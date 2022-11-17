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Двести шестьдесят седьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Влвдимир Зеленский в сентябре 2022 года.
Влвдимир Зеленский в сентябре 2022 года. AP - Genya Savilov
RFI
6 мин

17 ноября — 267-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости. 

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11:50 Украина отправит своих экспертов на место падения ракеты на территории Польши

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи экономическом форуме агентства Bloomberg, который проходит сейчас в Сингапуре.

Президент Украины также подтвердил, что речь идет о российской ракете, а не о ракете украинской ПВО. При этом он отметил, что пока расследование не проведено, никто не знает на 100%, о какой ракете идет речь.

«Я не знаю, что случилось в этот раз. Мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО… Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — сказал Зеленский.

11:35 Власти Польши заявили, что ответственность за падение ракеты несет Россия, и «никто не обвиняет Украину»

С таким заявлением в эфире телеканала TVN24 выступил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох

«Россия в тот день бомбила Украину, и Россия несет полную ответственность за все, что падает. Никто не обвиняет Украину в преднамеренных бомбардировках польской территории… Сегодня есть много признаков того, что одна из ракет, которая пыталась сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработала система самоликвидации, и эта ракета привела к трагедии», — подчеркнул Кумох (цитата по «Медузе»).

По его словам, украинских экспертов, скорее всего, допустят к расследованию на месте происшествия — если у польско-американской следственной группы не будет замечаний «на техническом уровне».

15 ноября стало известно о падении двух ракет в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве у границе с Украиной. Одна из ракет попала в элеватор, в результате чего погибли два человека.

11:20 Евросоюз приветствовал продление зерновой сделки

11:05 В результате удара по Днепру пострадали как минимум 14 человек

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. 

«17 ноября, 11:10. Уже 14 раненых из-за российской атаки на Днепр. Среди них 15-летняя девочка. Все в больницах города», — написал он.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщал о 8 пострадавших. По словам Филатов, среди пострадавших — сотрудница мэрии. Филатов опубликовал фотографию ее пробитого обломком снаряда пальто. «Сейчас ее оперируют. Во время сегодняшних ракетных обстрелов она и ее коллега просто делали свою работу», — написал мэр.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Россия нанесла удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре. В результате бомбардировки начался сильный пожар. Были повреждены жилые дома рядом с предприятием.

Кадры ударов по Днепру опубликовал также президент Украины Владимир Зеленский.

Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий,

— написал Зеленский.

10:50 Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что соглашение об экспорте зерна, удобрений и продовольствия из Украины продлили на 120 дней. Он сообщил об этом в своем телеграм-канале.

«В соответствии с решением, принятым Турцией, ООН, Российской Федерацией и Украиной в результате четырехсторонних переговоров, организованных Турцией, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года», — написал Эрдоган.

10.05 Премьер Украины: Россия бомбит Южмаш в Днепре

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сегодня утром Россия наносит удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре.

«Сейчас над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, Южмаш», — сказал он, выступая на Киевском международном экономическом форуме. 

09:50 В Стамбуле договорились о продлении зерновой сделки еще на четыре месяца

«Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Украина вместе с ООН и Турцией приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», — написал в твиттере президент Украины Владимир Зеленский.

«Инициатива по безопасной транспортировке сельхозпродукции через Черное море продлена еще на 120 дней», — сообщил со своей стороны министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он уточнил, что решение о продлении сделки было принято в Стамбуле, гарантами реализации инициативы остались ООН и Турция.

С 1 августа Украина экспортировала более 11 миллионов тонн сельхозпродукции в 38 стран мира. По словам министра, «это значительный, но недостаточный объем».

Мы официально обратились к партнерам по сделке с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и включить в нее порт Николаев. Ожидаем их ответа,

— написал Кубраков.

Новость о продлении соглашения приветствовал генсек ООН Антониу Гуттериш. «Я приветствую согласие всех сторон продолжить Черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины. Инициатива демонстрирует важность осторожной дипломатии в поиске многосторонних решений», — подчеркнул он.

Российская сторона пока никак не комментировала продлении сделки.

09:30 Россия нанесла новые удары по территории Украины. Над Киевом сбиты две крылатые ракеты

Утром 17 ноября российские военные нанесли новые ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности массированный удар был нанесен по объекту инфраструктуры Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко. 

В Днепре произошли несколько взрывов. Как сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в результате обстрела Днепра есть «несколько попаданий в два инфраструктурных объекта». По предварительным данным, пострадал один человек.

Взрывы также были слышны этим утром в Киеве. Киевская городская военная администрация сообщила, что над столицей были сбиты две крылатые ракеты. «Данных о жертвах и разрушениях нет, информация уточняется», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога была объявлена утром 17 ноября по всей территории Украины.

09:10 Зеленский: любые переговоры с Россией об окончании войны должны проходить публично

Все вопросы, касающиеся переговоров об окончании войны в Украине, должны выноситься в публичную плоскость. С таким заявлением выступил 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами по случаю дня работников радио, телевидения и связи.

Президент Украины отметил, что получал определенные сигналы от лидеров других стран по поводу возможных переговоров с российской стороной. Как подчеркнул Владимир Зеленский, Россия ведет против Украины полномасштабную агрессивную войну, поэтому любые переговоры должны проходить публично, а не кулуарно.

По его словам, чтобы у мировых лидеров не было никаких вопросов о готовности Украины к переговорам, на саммите G20 он выступил с предложениями, направленными на достижение мира в Украине.

«Я считаю, что это формула мира всему миру. Потому что каждое государство может найти там свое место и быть лидером по той или иной инициативе — в преодолении сложностей того или иного пункта из этих десяти», — цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

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