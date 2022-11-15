Двести шестьдесят пятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Разрушенный мост перед Свято-Горской Лаврой Свято-Успенского монастыря, пострадавшего в результате обстрела. Святогорск, Украина, 14 ноября 2022 г.

15 ноября — 265-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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12:19 Макрон призвал Си Цзиньпина подтолкнуть Путина к реальным переговорам с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил своего китайского коллегу Си Цзиньпина помочь убедить Путина в необходимости вернуться за «стол переговоров», сообщили в Елисейском дворце.

Глава государства также призвал своего китайского коллегу «объединить усилия» против войны в Украине, подчеркнув, что стабильность в мире также в интересах Китая. Об этом лидеры Франции и КНР говорили в рамках двусторонней встречи на полях саммита G20 на Бали.

Китай не осудил российское вторжение в Украину, начатое 24 февраля, и по-прежнему очень сдержан в критике Москвы. Однако ожидается, что участники саммита G20 выпустят заявление, в котором «большинство» членов группы решительно осудят вторжение России на территорию Украины.

11:43 Российское Минобороны отчиталось об убийстве 1400 украинских военных в ходе боев за село Павловка в Донецкой области

Об этом рассказал в ходе ежедневного брифинга официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Конашенков. Другие заявления Минобороны цитирует ТАСС:

11:11 Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал об итогах своего участия в саммите G20 на Бали

В частности, Лавров сообщил, что провел на полях саммита «короткие беседы» с лидерами Франции и Германии. По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон «подтвердил свой настрой продолжать контакты» с Владимиром Путиным. Канцлер Германии Олаф Шольц также подтвердил Лаврову, что продолжит общаться с Путиным.

Как пишет РИА Новости, Лавров заявил им, что Украина срывает переговорный процесс с Россией. Кроме того, министр иностранных дел РФ заявил, что другие страны «все больше убеждаются, что конфликт на Украине был спровоцирован Вашингтоном».

Сообщения о том, что США готовят почву для переговоров между Москвой и Киевом, Лавров назвал слухами. Из видеообращения Зеленского к участникам саммита можно сделать вывод, что «никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает», считает Лавров. Притом что ранее в Москве называли Зеленского «марионеткой» США.

10:28 Институт изучения войны (ISW): Россия перебрасывает войска из Херсонской области в Донецкую

По мнению экспертов американского аналитического центра «Институт изучения войны», Россия намерена перебросить свои силы с левобережной части Херсонской области в Донецкую область для активизации операций вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области.

«Российские войска, вероятно, достигнут успехов в этих районах в течение следующих дней и недель, но эти успехи вряд ли будут значительными с оперативной точки зрения», — пишут эксперты.

ISW обращает внимание на то, что российское Минобороны увеличило количество заявлений об успехах в Донецкой области. В частности, россияне заявили 13 ноября о захвате Майорска (20 км к югу от Бахмута), а 14 ноября — Павловки (45 км к юго-западу от Донецка).

09:55 Британская разведка объяснила смысл переноса российской оккупационной администрации в город Геническ Херсонской области

В своей ежедневной сводке военная разведка министерства обороны Великобритании объясняет военно-стратегическое значение города Геническ на берегу Азовского моря, который российские власти объявили новой «административной столицей» Херсонской области после сдачи Херсона.

Помимо оккупационной гражданской администрации в Геническ планируют передислоцировать и подразделения военного управления российской военной группировкой на юге Украины.

Выбор этого района в качестве командного узла указывает на приоритеты российских военных, укрепляющих свою оборону на юге Украины, пишет британская разведка. У него хорошие позиции для координации действий против потенциального украинского наступления — как со стороны Херсона, то есть северо-запада, так и со стороны Мелитополя на северо-востоке, который пока контролирует России, а также для получения подкреплений из Крыма, от границы с которым Геническ отделяет всего 40 км.

Но прежде всего, Геническ в настоящее время находится вне досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли большой урон российским полевым командным пунктам в Херсонской области.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/F8EA3mAX6i



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IxCaWru4N1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 15, 2022

09:34 Минобороны России начало отправку в войска призывников-срочников

Российских военнослужащих срочной службы, призванных во время осеннего призыва, начали отправлять к местам прохождения службы. Об этом во вторник пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Основная часть призывников будет направлена в учебные центры для обучения по специальности на четыре-пять месяцев. На призывном пункте каждый будущий военнослужащий обеспечивается комплектом зимней формы одежды и получает армейский несессер», — сообщает агентство.

Осенний призыв в России начался 1 ноября, он должен закончиться к 31 декабря. На военную службу планируется призвать 120 тысяч граждан. Изначально осенний призыв должен был стартовать 1 октября, однако его перенесли на месяц из-за загрузки военкоматов в связи с частичной мобилизацией.

09:10 Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите «Большой двадцатки» и призвал остановить войну

Как подчеркнул сам Зеленский, его обращение относится к лидерам 19 стран-участниц саммита G20, за исключением России.

«Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена. Это спасет тысячи жизней», — заявил Зеленский в своем обращении, подчеркнув, что война должна быть закончена «справедливо и на основе Устава ООН и международного права».

По словам украинского президента, для завершения войны Россия должна вывести свои войска, выплатить компенсацию за ущерб, причиненный Украине, и подтвердить ее территориальную целостность.

«Никаких оправданий ядерному шантажу быть не может», — добавил Зеленский и призвал восстановить радиационную безопасность на Запорожской АЭС и ввести ограничение цен на российские энергоносители.

Украинский лидер также призвал провести международную конференцию для «укрепления ключевого элемента послевоенной архитектуры безопасности» и предотвратить повторение агрессии со стороны России.

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