины архивируют в цифровом виде волонтеры из международного проекта «Спасти украинское культурное наследие онлайн» (Saving Ukrainian Cultural Heritage Online). Как сообщает издание Crimea SOS, в команде — более тысячи человек: программистов, специалистов по архивированию и просто компьютерщиков-любителей.

ЮНЕСКО тоже заявила в июне: «С начала войны гендиректор ЮНЕСКО (Одри Азуле) инициировала ряд чрезвычайных мер, чтобы максимально предотвратить разрушения. ЮНЕСКО оказывала техническую консультативную помощь экспертам на местах в целях защиты зданий и проведения инвентаризационных работ. Были определены укрытия для защиты объектов, которые можно было перемещать, а также усилены противопожарные меры.

ЮНЕСКО помогла украинским властям с маркировкой культурных объектов отличительной эмблемой Голубого щита. Этот символ указывает на то, что объект защищен Гаагской конвенцией 1954 года. Таким образом, любое нарушение, затрагивающее такой объект, считается нарушением международного права и может стать предметом судебного разбирательства».

Не только уничтожение, но и мародерство

Как сообщают официальные украинские источники, российские силы вывозят с оккупированных территорий культурные объекты в РФ.

В июне The Guardian сообщала: Россия направила на временно оккупированные ею территории Украины «специалистов» с заданием вывезти как можно больше исторических ценностей.

«Сейчас есть очень веские доказательства того, что это целенаправленный шаг России, когда конкретные картины и орнаменты отбираются и вывозятся в Россию», — сказал газете антрополог Брайан Дэниэлс, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровой обработке изображений.

Дэниэлс и его коллеги наблюдали за расхищением и уничтожением культурных объектов с начала вторжения, и выявили закономерности в этих преступлениях.

Например, мародеры старались «не упускать» скифские золотые предметы — дорогостоящие древние филигранные изделия. Среди главных потерь — «исчезновение» коллекции скифского золота из Мелитополя.

Дэниэлс полагает, что скифское золото могло стать целью как из-за его стоимости, так и из-за культурного значения: «Возможно, все это является частью подрыва идентичности Украины как отдельной страны, подразумевающего „законное“ владение Россией всеми ее экспонатами».

В конце марта россияне разбомбили Мариупольский художественный музей имени Архипа Куинджи. Позднее стало известно, что сохранившиеся картины из коллекции музея были «изъяты» и вывезены в «ДНР».

Из оккупированного Энергодара «на реставрацию» россияне вывезли ценные иконы.

На днях, по «личному распоряжению» Путина мелитопольский Национальный историко-археологический заповедник «Каменная могила» «присоединили» к Государственному историко-археологическому музею-заповеднику «Херсонес Таврический», который находится на территории оккупированного Севастополя.

Перед отходом из украинского города Херсона россияне «эвакуировали» собрания Херсонского Художественного Музея.

«Херсонский художественный музей разграблен российскими оккупантами. Это по-ихнему называется „эвакуация“, по-нашему — мародерство под лозунгами „сохранения культурных ценностей“, — заявила пресс-служба музея. — С 31 октября по 3 ноября оккупационные „власти“ завезли в музей три-четыре десятка людей, которые выносили произведения искусства и оргтехнику — все, что видели, все, до чего дотягивались их загребущие руки. О деликатном отношении к старинным раритетам речь даже не идет — картины не запаковывали специальным образом для перевозки, а заматывали в какую-то ветошь…».

Российские военные вывезли из Херсона около 15 тысяч экспонатов, пишет «Центр национального сопротивления». Полностью разграблен Херсонский художественный музей, 4 грузовика с экспонатами прибыли в Крым.https://t.co/hqDtDvQlld — The Insider (@the_ins_ru) November 12, 2022

«Груз был направлен в Крым, но не факт, что это последний пункт назначения. (…) При похищении одной из лучших коллекций Украины вокруг музея стояли блокпосты. (…) К сожалению, помогали и некоторые сотрудники музея, которые согласились работать на россиян.

По мнению действующего директора музея Алины Доценко, в Крыму „принимают“ коллекцию Херсонского художественного музея тоже бывшие ее подчиненные (…), которые заблаговременно „эвакуировались“», — соообщили в музее, добавив с грустной иронией: «P.S. „Эвакуацию“ унитазов пока подтвердить не можем».

По законам военного времени…

В середине октября минкульт Украины заявил о том, что россияне планируют «эвакуировать» на территорию РФ культурные ценности и из оккупированного Крыма.

«Такой массовый вывоз российскими оккупантами культурных ценностей с территории Украины будет соизмерим с ограблением музеев во время Второй мировой войны и должен квалифицироваться соответственно», — заявили в министерстве культуры Украины,

напомнив, что «Россия является также участницей Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года (Гаагской конвенции) и Первого протокола к ней».

«Напомним, что в течение одного только ХХ века Россия разными путями присвоила немало ценностей с территории Украины, которые в конце концов оказались в крупнейших российских музеях. А после аннексии Крыма „зачислила“ коллекции крымских музеев в свой государственный музейный фонд. Однако сегодня Украина, закаленная в битве за свою территориальную целостность, будет отстаивать и право на возвращение культурных ценностей», — заверили в ведомстве.

И обратились с призывом «к ЮНЕСКО и всем международным партнерам»: — не допустить очередного нарушения международного права государством-агрессором; — отказаться от сотрудничества с российскими музеями и другими учреждениями; — принимать меры по противодействию нелегальному трафику культурных ценностей и легализации государством-агрессором незаконно присвоенных ценностей, в частности, под предлогом выставок из фондов российских музеев или из раскопок на оккупированных Россией территориях, совершенных после 2013 года.

«Российские „культурные проекты“ „могут быть направлены не только на захват культурного пространства („культурная спецоперация“, по словам директора Эрмитажа М. Пиотровского), но и на легализацию преступных решений нынешнего политического режима России», — заявило министерство культуры Украины.

«И в мой адрес идут потоки ультиматумов: как ты смеешь не высказываться против спецоперации на Украине?! (так в оригинале — Прим. RFI). Немедленно выступай с протестом! Почему у вас их нет? Но тут надо понимать, что мы подвергаемся столь мощной атаке в сфере культуры, потому что культура — это та область, в которой мы абсолютно конкурентоспособны. У нас здесь есть инициатива. Мы задавали и задаем моду», — заявил г-н Пиотровский в интервью российской государственной газете.

Директор Эрмитажа Пиотровский (справа) полностью поддержал путинскую войну, и даже считает, что она «ничего не меняет» для России: «мы неразрывны с европейской культурой и с самой Европой». Фото из архива. 17.06.2017 AP - Natalia Kolesnikova

Надо также понимать, добавим мы, комментируя слова директора Эрмитажа, что помимо понятия «мода», есть такие словосочетания как «историческая ответственность», «реституция», «репарации», «суд истории» да и просто международный трибунал. А уничтожение и разграбление культурных ценностей — серьезные преступления.

«Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принимать в рамках своего уголовного законодательства все меры, необходимые для того, чтобы были выявлены и подвергнуты уголовным или дисциплинарным санкциям лица, независимо от их гражданства, нарушившие или приказавшие нарушить настоящую Конвенцию», — говорится в упомянутой выше Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

В ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда тоже есть отдельное военное преступление — «умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для целей религии, образования, искусства, науки или благотворительности, историческим памятникам, госпиталям и местам сосредоточения больных и раненых, при условии, что они не являются военными целями».

Но у Путина, как показывает вся эта война, с 24 февраля вся Украина — одна сплошная «военная цель». Только оправдать эту «цель» ни в одном нормальном суде не удастся.

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