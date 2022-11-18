Двести шестьдесят восьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI
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18 ноября — 268-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
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11:22 Диверсию на «Северных потоках» подтвердила служба безопасности Швеции
Расследование чрезвычайного происшествия на «Северных потоках», проведенное службой безопасности Швеции, подтвердило факт диверсии. Возле мест повреждения газопроводов обнаружены остатки взрывчатки и несколько «посторонних предметов».
Хронология событий:
- 26 сентября на двух ветках «Северного потока-1» и на одной ветке «Северного потока-2» в экономической зоне Дании были обнаружены утечки газа. На сейсмологических станциях Швеции и Дании были зафиксированы мощные подводные взрывы.
- 27 сентября стало известно о том, что Дания и Норвегия заметили после утечки неопознанные дроны над акваторией Северного моря. Немецкая газета Der Tagesspiegel написала о том, что повреждение газопроводов произошло в результате целенаправленной атаки.
- 12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что взрывы на «Северном потоке» крайне выгодны США, которые теперь смогут продавать энергоносители в Европу по завышенным ценам.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков успел поприветствовать подтверждение Швецией «данных в пользу версии теракта на "Северных потоках"», отметив, что «важно найти того, кто стоит за этим».
10:49 На жительницу Бийска завели уголовное дело по материалам личной переписки в мессенджере Telegram
Издание ASTRA пишет, что сотрудниками ЦПЭ МВД при содействии ФСБ Белгородской области заведено уголовное дело «о пособничестве к приготовлению к участию в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства» на жительницу Бийска. По данным следствия, она отправила личное сообщение в мессенджере Telegram жителю Тюмени с предложением временного жилья в Харькове и контактами людей, которые помогут вступить в ряды «Добровольческого украинского корпуса». Сообщается, что сама фигурантка уголовного дела находится на территории Украины.
10:22 Число погибших после вчерашнего ракетного обстрела в Вольнянске возросло до девяти
Новые данные подтвердили Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям и замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Город Вольнянск Запорожской области был обстрелян российской армией в ночь на 17 ноября. В результате удара оказались разрушены дома, только в одном из которых проживало как минимум три семьи.
Спасатели, сотрудники коммунальных служб и волонтеры продолжают разбирать завалы. Убрано более 90 тонн конструкций. Из-под обломков домов извлекли тела уже 9 погибших.
09:58 Guardian: военный из 64-й мотострелковой бригады, оккупировавшей Бучу, запросил убежища в Испании
Британская газета Guardian пишет, что российский военный Никита Чибрин, служивший в 64-й мотострелковой бригаде, подал документы на политическое убежище в Испании.
Чем известна 64-мотострелковая бригада?
- Впервые об этой бригаде рассказали украинские власти, заявив что именно это российское подразделение занимало Бучу в Киевской области, совершая массовые расстрелы мирных жителей.
- После раскрытия этой информации Владимир Путин лично похвалил бригаду за «великий героизм и мужество» и присвоил ей почетное звание «гвардейской».
Никита Чибрин, находящийся сейчас в Мадриде, в частности рассказывает следующее:
- 27-летний Чибрин служил в 64-й мотострелковой бригаде, что подтверждают предоставленные им документы.
- Он заявил о своем несогласии с войной в самый первый день полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля.
- С этого момента его лишили звания армейского механика и отправили «подальше от поля боя» работать уборщиком и грузчиком.
- Чибрину удалось дезертировать из своей части в июне 2022, спрятавшись в продовольственном грузовике.
- Россию ему удалось покинуть благодаря проекту Gulagu.net. Глава проекта Владимир Осечкин подтвердил эту информацию.
- Чибрин выразил готовность давать свидетельские показания в международном суде.
- Моральный дух своего подразделения он охарактеризовал «крайне низкий».
На данный момент Чибрина освободили иммиграционного центра в мадридском аэропорту и ожидает размещения во временном приюте для беженцев, пока его прошение о предоставлении убежища будет рассматриваться.
09:00 Сводка ВСУ: в Белгородской области начата активная вербовка в ЧВК «Вагнер»
- Россия сосредоточивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Постоянно ведет воздушную разведку.
- За минувшие сутки подразделениями ВСУ отбиты российские атаки в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.
- Россия не прекращает обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты, недалеко от линии фронта. За минувшие сутки российские военные нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- За прошедшие сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в Балаклее и Изюме Харьковской области, Вольнянске Запорожской области, Днепре и Никополе Днепропетровской области, Очакове Николаевской области и Одессе.
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения российской армией ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.
- На других направлениях Россия осуществляла обстрелы: на Северском, Слобожанском, на Купянском и Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, и Херсонском направлениях.
- В Белгородской области РФ начата активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию «Вагнер». Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ЧВК «Вагнер» сроком 30 дней с сохранением заработной платы. Сборы планируется проводить партиями по 25% работников указанной категории от комбината. По завершению сборов участникам будет предложено подписать контракт с частной военной компанией.
- В связи со значительными потерями личного состава и недостаточным количеством медицинского персонала в подразделениях российских войск на территории Украины, на оккупированных территориях Луганской области, приказом «министерства здравоохранения», работников медицинских учреждений региона обязали стать на воинский учет для дальнейшего доукомплектования вакантных должностей.
- За минувшие сутки ВСУ сбили 4 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 беспилотников типа «Шахед-136».
- Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 22 района сосредоточения российской живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов и 4 других важных объекта.
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