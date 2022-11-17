Двести шестьдесят седьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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17 ноября — 267-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:50 Украина отправит своих экспертов на место падения ракеты на территории Польши

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи экономическом форуме агентства Bloomberg, который проходит сейчас в Сингапуре.

Президент Украины также подтвердил, что речь идет о российской ракете, а не о ракете украинской ПВО. При этом он отметил, что пока расследование не проведено, никто не знает на 100%, о какой ракете идет речь.

«Я не знаю, что случилось в этот раз. Мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО… Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — сказал Зеленский.

“The most important thing is for an investigation to take place,” Ukraine President Volodymyr Zelenskiy says in an interview at the Bloomberg New Economy Forum in Singapore, commenting on the missile blast in Poland earlier this week https://t.co/sJL20zmIEY pic.twitter.com/TagCKDHqdh — Bloomberg New Economy (@BBGNewEconomy) November 17, 2022

11:35 Власти Польши заявили, что ответственность за падение ракеты несет Россия, и «никто не обвиняет Украину»

С таким заявлением в эфире телеканала TVN24 выступил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох

«Россия в тот день бомбила Украину, и Россия несет полную ответственность за все, что падает. Никто не обвиняет Украину в преднамеренных бомбардировках польской территории… Сегодня есть много признаков того, что одна из ракет, которая пыталась сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработала система самоликвидации, и эта ракета привела к трагедии», — подчеркнул Кумох (цитата по «Медузе»).

По его словам, украинских экспертов, скорее всего, допустят к расследованию на месте происшествия — если у польско-американской следственной группы не будет замечаний «на техническом уровне».

15 ноября стало известно о падении двух ракет в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве у границе с Украиной. Одна из ракет попала в элеватор, в результате чего погибли два человека.

11:20 Евросоюз приветствовал продление зерновой сделки

11:05 В результате удара по Днепру пострадали как минимум 14 человек

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«17 ноября, 11:10. Уже 14 раненых из-за российской атаки на Днепр. Среди них 15-летняя девочка. Все в больницах города», — написал он.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщал о 8 пострадавших. По словам Филатов, среди пострадавших — сотрудница мэрии. Филатов опубликовал фотографию ее пробитого обломком снаряда пальто. «Сейчас ее оперируют. Во время сегодняшних ракетных обстрелов она и ее коллега просто делали свою работу», — написал мэр.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Россия нанесла удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре. В результате бомбардировки начался сильный пожар. Были повреждены жилые дома рядом с предприятием.

Кадры ударов по Днепру опубликовал также президент Украины Владимир Зеленский.

Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий,

— написал Зеленский.

10:50 Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что соглашение об экспорте зерна, удобрений и продовольствия из Украины продлили на 120 дней. Он сообщил об этом в своем телеграм-канале.

«В соответствии с решением, принятым Турцией, ООН, Российской Федерацией и Украиной в результате четырехсторонних переговоров, организованных Турцией, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года», — написал Эрдоган.

10.05 Премьер Украины: Россия бомбит Южмаш в Днепре

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сегодня утром Россия наносит удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре.

«Сейчас над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, Южмаш», — сказал он, выступая на Киевском международном экономическом форуме.

09:50 В Стамбуле договорились о продлении зерновой сделки еще на четыре месяца

«Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Украина вместе с ООН и Турцией приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», — написал в твиттере президент Украины Владимир Зеленский.

Зернову угоду буде продовжено на 120 днів. 🇺🇦 разом з @antonioguterres і @RTERdogan ухвалили ключове рішення у глобальній боротьбі з продовольчою кризою. Очікуємо офіційного оголошення від партнерів – 🇹🇷 та 🇺🇳. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2022

«Инициатива по безопасной транспортировке сельхозпродукции через Черное море продлена еще на 120 дней», — сообщил со своей стороны министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он уточнил, что решение о продлении сделки было принято в Стамбуле, гарантами реализации инициативы остались ООН и Турция.

С 1 августа Украина экспортировала более 11 миллионов тонн сельхозпродукции в 38 стран мира. По словам министра, «это значительный, но недостаточный объем».

Мы официально обратились к партнерам по сделке с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и включить в нее порт Николаев. Ожидаем их ответа,

— написал Кубраков.

Новость о продлении соглашения приветствовал генсек ООН Антониу Гуттериш. «Я приветствую согласие всех сторон продолжить Черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины. Инициатива демонстрирует важность осторожной дипломатии в поиске многосторонних решений», — подчеркнул он.

I welcome the agreement by all parties to continue the Black Sea Grain Initiative to facilitate the safe navigation of export of grain, foodstuffs and fertilizers from Ukraine.



The initiative demonstrates the importance of discreet diplomacy in finding multilateral solutions. — António Guterres (@antonioguterres) November 17, 2022

Российская сторона пока никак не комментировала продлении сделки.

09:30 Россия нанесла новые удары по территории Украины. Над Киевом сбиты две крылатые ракеты

Утром 17 ноября российские военные нанесли новые ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности массированный удар был нанесен по объекту инфраструктуры Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

В Днепре произошли несколько взрывов. Как сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в результате обстрела Днепра есть «несколько попаданий в два инфраструктурных объекта». По предварительным данным, пострадал один человек.

Взрывы также были слышны этим утром в Киеве. Киевская городская военная администрация сообщила, что над столицей были сбиты две крылатые ракеты. «Данных о жертвах и разрушениях нет, информация уточняется», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога была объявлена утром 17 ноября по всей территории Украины.

09:10 Зеленский: любые переговоры с Россией об окончании войны должны проходить публично

Все вопросы, касающиеся переговоров об окончании войны в Украине, должны выноситься в публичную плоскость. С таким заявлением выступил 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами по случаю дня работников радио, телевидения и связи.

Президент Украины отметил, что получал определенные сигналы от лидеров других стран по поводу возможных переговоров с российской стороной. Как подчеркнул Владимир Зеленский, Россия ведет против Украины полномасштабную агрессивную войну, поэтому любые переговоры должны проходить публично, а не кулуарно.

По его словам, чтобы у мировых лидеров не было никаких вопросов о готовности Украины к переговорам, на саммите G20 он выступил с предложениями, направленными на достижение мира в Украине.

«Я считаю, что это формула мира всему миру. Потому что каждое государство может найти там свое место и быть лидером по той или иной инициативе — в преодолении сложностей того или иного пункта из этих десяти», — цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

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