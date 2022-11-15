Генассамблея ООН приняла резолюцию о взыскании с РФ репараций в пользу Украины

Генеральная ассамблея ООН 14 ноября приняла резолюцию с рекомендацией создать механизм взыскания с России репараций в пользу Украины.

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Проект резолюции инициировали Украина, Канада, Нидерланды и Гватемала. За нее проголосовали 94 страны, против — 14, воздержались — 73. Среди воздержавшихся в основном страны африканского континента, но также Бразилия, Израиль и Индия. Против голосовали РФ, Беларусь, Китай, Куба, Мали, ЦАР, КНДР, Сирия, Эритрея и др.

В резолюции говорится, что Российская Федерация «должна ответить за любое нарушение международного права в Украине или против Украины (…) и что она должна принять на себя правовые последствия (…) в том числе (репарацию) ущерба».

Согласно принятой резолюции, «необходимо создать в сотрудничестве с Украиной международный механизм с целью возмещения ущерба» и «международный реестр ущерба, который будет использоваться для выявления» доказательств для запросов о компенсации от физических, юридических лиц или от украинского государства.

Принятие резолюции приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. «От освободительной победы в Херсоне до дипломатической победы в Нью-Йорке — Генассамблея ООН только что дала зеленый свет созданию компенсационного механизма за российские преступления в Украине. Агрессор заплатит за содеянное!» — написал в твиттере президент Украины.

Российские представители осудили резолюцию о репарациях. Постоянный представитель РФ в ООН заявил, что «Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а, по сути, украденные у Российской Федерации суверенные активы стоимостью в сотни миллиардов долларов» (цитата по «ТАСС»).

Резолюции Генассамблеи ООН имеют большое политическое значение, но лишь рекомендательный характер и не обязательны к исполнению. Россия не смогла заблокировать принятие этой резолюции, в отличие от ряда инициатив в рамках Совета безопасности ООН, где у РФ есть право вето.

Генассамблея ООН с начала войны ранее приняла четыре резолюции с осуждением России. При голосовании эти резолюции, как правило, поддерживали около трех четвертей стран. Вместе с Россией голосовали всего несколько государств.

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