Двести шестьдесят шестой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Пожарные работают над тушением пожара в жилом доме, пострадавшем от массированного российского ракетного удара по украинским городам. Киев, Украина, 15 ноября 2022 года.

16 ноября — 266-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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12:25 Кличко: ситуация в Киеве «сложная». Кулеба: «неделя будет тяжелой»

После массированных российских ракетных атак во вторник, электроснабжение Киева и Киевской области оказалось сильно затруднено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после отключений света накануне, ситуацию сегодня удалось стабилизировать, но «ситуация с дефицитом энергии остается сложной». Кличко отметил, что система теплоснабжения функционирует в столице Украины в штатном режиме. Кроме того, он уточнил, что «объекты критической инфраструктуры столицы обеспечены генераторами и горючим на случай отключений».

Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба сообщил, что на территории Киевской области применяются экстренные отключения. Восстановительные работы велись всю ночь. «Неделя будет тяжелой. Надо готовиться к длительным отключениям электроэнергии. Отмечу, что все объекты критической инфраструктуры обеспечены генераторами», — предупредил Кулеба.

11:50 Польская армия приведена в состояние повышенной готовности после падения ракет на территорию села Пшеводов у границы с Украиной

Власти Польши ведут расследование с целью выяснить, откуда были запущены ракеты. Как сообщает AFP, польская армия приведена в состояние повышенной готовности.

11:35 Чехия признала российский режим террористическим

В среду парламент Чехии принял резолюцию, согласно которой политический режим, находящийся у власти в России, признан террористическим. За проголосовали 129 депутатов из 156. Чешские парламентарии осудили атаки на критическую инфраструктуру Украины и на ее мирных жителей. Отдельно уточняется, что Чехия не признает результатов российских «референдумов», организованных на суверенной территории Украины в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

11:28 Директор ЦРУ встретился с Зеленским в Киеве

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс посетил Киев во вторник для встречи с Владимиром Зеленским. Как утверждает Washington Post, Бёрнс находился в украинской столице в том числе во время российского массированного ракетного удара. На встрече глава ЦРУ подтвердил готовность США оказывать поддержку Украине.

Ранее, в понедельник Бёрнс встречался с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Турции.

11:10 Подоляк напомнил западным странам о просьбе Украины «закрыть небо»

Михаил Подоляк заявил, что вне зависимости от происхождения двух ракет, упавших вчера в Польше, ответственность за случившееся лежит на России. «Не вижу ни малейшего смысла уходить от этой простой логики: только Россия своими ракетными атаками виновна в угрозах и эксцессах в других странах», подчеркнул советник главы Офиса президента Украины.

Подоляк напомнил, что Украина с самого начала полномасштабного вторжения просит западные страны «закрыть небо», то есть запретить любые полеты над территорией страны. С его точки зрения, это вопрос безопасности не только самой Украины, но и Европы в целом.

За війну в Україні відповідає лише Росія. За масовані ракетні удари – також лише Росія. За стрімко зростаючі ризики для прикордонних країн – знову лише Росія. Не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Час Європі «закрити небо над 🇺🇦». Заради своєї безпеки також. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 16, 2022

10:42 Reuters: Байден сообщил лидерам НАТО и G7, что взрыв в Польше — результат работы украинской ПВО

Джо Байден проинформировал членов НАТО и G7 о том, что падение снарядом на территорию Польши накануне вечером — результат функционирования украинской противовоздушной обороной. Агентство Reuters пишет об этом со ссылкой на источник в Североалантическом альянсе.

10:10 Минобороны РФ заявило, что упавшие снаряды в Польше это «самоликвидировавшиеся» украинские ракеты

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что упавшие на территорию польского села Пшеводов ракеты «являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны».

09:30 Джо Байден и Анджей Дуда в кулуарах саммита G20 беседуют после падения ракет на территорию Польши

Президент США Байден беседует с президентом Польши Дудой в кулуарах саммита G20. Бали, Индонезия, 16 ноября 2022. via REUTERS - THE WHITE HOUSE

09:15 Урсула фон дер Ляйен прокомментировала итоги экстренной встречи мировых лидеров

Председатель Еврокомиссии рассказала, что обсуждали мировые лидеры на экстренной встрече в дни саммита G20 в Индонезии. Прежде всего, Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран НАТО и G7 осуждают жестокие атаки, которые Россия нанесла по территории Украины накануне. По ее словам, Россия «намеренно целится по городам и объектам гражданской инфраструктуры, лишая детей, женщин и мужчин воды, электричества и отопления».

Однако основной темой встречи глав Североатлантического альянса стало падение двух ракет на территорию Польши, которое произошло накануне вечером.

Мы предлагаем Польше нашу всецелую поддержку и помощь в текущем расследовании произошедшего. Мы остаемся на связи с нашими партнерами по поводу дальнейших шагов. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Мы сплотились. Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии

08:37 Лидеры стран НАТО и G7 провели встречу после предполагаемого падения российской ракеты в Польше

Мировые лидеры на встрече в рамках саммита G20 в Индонезии после предполагаемого взрыва российской ракеты в Польше. Бали, Индонезия. 16 ноября, 2022. REUTERS - KEVIN LAMARQUE

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Японии Фумио Кисида, госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель Европейского совета Шарль Мишель во время саммита G20, который проходит на Бали в Индонезии, провели экстренную встречу после предполагаемого взрыва российской ракеты в Польше.

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