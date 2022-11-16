ООН обвинила Россию и Украину в пытках военнослужащих

Дмитрий Козацкий, глава пресс-службы полка «Азов», фотограф и защитник Мариуполя, фотографируется, демонстрируя свое изможденное тело после того, как с мая находился в российском плену и недавно был освобожден в ходе обмена пленными. Киев, Украина, 3 октября 2022 г.

Управление Верховного комиссариата ООН по правам человека опубликовало 15 ноября доклад, посвященный условиям содержания военнопленных в ходе войны в Украине. В его основу легла работа экспертов специальной Мониторинговой миссии, которые провели конфиденциальные интервью с военнопленными, а также с членами их семей и со свидетелями. Согласно заключению экспертов, пыткам в плену подвергались как украинские, так и российские солдаты. Однако в российском плену они носят системный характер, тогда как в Украине все известные случаи расследуются.

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Эксперты Мониторинговой миссии ООН опросили 159 бывших украинских военнопленных, в том числе 20 женщин, и 175 российских военных, находящихся в плену в Украине. И со стороны России, и со стороны Украины пленные жаловались на жестокое обращение: от избиений до угроз сексуального насилия и имитации казни.

«Важно подчеркнуть, что Украина предоставила нам конфиденциальный доступ к военнопленным в местах интернирования, где мы могли их опросить. Поскольку Российская Федерация не предоставила нам такой доступ, мы опрашивали украинских военнопленных после их освобождения», — отметила в самом начале своего выступления глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер.

Военнопленные в России

Говоря о военнопленных, которые находились в российском плену, Матильда Богнер подчеркнула, что сразу после пленения многие подвергались избиениям, у некоторых отбирали личные вещи, затем их отправляли в места интернирования. Военнопленных часто «перевозили в переполненных грузовиках или автобусах, иногда они не имели доступа к воде или туалету более суток, их руки были связаны, а глаза заклеены клейкой лентой так плотно, что оставались раны на запястьях и лицах».

Подавляющее большинство опрошенных рассказали, что во время интернирования их пытали и подвергали жесткому обращению, в колонии им устраивали так называемые «приемки», в ходе которых подвергали длительным избиениям, угрозам, травле собаками и другим надругательствам. Наибольшей жестокостью, говорится в докладе, отличалась колония в Еленовке. Некоторые военнопленные погибали в колониях. Члены миссии проверяют сведения о восьми таких смертях в апреле 2022 года.

«Пытки и жестокое обращение применялись не только для того, чтобы заставить военнопленных предоставить военную информацию или свидетельствовать о возможных преступлениях. Их устрашения и унижение были ежедневной практикой. Военнопленные рассказали нам, как их избивали, в том числе дубинками, деревянными молотками и ногами, пытали электрическим током с помощью шокеров и военного телефона, известного как „ТАПик“», — сообщила глава Мониторинговой миссии.

Эксперты ООН собрали свидетельства систематических истязаний над украинскими военными в России, в том числе пыток током, ранений ножом, ранений из травматического оружия, имитации смертной казни, подвешивания за руки или ноги и причинение ожогов сигаретами, применялись различные формы сексуального насилия, например подтягивание мужчины за веревку, привязанную к его гениталиям.

Правозащитники миссии ООН опросили также 20 военнопленных женщин, освобожденных из колонии в Еленовке и других мест интернирования в Донецке и в России. В Еленовке пленные «женщины не подвергались физическому насилию, но описывали психологические мучения, когда слышали крики пленных мужчин». Несколько находившихся в других местах женщин рассказали, что их «избивали, пытали электрическим током и угрожали сексуальным насилием, подвергали унижающему достоинство обращению».

Военнопленные в Украине

Говоря об обращении с военнопленными, интернированными правительством Украины, эксперты ООН «задокументировали случаи пыток и жестокого обращения, преимущественно во время взятия в плен, первых допросов или перемещений в транзитные лагеря и места интернирования». В некоторых случаях военнопленные российской армии и связанных с ней вооруженных групп заявляли, что представители ВСУ «били их кулаками и ногами по лицу и туловищу сразу после попадания в плен и во время допросов».

Она добавила, что «в отдельных случаях» украинские правоохранители или военнослужащие наносили военнопленным ранения или били электрическим током с использованием военного телефона «ТАПик». Многие сообщали о плохих и часто унизительных условиях эвакуации в транзитные лагеря и места интернирования, когда их «часто раздетых, трамбовали в грузовики или минивэны, со связанными за спиной руками». Больше всего жалоб эксперты ООН получили на обращение в исправительной колонии в Днепропетровской области.

Представитель ООН подчеркнула, что правительство Украины возбудило уголовные производства для расследования заявлений о насилии в отношении российских военнопленных со стороны представителей своих вооруженных сил. Россия, в свою очередь, не предоставила доступ миссии ООН к украинским военнопленным. О возбужденных в России уголовных делах по фактам пыток военнопленных также ничего не известно.

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