Евросоюз запустил обучающую миссию для украинской армии

Канцлер Германии Олаф Шольц встречается с солдатами и инструкторами во время программы обучения украинских военных работе на танке «Гепард». Военный полигон Путлос, Германия, август 2022 г.

Европейский Союз объявил о запуске специальной обучающей миссии ЕС для украинской армии EUMAM. Решение о создании такой миссии было принято министрами иностранных дел стран ЕС еще в середине октября. Как заявил 14 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, миссия начнет свою работу в Польше не позднее конца ноября.

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«Целью миссии является содействие повышению боеспособности Вооруженных сил Украины для эффективного ведения военных операций, чтобы позволить Украине защищать ее территориальную целостность в пределах международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население», — говорится в коммюнике Совета ЕС.

Военная миссия для Украины станет крупнейшей, организованной ЕС для страны, не являющейся членом союза. Кроме того, впервые такая миссия будет полностью развернута на территории Европейского Союза. Командующим миссией назначен французский вице-адмирал Эрве Блежан, который также является генеральным директором Военного штаба Евросоюза.

Штаб для координации на стратегическом уровне будет работать в Брюсселе. Тренировочные центры будут находиться в разных странах ЕС, но основные штаб-квартиры миссии расположатся в Польше и в Германии. Помимо Польши и Германии в обучении украинских военных примут участие многие страны Евросоюза, в том числе Румыния, Ирландия, Словакия, Чехия и другие.

На сайте Европейского совета указано, что в рамках военной миссии ЕС обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных сил Украины, в том числе и сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов.

Срок работы миссии предварительно рассчитан на два года. На первом этапе планируется подготовить минимум 15 тысяч украинских военных. Приблизительная сумма расходов на этот период предусмотрена в размере 106 млн евро. Финансирование будет осуществляться из Европейского фонда мира (EPF). Из него же будут оплачиваться экипировка и боеприпасы для прошедших обучение военных. На это предусмотрено еще 16 млн евро.

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