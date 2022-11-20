На территории оккупированной Запорожской АЭС прогремели взрывы — МАГАТЭ

В районе оккупированной Россией Запорожской АЭС вечером в субботу и утром в воскресенье прогремели мощные взрывы, сообщили в МАГАТЭ.

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Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, сообщили, что взрывы раздавались как возле, так и непосредственно на территории ЗАЭС — крупнейшей в Европе атомной станции. По их словам, утром 20 ноября было слышно более десятка взрывов за короткий промежуток времени. Часть из них видели взрывы из окон. По всей видимости, возобновились обстрелы ЗАЭС, заявили в МАГАТЭ.

Со ссылкой на информацию, предоставленную руководством АЭС, эксперты МАГАТЭ сообщили, что на площадке Запорожской атомной станции были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно повреждение «пока не критично для ядерной безопасности».

Сообщений о пострадавших не поступало.

«Новости от нашей команды, поступившие вчера и сегодня утром, крайне тревожны. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — призвал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Минобороны РФ обвиняет ВСУ

Минобороны РФ заявляет, что причиной взрывов стали обстрелы ВСУ из населенного пункта Марганец Днепропетровской области. «В течение 19 ноября артиллерией ВСУ по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции», — заявляет российское ведомство.

Российское минобороны утверждает, что утром по ЗАЭС было выпущено сначала 12 артиллерийских снарядов. Восемь снарядов разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом № 2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками, один — в крышу спецкорпуса № 2, еще два снаряда были выпущенных по линии электропередачи, которая питает станцию, утверждает российская сторона.

Минобороны РФ заявляет, что радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме.

Энергоатом: россияне хотят не допустить запуска двух энергоблоков для нужд Украины

В украинском «Энергоатоме» заявили, что станцию обстреливали российские войска. «Сегодня утром, 20 ноября 2022 года, в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 „прилетов“ на площадку Запорожской АЭС», — сообщили в компании.

В «Энергоатоме» говорят, что характер и перечень повреждений свидетельствует о том, что россияне намеренно своими ударами вывели из строя инфраструктуру, которая была нужна для запуска пятого и шестого энергоблоков и возобновления производства электроэнергии на ЗАЭС для нужд Украины.

Российские военные на ЗАЭС ранее не позволяли украинскому персоналу запустить эти блоки, сообщил «Энергоатом».

Запорожская АЭС оккупирована Россией с начала марта. Ранее неоднократно приходили сообщения об обстрелах территории возле и непосредственно на самой ЗАЭС. Стороны в связи с этим обменивались обвинениями. В начале сентября этого года группа инспекторов МАГАТЭ посетила ЗАЭС. С тех пор на станции остаются несколько экспертов агентства.

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