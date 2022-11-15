Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. В ВСУ сообщают, что большинство ракет сбиты

Россия 15 ноября снова осуществила массированный ракетный обстрел объектов энергетики Украины. Сообщается, что удары были нанесены по Киеву, Житомиру, Харькову, Ровно, Львовской области, Хмельницкому, Кривому Рогу. Во многих городах после обстрела фиксируют проблемы с электроснабжением. В Киеве пострадали жилые дома. В ВСУ сообщили, что ПВО сбила большинство крылатых ракет, а также все 10 выпущенных иранских дронов.

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Россия осуществила первый массированный ракетный обстрел территории Украины после освобождения Херсона во время саммита G20. Министр энергетики Украины Герман Галущенко написал, что сегодня Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.

«Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии», — заявил Галущенко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, по предварительной информации, есть ракетные попадания в три жилых дома в Печерском районе Киева. По его словам, несколько ракет над столицей сбила ПВО. Спасатели нашли тело одного погибшего в одним из домов, сообщил Кличко.

В Киевской военной администрации сообщили, что в столичном регионе вводятся экстренные отключения электричества. Мэр Кличко пишет, что по предварительным данным, в столице без света как минимум половина жителей.

Сообщается об ударе по Львовской области. Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий сообщил, что российские войска обстреляли объект энергетической инфраструктуры во Львовской области из-за чего во Львове начались проблемы с электроснабжением и перебои в работе мобильных операторов. Мэр Львова Андрей Садовой сказал, что ситуация в городе очень сложная, 80% города без света, временно остановлена подача тепла, горячей воды нет.

Мэр Житомира сообщил, что нанесены два ракетных удара по энергетической инфраструктуре, город без света.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал о попаданиях по объекту критической инфраструктуры и проблемах с энергоснабжением. Остановлен наземный транспорт и метрополитен. О пострадавших пока информации нет, отметил Терехов.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о двух ракетных попаданиях по Хмельницкому, в результате которых в части города отсутствует электроснабжение.

О нескольких ракетных ударах по Кривому Рогу сказал начальник местной военной администрации Александр Викул. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко написал, что ракетами обстрелян объект энергетики в Кривом Роге, где имеются серьезные разрушения.

Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль сообщил о попадании ракеты в Ровно. По его словам, обошлось без жертв. Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, и некоторые части города остались без электричества.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил об ударе по объекту инфраструктуры в Кременчугском районе.

В связи с экстренными отключениями в Одессе и некоторых районах области отсутствует свет, сообщается в телеграм-канале главы областной администрации Максима Марченко. 90% Тернопольской области осталось без электроснабжения. Также могут возникнуть проблемы со связью, предупредили в областной военной администрации.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за ударов по объектам инфраструктуры ситуация в стране критическая. «Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждено начать экстренные отключения света», — написал он.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что сбито 73 из более 90 крылатых ракет, выпущенных Россией, а также все 10 выпущенных иранских дронов «Шахед».

Всего по Украине сегодня было выпущено более 90 ракет: около 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из Ростовская области, а также около 20 ракет морского базирования «Калибр» из Черного моря и 10 беспилотников-камикадзе, рассказали в командовании.

По данным СМИ, свет пропал в некоторых населенных пунктах Молдовы. В Кишиневе остановились троллейбусы.

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