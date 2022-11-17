В Стамбуле договорились о продлении зерновой сделки еще на четыре месяца

Первое судно с украинским зерном утром 1 августа покинуло порт Одессы. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане, на его борту 26 000 тонн украинской кукурузы.

Соглашение об экспорте зерна и удобрений из портов Украины, которое истекает 19 ноября, продлили еще на 120 дней. Все участники «Черноморской зерновой инициативы» — Россия, Турция и Украина — договорились продлить сделку, заявил в четверг, 17 ноября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. О продлении сделки также заявили Зеленский и Эрдоган. В Москве эту новость пока никак не комментировали.

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«Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Украина вместе с ООН и Турцией приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», — написал в твиттере президент Украины Владимир Зеленский.

Новость о продлении соглашения приветствовал генсек ООН Антониу Гуттериш. «Я приветствую согласие всех сторон продолжить Черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины. Инициатива демонстрирует важность осторожной дипломатии в поиске многосторонних решений», — подчеркнул он.

«Я хотел бы поблагодарить генсека ООН Антониу Гутерриша, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского за их готовность продлить соглашение, а также приветствую всех, кто внес в это вклад», — написал в четверг в своем телеграм-канале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

С 1 августа Украина экспортировала более 11 миллионов тонн сельхозпродукции в 38 стран мира, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «Это значительный, но недостаточный объем, — добавил украинский министр. — Мы официально обратились к партнерам по сделке с предложением продлить инициативу минимум на один год и включить в нее порт Николаев. Ожидаем их ответа», — написал Кубраков.

В Москве пока никак не комментировали новость о продлении сделки.

Пакет соглашений «Черноморская зерновая инициатива ООН» был заключен 22 июля в Стамбуле для снятия блокады украинских портов в условиях войны России против Украины. Договоренности сроком на 120 дней — до 19 ноября — были достигнуты при посредничестве Турции и под эгидой ООН.

Сделка позволила возобновить морской экспорт зерновых из Украины (по безопасным коридорам с досмотром судов под руководством Совместного координационного центра, созданного в Стамбуле). Взамен Россия получила ослабление санкционного режима в вопросах экспорта и импорта собственного зерна, удобрений и сельскохозяйственных товаров.

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