Двести шестьдесят восьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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18 ноября — 268-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:22 Диверсию на «Северных потоках» подтвердила служба безопасности Швеции

Расследование чрезвычайного происшествия на «Северных потоках», проведенное службой безопасности Швеции, подтвердило факт диверсии. Возле мест повреждения газопроводов обнаружены остатки взрывчатки и несколько «посторонних предметов».

Хронология событий:

26 сентября на двух ветках «Северного потока-1» и на одной ветке «Северного потока-2» в экономической зоне Дании были обнаружены утечки газа. На сейсмологических станциях Швеции и Дании были зафиксированы мощные подводные взрывы.

на двух ветках «Северного потока-1» и на одной ветке «Северного потока-2» в экономической зоне Дании были обнаружены утечки газа. На сейсмологических станциях Швеции и Дании были зафиксированы мощные подводные взрывы. 27 сентября стало известно о том, что Дания и Норвегия заметили после утечки неопознанные дроны над акваторией Северного моря. Немецкая газета Der Tagesspiegel написала о том, что повреждение газопроводов произошло в результате целенаправленной атаки.

стало известно о том, что Дания и Норвегия заметили после утечки неопознанные дроны над акваторией Северного моря. Немецкая газета Der Tagesspiegel написала о том, что повреждение газопроводов произошло в результате целенаправленной атаки. 12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что взрывы на «Северном потоке» крайне выгодны США, которые теперь смогут продавать энергоносители в Европу по завышенным ценам.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков успел поприветствовать подтверждение Швецией «данных в пользу версии теракта на "Северных потоках"», отметив, что «важно найти того, кто стоит за этим».

10:49 На жительницу Бийска завели уголовное дело по материалам личной переписки в мессенджере Telegram

Издание ASTRA пишет, что сотрудниками ЦПЭ МВД при содействии ФСБ Белгородской области заведено уголовное дело «о пособничестве к приготовлению к участию в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства» на жительницу Бийска. По данным следствия, она отправила личное сообщение в мессенджере Telegram жителю Тюмени с предложением временного жилья в Харькове и контактами людей, которые помогут вступить в ряды «Добровольческого украинского корпуса». Сообщается, что сама фигурантка уголовного дела находится на территории Украины.

10:22 Число погибших после вчерашнего ракетного обстрела в Вольнянске возросло до девяти

Новые данные подтвердили Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям и замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Город Вольнянск Запорожской области был обстрелян российской армией в ночь на 17 ноября. В результате удара оказались разрушены дома, только в одном из которых проживало как минимум три семьи.

Спасатели, сотрудники коммунальных служб и волонтеры продолжают разбирать завалы. Убрано более 90 тонн конструкций. Из-под обломков домов извлекли тела уже 9 погибших.

09:58 Guardian: военный из 64-й мотострелковой бригады, оккупировавшей Бучу, запросил убежища в Испании

Британская газета Guardian пишет, что российский военный Никита Чибрин, служивший в 64-й мотострелковой бригаде, подал документы на политическое убежище в Испании.

Чем известна 64-мотострелковая бригада?

Впервые об этой бригаде рассказали украинские власти, заявив что именно это российское подразделение занимало Бучу в Киевской области, совершая массовые расстрелы мирных жителей.

После раскрытия этой информации Владимир Путин лично похвалил бригаду за «великий героизм и мужество» и присвоил ей почетное звание «гвардейской».

Никита Чибрин, находящийся сейчас в Мадриде, в частности рассказывает следующее:

27-летний Чибрин служил в 64-й мотострелковой бригаде, что подтверждают предоставленные им документы.

Он заявил о своем несогласии с войной в самый первый день полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля.

С этого момента его лишили звания армейского механика и отправили «подальше от поля боя» работать уборщиком и грузчиком.

Чибрину удалось дезертировать из своей части в июне 2022, спрятавшись в продовольственном грузовике.

Россию ему удалось покинуть благодаря проекту Gulagu.net. Глава проекта Владимир Осечкин подтвердил эту информацию.

Чибрин выразил готовность давать свидетельские показания в международном суде.

Моральный дух своего подразделения он охарактеризовал «крайне низкий».

На данный момент Чибрина освободили иммиграционного центра в мадридском аэропорту и ожидает размещения во временном приюте для беженцев, пока его прошение о предоставлении убежища будет рассматриваться.

09:00 Сводка ВСУ: в Белгородской области начата активная вербовка в ЧВК «Вагнер»

Россия сосредоточивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра . В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Постоянно ведет воздушную разведку.

сосредоточивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях и . В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Постоянно ведет воздушную разведку. За минувшие сутки подразделениями ВСУ отбиты российские атаки в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

Россия не прекращает обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты, недалеко от линии фронта. За минувшие сутки российские военные нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в Балаклее и Изюме Харьковской области, Вольнянске Запорожской области, Днепре и Никополе Днепропетровской области, Очакове Николаевской области и Одессе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения российской армией ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На других направлениях Россия осуществляла обстрелы: на Северском, Слобожанском, на Купянском и Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, и Херсонском направлениях.

В Белгородской области РФ начата активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию «Вагнер». Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ЧВК «Вагнер» сроком 30 дней с сохранением заработной платы. Сборы планируется проводить партиями по 25% работников указанной категории от комбината. По завершению сборов участникам будет предложено подписать контракт с частной военной компанией.

с сохранением заработной платы. Сборы планируется проводить партиями по 25% работников указанной категории от комбината. По завершению сборов участникам будет предложено подписать контракт с частной военной компанией. В связи со значительными потерями личного состава и недостаточным количеством медицинского персонала в подразделениях российских войск на территории Украины, на оккупированных территориях Луганской области, приказом «министерства здравоохранения», работников медицинских учреждений региона обязали стать на воинский учет для дальнейшего доукомплектования вакантных должностей.

За минувшие сутки ВСУ сбили 4 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 беспилотников типа «Шахед-136» .

. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 22 района сосредоточения российской живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов и 4 других важных объекта.

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