Двести шестьдесят девятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

В Херсон прибыл первый после начала полномасштабной войны поезд из Киева. 19.11.2022. Херсон был в российской оккупации более восьми месяцев.

Суббота, 19 ноября — 269-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter.

14:10 Глава ДТЭК: тем, кто может, лучше уехать из Украины на несколько месяцев, чтобы снизить нагрузку на энергосистему страны

Глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко заявил в интервью Би-би-си о том, что украинцы должны рассмотреть возможность выезда из страны, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. «Если они смогут найти альтернативное место для проживания еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы», — сказал Тимченко.

Глава ДТЭК, чья компания является поставщиком более четверти от общего объема потребляемой электроэнергии в Украине, говорит, что система становится все менее надежной с каждой российской атакой, и сокращение потребления является ключом к поддержанию ее работоспособности.

Правительство Украины призвало людей ограничить использование бытовых приборов, таких как духовки и стиральные машины, напоминает Би-би-си.

«Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут иметь гарантированное энергоснабжение». «Потребляя меньше или уезжая», вы вносите «вклад в (жизнь) других людей», — подчеркнул Тимченко.

Украинские города вынуждены значительно снизить потребление энергии из-за российских ракетных ударов. На фото: трамвай в центре Киева. 18.11.2022 AP - Andrew Kravchenko

13:30 Представители Макрона и Зеленского обсудили предложения по международным гарантиям безопасности для Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с дипломатическим советником президента Франции по континентальной Европе и Турции Изабель Дюмон.

«Стороны продолжили обсуждение модальностей реализации предложений по международным гарантиям безопасности для Украины на основе Киевского договора безопасности. Особое внимание было уделено такому первоочередному элементу обеспечения безопасности нашей страны как создание современной высокоэффективной системы противовоздушной и противоракетной обороны», — говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Стороны также «рассмотрели вопросы сотрудничества в создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины», — заявили в администрации Зеленского.

Андрей Ермак также проинформировал Изабель Дюмон о критических повреждениях энергетической инфраструктуры Украины в результате российских массированных ракетных атак. Ермак также поблагодарил Францию «за оказанную гуманитарную помощь и готовность ответить на запросы нашей страны относительно оборудования, необходимого для восстановления поврежденного энергетического сектора».

12:05 Замминистра обороны Украины: не исключен сценарий нашего наступления в Крыму к концу декабря

В Минобороны Украины считают, что война может закончиться к концу весны, а наступление на Крым — при определенных условиях — ВСУ смогут провести в конце декабря, — заявил замминистра обороны Владимир Гаврилов в интервью британскому телеканалу Sky News.

Гаврилов также оценил угрозу ядерного удара РФ по Украине как низкую. И хотя и отметил, что ядерный удар «стал бы драмой», добавил, что даже он не остановит борьбу украинцев за освобождение страны.

Говоря о перспективах мирных переговоров с Кремлем, Гаврилов сказал, что они состоятся только тогда, когда российские войска будут готовы покинуть «каждый сантиметр Украины», включая Крымский полуостров.

Заместитель министра сказал, что этому может способствовать так называемый «прилет черного лебедя» — нечто непредсказуемое, произошедшее в России: например, внезапный крах режима Путина.

Ukraine's deputy defence minister Volodymyr Havrylov has told Sky News that the war with Russia could be over 'by the end of spring', adding that peace talks would only happen once Russian troops are ready to leave every inch of Ukraine.



More here: https://t.co/DbRmE0cBnU pic.twitter.com/aBVkUr9LPO — Sky News (@SkyNews) November 19, 2022

11:10 Генпрокуратура Украины: жертвами вооруженной агрессии РФ стали не менее 437 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что по состоянию на утро 19 ноября жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 437 детей, еще 837 получили ранения.

Данные — далеко не полные из-за невозможности их досконального сбора в условиях войны.

Ведомство сообщило о последнем известном трагическом случае: «18 ноября в с. Камыш-Заря Запорожской области в собственном жилом доме в упор военнослужащими РФ расстреляна семья вместе с двумя детьми в возрасте 5 и 14 лет».

По данным ООН на 14 ноября, в результате российской агрессии погибли 6557 мирных жителей, включая 408 детей, напоминает Би-би-си. В ООН тоже уточняют, что погибших и пострадавших — значительно больше, приведенные данные — это задокументированные и подтвержденные жертвы.

10:30 Глава МИД Украины: «Нам нужна победа, а не ничья»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении к участникам Панъевропейского союза предостерег от замораживания войны в Украине. По словам Кулебы, Россия использует это в свою пользу и против Европы.

Об этом сообщает украинская служба RFI со ссылкой на агентство «Укринформ».

«Если мы позволим России получить паузу сейчас, то Путин создаст из замороженного конфликта гигантскую бомбу замедленного действия в центре Европы, готовую взорваться в любой момент. Для Европы было бы стратегической ошибкой стремиться к такому результату», — сказал Кулеба.

Министр призвал страны не предлагать Украине «компромиссы с нашим сознанием, территориальной целостностью или суверенитетом», потому что это будут и «ваши компромиссы с вашей собственной безопасностью».

С аналогичным заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам форума безопасности в канадском Галифаксе.

«Просто окончание войны еще не гарантирует мира», — сказал украинский президент, подчеркнув, что «Россия сейчас ищет краткосрочного перемирия — передышки, чтобы восстановить силы».

«Кто-то назвал бы и это окончанием войны. Но такая пауза только ухудшит ситуацию», — также отметил Зеленский:

«Нельзя назвать миром и любые идеи (о том, чтобы) поступиться нашей землей или нашим суверенитетом, которые когда-то звучали. Аморальные компромиссы приведут к новой крови. Настоящий долговременный и честный мир может стать результатом только полного демонтажа всех элементов российской агрессии».

Зеленский напомнил, что «в украинской формуле мира — 10 пунктов». «Это вызовы, которые необходимо преодолеть для безопасности Украины, Европы и мира. Это формула мира (peace — Прим. RFI) для мира (world — Прим. RFI)», — подчеркнул он.

«Формула» из 10 пунктов была представлена Зеленским на саммите G20 в минувший вторник, 15 ноября.

Она включает ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боев, восстановление справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксацию окончания войны.

09:50 В Херсон прибыл первый (после начала полномасштабной войны) поезд из Киева

Поезд отправился из столицы накануне вечером, 18 ноября, и прибыл на вокзал в Херсон сегодня утром в 10:05. «Суспильне» пишет, что на нем приехали 200 пассажиров, которые купили билеты в рамках благотворительного проекта «Билеты к победе». Приехала и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Также в одном из вагонов прибыл груз Укрпочты.

Херсон находился в российской оккупации более восьми месяцев: был захвачен 3 марта, а освобожден ВСУ 11 ноября.

Видео: «Суспильне Херсон».

09:40 Украинцам, которые находились в российском плену, теперь гарантирована социальная и правовая защита

С сегодняшнего дня начал действовать соответствующий закон, сообщает издание «Громадське». В частности, период пребывания в плену будет засчитываться в страховой стаж для назначения пенсии, а также в страховой стаж работы во вредных условиях. Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, страховые взносы за весь период нахождения в плену и в течение шести месяцев после освобождения уплачиваются за счет государственного бюджета.

В сентябре вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в российском плену находятся около 2,5 тысячи украинских военнослужащих и гражданских.

В то же время, по данным Центра гражданских свобод, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на ноябрь россияне похитили или вывезли более 20 тысяч украинцев, из них половина — гражданские, напоминает "Громадське".

В конце октября замминистра обороны Анна Маляр брифинга рассказала, что с начала полномасштабной войны произошло 28 обменов. Из российского плена освободили 978 украинцев, в том числе, 99 гражданских.

09:20 ISW: тайная мобилизация в России не прекращалась. Страну также ждет новая волна объявленной мобилизации

Россию ждет очередная волна мобилизации, что ухудшит общее качество войск, которые перебрасываются в Украину, говорится в очередном отчете Института изучения войны (ISW). «Продолжение тайных усилий по мобилизации и потенциальная подготовка к новой волне мобилизации вкупе с текущим осенним призывом, вероятно, существенно нагрузят и без того перегруженный российский аппарат формирования вооруженных сил», — считает американский аналитический центр.

«18 ноября российские Telegram-каналы активно обсуждали признаки того, что Кремль готовится ко второй волне мобилизации, и распространили изображение проекта повестки, полученной жителем Санкт-Петербурга, которому, как сообщается, было велено явиться на мобилизацию в январе 2023 года, несмотря на заявление президента России Владимира Путина об официальном завершении частичной мобилизации 31 октября», — подчеркнул ISW.

«Независимое российское издание 18 ноября опубликовало расследование, показывающее, что государственные структуры и предприятия продолжают готовить своих сотрудников к мобилизации, направляя их на различные программы подготовки и образовательные курсы, связанные с ней», — также заявили в Институте изучения войны.

По данным ISW, Путин, вероятно, приказал прекратить частичную мобилизацию, чтобы высвободить бюрократические и административные возможности для призыва 1 ноября: «Однако очевидно, что российские власти никогда полностью не прекращали мобилизационных мероприятий».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться