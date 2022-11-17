МИД Франции: российские удары по гражданским объектам в Украине могут рассматриваться как военное преступление
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Удары, которые Россия наносит по гражданским объектам в Украине, могут представлять собой военные преступления, виновные в совершении которых должны быть призваны к ответу. Об этом в четверг, 17 ноября, говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции. Ранее утром Россия нанесла очередной ракетный удар по украинским городам.
«Франция самым решительным образом осуждает продолжение российских ударов по украинским городам, включая Киев, — цитирует AFP официального представителя французского МИДа. — Эти удары снова преднамеренно нацелены на гражданскую инфраструктуру, влияющую на электроснабжение домохозяйств в Украине, [а также] на энергетическую безопасность соседней Молдовы, […] могут представлять собой военные преступления, виновные в совершении которых будут нести ответственность».
Утром 17 ноября российские военные нанесли новые ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в частности в Одесской области и в Днепре. В результате удара по Днепру пострадали как минимум 14 человек. Взрывы также были слышны этим утром в Киеве. Киевская городская военная администрация сообщила, что над столицей были сбиты две крылатые ракеты.
Предыдущая массированная ракетная атака на украинские города и объекты инфраструктуры была предпринята 15 ноября. Она стала самой мощной волной ракетных ударов за почти девять месяцев полномасштабной войны. По данным ВСУ, Россия выпустила по Украине порядка 100 ракет. В результате обстрела объектов энергетической инфраструктуры без электричества остались более семи миллионов человек.
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