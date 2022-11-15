«Российскую войну нужно и можно остановить», — Зеленский выступил на G20 и предложил «формулу мира» из 10 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите «Группы двадцати», проходящем в Индонезии. Зеленский призвал остановить войну, которую Россия ведет против Украины, и обозначил «формулу мира» из 10 пунктов, включающую вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины.

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«Уверен, что сейчас нужно и можно остановить разрушительную российскую войну», — подчеркнул Владимир Зеленский в своем выступлении. Владимир Зеленский несколько раз назвал «Группу 20» G19, исключая из нее Россию. Он представил участникам саммита украинскую «формулу мира» из 10 пунктов.

Речь идет о ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождении всех пленных и депортированных, восстановлении территориальной целостности Украины, выводе российских войск и прекращении боев, восстановлении справедливости, противодействии экоциду, недопущении эскалации, фиксации окончания войны.

Украинский президент подчеркнул, что война должна быть закончена «справедливо и на основе устава ООН и международного права, а не абы как».

«Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. (…) И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких „Минск-3“, которые Россия нарушит сразу же после заключения», — заявил Владимир Зеленский.

«Если же ответных действий по восстановлению мира не будет, то это значит, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимы», — продолжил президент Украины.

Президент Украины заявил, что Россия должна вывести «все свои войска и вооруженные формирования с территории Украины», должен быть восстановлен контроль Украины над всеми участками ее государственной границы с РФ. «Именно это будет иметь следствием реальное и полное прекращение боевых действий», — заявил Зеленский.

Кроме того, украинский президент призвал организовать специальный международный трибунал, цель которого — привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях РФ в Украине. А также провести международную конференцию для фиксации ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности, включая гарантии для Украины, чтобы сделать невозможным повторение российской агрессии.

Одно из предложений Зеленского касалось продления сделки по экспорту украинского зерна, заключенной в июле при посредничестве ООН и Турции. Срок ее действия истекает 19 ноября. Владимир Зеленский заявил, что соглашение следует продлить на неопределенный срок, вне зависимости от того, когда завершится российско-украинская война. Он также предложил распространить ее на другие украинские порты, в частности на порты «Николаев» и «Ольвия» в Николаевской области.

Владимир Зеленский уделил особое внимание требованию освободить всех взрослых и детей, которых россияне депортировали и пленили. Он также напомнил о судьбе украинских политзаключенных, которых Россия удерживает в неволе, в частности, в Крыму. Президент Украины заявил, что необходимо освобождение в формате «всех на всех».

Агентство AFP отмечает, что в зале в ходе выступления Владимира Зеленского оставался глава МИД РФ Сергей Лавров, представляющий на саммите Россию вместо Владимира Путина. При этом участники G20, поддерживающие Украину, не стали бойкотировать выступление Лаврова, отмечает «Блумберг».

Лавров в свою очередь заявил, что Украина «категорически отказывается» от переговоров и выдвигает «неадекватные» и «нереалистичные» предварительные условия, сообщает российское государственное «РИА Новости».

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