Взрывы на ЗАЭС. В офисе президента Украины заявляют, что переговоры с РФ равнозначны капитуляции. 270-й день войны. ОНЛАЙН

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Вид на разрушения на месте взрыва на зерносушильном заводе в Пшеводуве, деревне на юго-востоке Польши недалеко от границы с Украиной, 20 ноября 2022 года. Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

20 ноября — 270-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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19:26 По меньшей мере пять миллионов человек в Украине потеряли работу из-за войны — замминистра экономики

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная на Польско-Украинском экономическом форуме сказала, что как минимум пять миллионов человек в Украине потеряли работу из-за войны.

«Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников», — отметила Бережная.

По ее словам, из-за боевых действий страну покинули около семи миллионов человек, полтора миллиона украинцев сейчас находятся в Польше по программе временной защиты.

Замминистра экономики подчеркнула, что среди приоритетов властей Украины – возвращение на родину уехавших, создание новых рабочих мест, стабилизация и восстановление экономики. Среди правительственных программ, нацеленных на это, она назвала в частности доступное кредитование для бизнеса и релокацию предприятий с опасных территорий в относительно безопасные, грантовую поддержку развития предпринимательства, привлечение безработных к общественно полезным работам в рамках проекта «Армия восстановления».

18:42 Владимир Зеленский: за 270 дней войны Россия выпустила по Украине более 4700 ракет

За 270 дней полномасштабной войны Россия выпустила по Украине более 4700 ракет, заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Международной организации Франкофонии.

«Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи человек погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны. Мы должны это остановить. Должны остановить российскую агрессию. Возвращение мира возможно. Но оно возможно, когда каждый в мире понимает, что никто не заслуживает ни одного дня террора», — подчеркнул президент Украины.

Он напомнил об украинской «формуле мира» из 10 пунктов, включающей вывод российских войск из Украины.

18-й саммит Франкофонии проходит в Джербе (Тунис).

18:24 Украинский генштаб: на большинстве направлений российские войска обороняются, наступают — в Донецкой области

На Купянском, Лиманском, Запорожском направлениях российские войска обороняются, на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском — ведут наступательные действия, на Криворожском и Херсонском — ведут позиционную оборону, усовершенствует фортификационное оборудование, сообщает генштаб ВСУ.

За минувшие сутки силы обороны Украины отразили атаки российских войск в районах ряда населенных пунктов, в том числе в районе Белогоровки Луганской области, Опытного и Бахмута Донецкой области, говорится в вечерней сводке украинского генштаба.

Там же отмечается, что российские силы продолжают нести потери в Украине: так в городскую больницу Скадовска Херсонской области привезли около ста раненых военнослужащих российских войск.

Украинский штаб сообщает, что украинская авиация за минувшие сутки нанесла шесть ударов: три — по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за это же время поразили два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и техники и два других важных объекта российских войск, говорится в сводке.

17:46 В оккупированном Крыму местного жителя приговорили к трем годам колонии по делу о поджоге сельской администрации

«Суд» в оккупированном Россией Крыму приговорил к трем годам колонии жителя поселка Пушкино Азиза Файзуллаева по делу о поджоге сельской администрации. Приговор был вынесен еще в конце октября, текст постановления был опубликован 17 ноября. Внимание на это обратил проект «Зона солидарности».

Кроме того, суд постановил взыскать с Файзуллаева 700 тысяч рублей для компенсации ущерба. У него арестовали автомобиль ВАЗ и телефон Iphone 8 Plus.

По версии «суда», ночью 5 июня Файзуллаев в состоянии алкогольного опьянения бросил «коктейли Молотова» в здание сельской администрации. В результате сгорела мебель и техника в депутатской комнате. Люди не пострадали.

В постановлении утверждается, что Файзуллаев признал вину, а на стадии следствия рассказал, что тем вечером пил спиртные напитки, а затем по пути домой смотрел новости о войне России против Украины, в том числе ролики, на которых видно, как в Украине горят дома. В этот момент у него возник умысел поджечь сельскую администрацию, утверждается в постановлении со ссылкой на показания самого Файзуллаева. Там же говорится, что в Украине проживают его родные и близкие, и Файзуллаев был против развязанной Россией войны.

«Зона справедливости» отмечает, что уже через два часа после поджога в сети появилось видео с извинениями Файзуллаева. Его родственница уверена, что на крымчанина оказывали давление для записи этого ролика.

Представительство президента Украины в Автономной республике Крым заявило, что осуждает незаконное преследование гражданина Украины, представителя коренного крымскотатарского народа Азиза Файзуллаева. «Репрессии и преследования украинских граждан в оккупированном Крыму должны немедленно прекратиться, что невозможно без деоккупации Крымского полуострова», — говорится в заявлении представительства.

17:38 На освобожденных от российской оккупации территориях за два месяца обнаружено более 700 тел убитых украинцев — генпрокурор Украины

На деоккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей за последние два месяца обнаружено более 700 тел убитых украинцев, сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире национального телемарафона.

По его словам, почти 90% из найденных убитых людей — гражданские. Также выявлено более 20 мест, где незаконно удерживали и пытали украинских граждан, сообщил Костин. По его словам, большего всего таких мест выявили в Харьковской области.

«Мы все помним места массовых захоронений в Изюме. Практически в каждом городе, каждом селе Харьковщины мы находили места, где убивали гражданских украинских мирных граждан. Такую же ситуацию мы наблюдаем на Херсонщине. Здесь эта работа только начинается. Каждый день мы получаем новую информацию», — сказал Костин (цитата по УНИАН).

17:20 Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Украине вряд ли удастся завершить войну весной

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак полагает, что завершить войну с Россией весной следующего года Украине вряд ли удастся. Об этом он сказал во время своего выступления на Международном форуме безопасности в Галифаксе, передает «Укринформ».

Таким образом Андрей Ермак прокомментировал заявление замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что украинские силы могут вернуться в Крым до конца декабря, а война с Россией завершится весной.

«Звучит, будто эта фраза министра обороны Украины — это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным», — заметил Ермак.

«Эта война продолжается, и я не готов назвать точный день и время, когда мы победим. Но это точно произойдет», — сказал руководитель офиса президента Украины.

16:14 Михаил Подоляк: переговоры с Москвой равнозначны капитуляции

«Когда у вас есть инициатива на поле боя, немного странно получать предложения вроде: „Военным путем все равно всего не сделаешь, все равно нужно договариваться“», — отметил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью AFP.

По его словам, это означало бы, что страна, «которая восстанавливает свои территории, должна капитулировать перед страной, которая проигрывает».

По словам Подоляка, «Россия не хочет переговоров, Россия ведет коммуникационную кампанию под названием „переговоры“».

Несмотря на тяжелые военные поражения России в последние недели, в том числе возвращение Украине ключевого южного города Херсона, президент Владимир Путин по-прежнему считает, что «он может уничтожить Украину, это его навязчивая идея», и переговоры с ним «не имеют смысла», говорит Подоляк.

Он настаивает, что Запад не может принуждать Украину к переговорам. «Наши партнеры до сих пор считают, что возможен возврат в довоенную эпоху, когда Россия — надежный партнер», — отметил советник главы офиса украинского президента.

16:02 Власти Украины прокомментировали видеозапись с «расстрелом российских пленных»

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью адвокату и журналисту Марку Фейгину сказал, что, по всей видимости, один из российских солдат на записи решил оказать вооруженное сопротивление, что является военным преступлением.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитро Лубинец заявил, что из фрагментов видео можно сделать вывод, что россияне хотели воспользоваться «инсценировкой сдачи в плен» и открыли огонь по украинским военным. «Ответный огонь не является военным преступлением», — написал он.

Власти Украины также сообщили, что в Украине будет проведено расследование относительного того, что происходит на видео.

15:57 Министр обороны Новой Зеландии прибыл в Киев

Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре приехал в Украину для встречи со своим коллегой Алексеем Резниковым. Главы ведомств обсудили «совместные проекты, пути укрепления обороноспособности Украины и усилия по восстановлению страны после войны». Резников поблагодарил Хенаре за поддержку и продвижение интересов Украины в юго-восточной Азии.

Kia ora!

I was glad to welcome my 🇳🇿 colleague @PeeniHenare in Kyiv. We discussed our joint projects,ways to strengthen 🇺🇦 defense capabilities&coordinated efforts to rebuild 🇺🇦 after the war.

Thank you for your willingness to promote Ukraine's interests in Southeast Asia 🇺🇦🤝🇳🇿 pic.twitter.com/DfuenLtaa8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 20, 2022

15:42 В Белгороде на двух призывников завели уголовные дела за «невыполнение приказа»

Двум призывникам, предположительно отказывавшимся отправляться в зону боевых действий в Украине, предъявили уголовное обвинение прямо во время построения. Их демонстративно вызвали из строя, зачитали обвинение по части 2.1 статьи 332 УК РФ, и, заломив руки, отправили в автозак. Адвокат Максим Гребенюк, предполагает, что уголовное дело развалится, так как оба призывника не подписывали контракт.

15:30 Франция передаст Украине две батареи ЗРК Crotale и две РСЗО

Франция передаст Украине две батареи ЗКР Crotale, а также две системы залпового огня, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете «Le Journal du Dimanche».

15:21 Эстония передаст Украине пассажирские автобусы и генераторы

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Украину необходимо поддерживать «не только в военно-политическом плане, но и в гуманитарном». Для этих целей Эстония в ближайшие дни передаст 13 электрогенераторов, закупленных на пожертвования эстонцев, для использования их в украинских школах и детдомах. А до конца декабря в Украину из Эстонии отправятся 27 пассажирских автобусов.

14:49 Генпрокуратура Украины: 8311 мирных жителей погибло с начала вторжения. Зафиксировано уже 45 тысяч военных преступлений

Данные опубликовало агентство УНИАН со ссылкой на генерального прокурора Украины Андрея Костина. Он заявил, что на сегодняшний день следственными органами страны зафиксировано 45 тысяч военных преступлений и более 19 тысяч преступлений против основ национальной безопасности Украины.

8311 мирных жителей погибло с начала полномасштабного вторжения России в Украину, из них 437 детей.

мирных жителей погибло с начала полномасштабного вторжения России в Украину, из них детей. 11 тысяч мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. 216 лиц официально подозреваются в совершении военных преступлений, из которых 17 лиц – российские военнопленные, остальные подозреваются заочно.

лиц официально подозреваются в совершении военных преступлений, из которых лиц – российские военнопленные, остальные подозреваются заочно. Обвинительные акты составлены в отношении 60 человек, 12 из которых уже осуждены.

«Мы понимаем, что реальная цифра намного больше, к некоторым оккупированным территориям у нас еще нет доступа», – отметил Костин.

14:17 Опубликованы фотографии взрыва в польском Пшеводуве

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Опубликованы фотографии разрушений на месте взрыва на зерносушильном заводе в Пшеводуве, деревне на юго-востоке Польши недалеко от границы с Украиной, куда 15 ноября попали ракеты, повлекшие смерть двух граждан Польши. По предварительным выводам НАТО и американской разведки, взрыв стал результатом работы украинского ПВО, отражавшего российские ракеты.

13:58 Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области РФ — губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска обстреляли село Нижний Ольшанец. Сообщается, что два человека находятся в больнице с осколочными ранениями. Кроме того, оказались повреждены 10 частных жилых домов.

13:21 Украинский «Энергоатом»: зафиксировано как минимум 12 попаданий российских ракет по объектам Запорожской АЭС

Вслед за российскими обвинениями в адрес ВСУ, украинский «Энергоатом» заявил, что за взрывами на Запорожской АЭС стоит российская армия. В компании сообщили, что характер повреждений говорит о том, что целью ударов была определенная инфраструктура. Речь идет именно о тех объектах, которые необходимы для восстановления производства электроэнергии в стране и для запуска энергоблоков №5 и №6.

12:38 Отец погибшего российского моряка держит его портрет во время памятной церемонии

Отец российского моряка Георгия Шакуро, погибшего в ходе российского вторжения в Украину, держит портрет сына во время церемонии высадки деревьев в память о погибших российских военнослужащих. Севастополь, оккупированный Крым, Украина. 20 ноября 2022 года. REUTERS/Alexey Pavlishak REUTERS - ALEXEY PAVLISHAK

12:18 Минобороны РФ и «Росэнергоатом» обвиняют ВСУ в обстреле Запорожской АЭС

Советник гендиректора российского концерна «Росэнергоатом» заявил, что зафиксировано 15 прилетов, якобы со стороны ВСУ, по объектам Запорожской АЭС. Он уточнил, что обстрелян в том числе спецкорпус ЗАЭС №2, где хранится свежее ядерное топливо, и зона сухого хранилища ядерных отходов.

Позже Минообороны РФ на утреннем брифинге заявило, что ВСУ выпустили два снаряда по ЛЭП, питающую ЗАЭС, и дважды обстреляли территорию ЗАЭС.

Информацию о факте обстрела уже подтвердило МАГАТЭ, не уточнив источника атаки. Эксперты МАГАТЭ сообщают о более десяти взрывах, которые привели к частичному повреждению систем и оборудования станции. Отмечается, что критических разрушений, угрожающих безопасности, нет. Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал срочно остановить обстрелы: «Кто бы за этим ни стоял, это должно прекратиться немедленно. Вы играете с огнем».

11:33 Российская армия начинает укреплять позиции в Луганской и Донецкой областях и на востоке Запорожской области

Информацией об укреплении российских позиций в Луганской и Донецкой областях и на востоке Запорожской области за счет передислокации войск из Херсонской области поделился Институт изучения войны (ISW). Информация совпадает с данными британской разведки, опубликованными сегодня утром.

11:07 Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил о новых российских провокациях

Российские власти распространяют новости о том, что Украина экспортирует энергию в страны Евросоюза во время периодических отключений электроэнергии в украинских городах. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что цель подобных сообщений – ввести в заблуждение украинцев и отвлечь их внимание от истинной причины перебоев с электроэнергией, которой являются постоянные ракетные атаки России по энергетическим объектам Украины.

Экспорт электроэнергии из Украины был полностью прекращен еще 10 октября 2022, сразу же после первой атаки на энергосистему страны. В ЦПД подчеркивают, что сейчас все доступные мощности украинской генерации сейчас работают только для нужд украинских потребителей.

Наибольший урон украинской энергосистеме был нанесен 15 ноября, когда Россия выпустила около 100 ракет, разрушив более 50% инфраструктуры данной отрасли. Двумя днями позже, Владимир Зеленский заявил, что около 10 миллионов украинцев остались без света.

10:32 Четыре громады Днепропетровской области подверглись ночному российскому обстрелу

Мировская, Марганецкая и Никопольская и Червоногригорьевская громады Днепропетровской области в ночь на 20 ноября подверглись российским обстрелам из систем залпового огня и артиллерии. Наибольший удар принял на себя Никополь, в жилые кварталы которого попало не менее 40 российских снарядов.

Глава региональной администрации Валентин Резниченко сообщил, что пострадал 59-летний местный житель. Оказались повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и общежитие профтехучилища и началось три возгорания. Из критической инфраструктуры — задеты газопроводы и линии электропередач.

09:57 Офис президента Украины назвал цифры погибших мирных жителей в результате вчерашних российских обстрелов

Три человека погибло и 16 получили ранения в результате обстрелов российской армии. Мирные жители пострадали в четырех областях Украины. Такие данные приводит заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко:

Днепропетровская область — один раненый.

раненый. Донецкая область — двое раненых.

раненых. Харьковская область — двое раненых.

раненых. Херсонская область — трое погибших, 11 раненых.

09:28 Британская разведка: при отступлении из Херсона российские военные стали оставлять меньше техники. Российское командование среднего и низшего звена остается слабым

Минобороны Великобритании в утренней сводке приходит к выводу, что Россия при отступлении из Херсона начала оставлять значительно меньше техники. Теперь потери российской техники исчисляются «десятками, а не сотнями». Уточняется, что часть техники была уничтожена российскими военными, чтобы не допустить ее попадания к ВСУ.

Такой «относительный успех» британская разведка связывает с «более эффективным единым оперативным командованием под руководством генерала Сергея Суровикина». При этом «культура скрытия информации» со стороны руководства и слабое командование и навыки среднего и младшего звена продолжают являться большой проблемой для российской армии.

По данным британской разведки, за последние месяцы, две роты, подчиненные Восточному военному округу, «бежали после того, как был убит их командир». Часть офицеров пыталась скрыть этот инцидент.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/XxGVrEPLLJ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vFBUntDkIO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 20, 2022

09:00 Переброска российских войск в Донецкую и Луганскую области и российские провокации на границе: главное из утренней сводки ВСУ

Россия не прекращает наносить удары по объектам промышленности. Сосредоточивает усилия на сдерживании действий ВСУ, укрепляет инженерное оборудование на линии обороны. На отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки российской армии в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клищеевка в Донецкой области.

Россия нанесла 1 авиационный и 4 ракетных удара, совершила 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины.

В том числе российским ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Святогорск и Краматорск, что вновь нарушает нормы международного гуманитарного права.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

В приграничных районах Брянской и Курской областей российская армия удерживает свои подразделения. Не исключается риск вооруженных провокаций на государственной границе со стороны РФ, а также попытки проникновения российских диверсионно-разведывательных групп с территории Российской Федерации и республики Беларусь.

На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, определенными подразделениями российские военные продолжают прикрытие российско-украинской границы, проводят демонстрационные и провокационные действия . Россия осуществила минометный обстрел в районе населенного пункта Старица Харьковской области.

. Россия осуществила минометный обстрел в районе населенного пункта Старица Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях российская армия ведет оборону на захваченных рубежах . Российские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы, в частности, в районах населенных пунктов Крохмальное, Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Невское Луганской области и Берестовое в Донецкой области.

. Российские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы, в частности, в районах населенных пунктов Крохмальное, Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Невское Луганской области и Берестовое в Донецкой области. На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий . Проводит обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах 20 населенных пунктов Донецкой области.

. Проводит обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах 20 населенных пунктов Донецкой области. На Запорожском направлении российские военные обороняются на захваченных рубежах. От российского артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов Новополь, Новое, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Плавни, Степногорск и Вышетарасовка Запорожской области.

на захваченных рубежах. От российского артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов Новополь, Новое, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Плавни, Степногорск и Вышетарасовка Запорожской области. На Криворожском и Херсонском направлениях Россия ведет позиционную оборону , совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Россия ведет воздушную разведку с помощью беспилотников для уточнения позиций украинских войск и корректировки огня артиллерии.

, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Россия ведет воздушную разведку с помощью беспилотников для уточнения позиций украинских войск и корректировки огня артиллерии. Россия вела огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Качкаровки, Токаревки, Антоновки, Чернобаевки и города Херсон.

По имеющейся информации, командование российских войск планирует перебросить отдельные подразделения , выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр в Херсонской области, в Донецкую и Луганскую области . По данным ВСУ, мобилизованные, из которых, в большинстве, состоят эти формирования, очень возмущены перспективами реализации указанных планов.

, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр в Херсонской области, . По данным ВСУ, из которых, в большинстве, состоят эти формирования, В Луганской области российские военнослужащие устанавливают дополнительные блокпосты для выявления и задержания дезертиров.

российские военнослужащие устанавливают для выявления и задержания дезертиров. Подтверждены результаты огневого поражения подразделениями ВСУ скоплений российских военных от 18 ноября, в населенных пунктах Васильевка, Новобогдановка, Михайловка (Васильевского района) и Камыш-Заря на оккупированной части Запорожской области. Потери россиян составили более 160 человек ранеными. Уничтожено около 10 единиц российской военной техники различных типов и склад боеприпасов. Информация о погибших уточняется.

За минувшие сутки военные ВСУ сбили беспилотник модели «Орлан-10» и поразили пункт управления и российский склад боеприпасов.

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