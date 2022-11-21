Двести семьдесят первый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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21 ноября — 271-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter.

12:40 Глава администрации Читы собрался на войну в Украину

Глава администрации Читы Александр Сапожников подал в отставку и решил отправиться на войну в Украину. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны», — написал Сапожников.

Он поблагодарил жителей Читы, волонтеров, предпринимателей, учителей и чиновников, а также губернатора края и правительство региона.

46-летний Александр Сапожников — ветеран войны в Чечне и член партии «Единая Россия». Он состоит в «Союзе десантников» и является «родовым казаком», пишет «ТАСС».

12:15 В Киеве и Киевской области вводят экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщает «Суспильне». «В Киеве и области из-за значительного роста электропотребления применяют экстренные аварийные отключения света, графики плановых отключений в настоящее время не действуют», —пишет издание.

11:55 NYT подтвердила подлинность видео с предполагаемым расстрелом российских военнопленных

Американское издание The New York Times подтвердило подлинность видео, снятых в украинском населенном пункте Макеевка в Луганской области. Украина пообещала провести собственное расследование.

11:35 В Париже открылась международная конференция в поддержку Молдовы

В понедельник в Париже, в конференц-центре Министерства иностранных дел, проходит международная конференция в поддержку Молдовы — страны, которая столкнулась с последствиями войны в Украине. Цель конференции — оказать Кишиневу экстренную помощь для того, чтобы пережить зиму.

«Газпром» вдвое сократил экспорт газа в в Молдову. «Мы должны помочь населению выдержать [зиму и последствия войны]», — заявила журналистам министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. По ее словам, помощь Молдове будет выделена уже ​​в понедельник. «Россия отключила большую часть газа, который она раньше поставляла в Молдову, и, кроме того, экспорт электроэнергии из Украины больше невозможен из-за взрывов украинской инфраструктуры», — сказала глава французской дипломатии.

«Международная платформа поддержки Молдовы» была запущена по инициативе Германии, Франции и Румынии. В рамках платформы уже состоялись две встречи: первая прошла в Берлине в марте, вторая в Бухаресте в июле. Третья встреча приобретает особое значение с приходом зимы и «российским газовым шантажом», заявил в комментарии AFP источник во французских дипломатических кругах. В сегодняшнем мероприятии принимают участие сорок пять международных делегаций, представляющих Европейский Союз, США, а также международные организации и международные финансовые институты.

В недавнем интервью AFP министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску оценил потребность для покрытия дополнительных расходов на электроэнергию этой зимой в дополнительном финансировании в 1,1 миллиарда евро. «Нашей стране угрожает военная опасность» со стороны России, сказал он, напомнив о присутствии российских солдат в сепаратистском Приднестровье.

На предыдущих конференциях в Берлине и Бухаресте было объявлено о предоставлении Молдове помощи на общую сумму около 1,3 миллиарда евро.

11:10 Польша приняла предложение Германии о размещении систем ПВО Patriot

Варшава приняла предложение Германии о размещении дополнительных противоракетных систем Patriot, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак

«Я с удовлетворением принял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных пусковых установок ракет Patriot. В ходе сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной предложу разместить комплекс на границе с Украиной», — написал министр в твиттере.

Z satysfakcją przyjąłem propozycję niemieckiej minister obrony dot. rozmieszczenia w naszym kraju dodatkowych wyrzutni rakiet Patriot. Podczas dzisiejszej rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką, zaproponuję by system stacjonował przy granicy z Ukrainą. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 21, 2022

10:30 Германия предложила Варшаве системы ПВО Patriot

Берлин предложил Варшаве системы противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь Польше защитить свое воздушное пространство после падения ракеты на прошлой неделе. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

«Мы предложили Польше помощь в охране воздушного пространства — с помощью наших истребителей Eurofighter и систем ПВО Patriot», — сказала Ламбрехт в интервью изданию RheinischePost.

Германия также намерена продлить размещение систем ПВО Patriot в Словакии до 2023 года, «а возможно, и дольше», добавила министр.

09:55 В здании СБУ в Херсоне заминировали почти каждый кабинет

Российские войска перед отступлением заминировали практически все кабинеты в здании СБУ в Херсоне. Возможно, здание придется взорвать, сообщил в своем телеграм-канале спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

«Многие такие находки относятся к несъемным устройствам. Поэтому в некоторых случаях разминирование невозможно, и единственный выход — это подрыв заминированного сооружения», — написал он.

Он также опубликовал видео мины, заложенной российскими военными под принтер в одном из кабинетов.

09:45 В Херсон отправилась помощь из Киева

Об этом сообщил в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Выяснили острые потребности и передаем Херсону в том числе технику: 5 пассажирских автобусов, 4 грузовых авто, мусоровоз, экскаватор, 2 кареты скорой. А также 11 генераторов (2кВт и 5кВт) и медицинское оборудование: 30 аппаратов ИВЛ, 30 аппаратов для дыхания (АМБУ), расходные материалы», — написал Кличко.

По его словам, в Херсон и находящиеся рядом населенные пункты отправили также продовольственные наборы, теплые одеяла, одежду, строительные материалы, инвентарь и инструменты. В ближайшее время планируется выделить региону денежную помощь.

«Киевсовет на ближайшем заседании рассмотрит выделение 50 миллионов гривен», — отметил мэр Киева.

09:30 Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

«Все увидели, какой у нас народ, — заявил президент Украины в своем видеообращении. — Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не потеряли достоинство, мужество, веру в себя. И объединились, чтобы не потерять свободу. Не потерять независимость. Не потерять Украину».

«Можем остаться без денег, без бензина, без горячей воды, без света, но не без свободы — и это остается неизменным», — подчеркнул он.

Мы все преодолеем. Пересилим. Переживем. Победим! И в День достоинства и свободы соберемся на площади Независимости. Там, где всегда защищали достоинство и свободу. На граните, на баррикадах во время Оранжевой революции и «Революции достоинства. Там, где мы отмечали 30-летие независимости Украины. И там, где мы отметим День Победы Украины,

— отметил Зеленский.

09:20 Глава МАГАТЭ назвал крайне тревожными взрывы на ЗАЭС

«Обстрелы площадки Запорожской АЭС вчера вечером и сегодня утром привели к повреждению зданий, систем и оборудования, причем некоторые взрывы прогремели вблизи реакторов», — заявил вечером в воскресенье, 20 ноября, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, «речь идет о метрах, а не о километрах».

«На территории этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо. Кто бы ни стоял за этим, это следует немедленно прекратить. Как я уже много раз говорил, они играют с огнем», — заявил глава МАГАТЭ.

Уровень радиации на месте оставался в норме, сообщений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении МАГАТЭ. Не пострадали и внешние источники питания ЗАЭС, которые несколько раз выходили из строя во время конфликта.

В понедельник сотрудники агентства проведут проверку безопасности ЗАЭС. Однако «Росэнергоатом» ввел ограничения для инспекторов. «Если они хотят осмотреть объект, никак не связанный с ядерной безопасностью, им в этом будет отказано», — заявил ТАСС советник главы «Росэнергоатома»Ренат Карчаа.

Украина и Россия обвиняют друг друга в ударах по ЗАЭС.

08:45 Американский институт изучения войны (ISW): Кремль поддерживает сообщество военных блогеров, несмотря на критику с их стороны

08:35 Глава Пентагона: США предоставили Украине военную помощь более чем на 20 миллиардов долларов

Как заявил в ходе пресс-конференции в Индонезии глава Пентагоне Ллойд Остин, Вашингтон предоставил Украине военную помощь более чем на 20 миллиардов долларов и намерен «поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and Indonesian Minister of Defense Prabowo Subianto hold a press conference in Jakarta, Indonesia. https://t.co/9O4eQSoBxm — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) November 21, 2022

08:25 Зеленский выступит на Парламентской ассамблее НАТО

В Мадриде в этот понедельник открывается 68-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

Cегодня на ней выступят генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес.

В ассамблее принимают участие 288 парламентариев из 30 стран Североатлантического альянса, а также стран-партнеров НАТО.

В конце сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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