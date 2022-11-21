Дети из Харьковской области, привезенные во временный лагерь в Белгороде, 14 сентября 2022 года.

20 ноября — Всемирный день ребенка. Незадолго до этого прошла конференция с участием французских и украинских экспертов, интеллектуалов, посвященная вопросу незаконной депортации детей из Украины. Участники подчеркнули: по приблизительным подсчетам украинских властей, страна-агрессор к настоящему моменту переместила на свою территорию и на оккупированные территории Украины около 300 тысяч детей (российская сторона дает еще более серьезную цифру: 705 тысяч). Судьба абсолютного большинства из них неизвестна. Но известно, что российские «завоеватели» активно (и тоже незаконно, с точки зрения международного права) «усыновляют» детей Украины. Участвовавший в конференции писатель Джонатан Литтелл провел параллели между методами российских захватчиков и гитлеровцев, насильственно усыновлявших десятки тысяч «арийских» детей из Польши.

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Цель конференции: «привлечь внимание к незаконной депортации и усыновлению украинских детей в России и потребовать вмешательства государств и правозащитных организаций», — заявили организаторы из объединения PR Army, распространяющего на Западе украинские свидетельства о войне:

«Около 300 000 украинских несовершеннолетних были украдены и депортированы в Россию или на контролируемые Россией территории. Большинство этих детей переводят в „фильтрационные лагеря“ и „перевоспитывают“, а сотни уже усыновлены российскими семьями».

«Эти депортации и незаконные усыновления являются частью сознательной политики российского правительства по отрицанию украинской идентичности», — также подчеркнули организаторы.

Согласие с этой точкой зрения выразил и писатель Литтелл: «Были документы, опубликованные до и в начале войны, я имею в виду знаменитый текст Путина об "историческом единстве" украинского и русского народов, но также и наделавший много шума текст РИА-Новостей, который совершенно буквально призывал к геноциду украинского народа.

Я считаю, что практика насильственного изъятия детей и их интеграции в российское общество, их русификация — это очень четкая практика, которая подпадает под понятие геноцида, под условия Конвенции против геноцида». (Принятая ООН в 1948 году Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него — Прим. RFI).

Франко-американский писатель Джонатан Литтел Wikipédia

Писатель считает, что для кремлевского правителя попытка принудительной русификации украинцев — «это не столько расовый вопрос, сколько культурный»:

«Путин считает, что украинцы и русские — это одно и то же. Нет никакой разницы между украинским и русским народом, украинцы — это просто либо малороссы, как говорили в царское время, либо русские, которые заблудились, русские, которые неправильно поняли, что они действительно русские. Поэтому часть постоянной практики российских властей состоит в том, чтобы попытаться „вернуть“ как можно больше людей (украинцев) в „лоно России“ силой и сделать их „русскими“ как юридически, — через принудительную натурализацию, через принудительную раздачу или принудительную замену украинских паспортов на российские, — так и через практику усыновления детей».

При этом, кажется, уже почти всем, кроме Путина и его самых странных «поклонников», ясно: попытка заставить украинцев «полюбить» оккупантов обречена на провал.

«Конечно, разрушение украинских городов, пытки и массовые убийства — не самый лучший способ убедить украинцев в том, что они "в действительности" "русские", но таковы парадоксы нынешней российской практики…», — отметил Джонатан Литтелл.

По его мнению, российские власти, проводящие «политику» насильственной депортации и усыновления украинских детей, похожи в этом даже не на советские власти (которые в сталинские времена проводили жесточайшие массовые депортации, в том числе — украинцев, в Сибирь и Казахстан, но все-таки не уделяли особого внимания именно детскому вопросу), а скорее на нацистский режим в Германии:

«Десятки тысяч польских детей со светлыми волосами и голубыми глазами, т. е. отвечавших тому, что нацисты считали расовым критерием, были изъяты из семей и отправлены в Германию, чтобы их усыновили немецкие семьи и германизировали. После войны были предприняты колоссальные усилия, чтобы найти этих детей и вернуть их в семьи,

их родителям, если они были еще живы, или хотя бы членам семьи, но из-за войны, из-за уничтожения документов, это не удалось примерно в десяти тысячах случаев.

И до сих пор (…) все еще всплывают случаи, когда немцы, теперь уже пожилые люди, которые всю свою жизнь прожили как немцы в Германии, тем или иным способом обнаружили, что на самом деле они таковыми не являются, что они поляки, что они были похищены и ассимилированы нацистами. Так что политика, которую проводят российские власти (…), имеет гораздо больше прецедентов в нацистской практике, чем в советской, особенно в отношении детей».

При этом откровенно преступная депортация выдается российскими властями и пропагандистскими органами за «спасение» от украинских «нацистов», подчеркнула Ксения Ильюк, эксперт по изучению дезинформации из украинского издания «Детектор Медиа».

По словам Ильюк, российское население ведется на пропаганду и поддерживает ее. Издание проанализировало российские соцсети, и выяснило, что многие россияне выражают «радость и счастье» по поводу депортации и усыновления украинских детей. В своих комментариях россияне используют немало пропагандистских ярлыков, называя украинцев «нацистами» и приветствуя «спасение детей».

Ильюк отметила, что одной из целевых аудиторий российской пропаганды являются украинцы на оккупированных территориях. Поэтому оккупационные власти отключают Интернет и транслируют только российские телепрограммы. Однако в целом украинцы демонстрируют устойчивость к российской пропаганде, заявила эксперт.

Пропагандистский мурал в Луганске. 27.09.2022 AP

При этом российские власти, выдавая преступления за благодеяния, даже не уменьшают, а вероятно, стремятся завысить число «спасенных», то есть, депортированных, отметила советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук: «По данным российских пропагандистских СМИ, которые ссылаются на оборонные структуры страны (в начале ноября цифру привело агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах — Прим. RFI), Россия (незаконно) переселила 705 тысяч украинских детей. Они расселены по всем регионам Российской Федерации, Беларуси и набе временно оккупированных территориях Украины».

Но так как до 1 января на временно оккупированных территориях проживало чуть более 1 миллиона детей, Дарья Герасимчук сомневается в заявленном российскими пропагандистами количестве депортированных.

Как уже было сказано, украинские власти называют цифру «около 300 тысяч, из них 10 тысяч — в одиночестве, без родственников», сообщил на днях французский канал BFMTV, рассказывая историю украинского мальчика Димы, которого «вместе с еще 12 его товарищами» россияне вывезли из интерната при своем отступлении из Купянска (Харьковская область) в сентябре. С тех пор Александра, бабушка мальчика, ничего о нем не знает.

Это типичный случай на этой, развязанной Путиным, войне — судьба большинства похищенных неизвестна: на украинском государственном портале «Дети войны» на сегодняшний момент зарегистрированы данные об 11 225 депортированных несовершеннолетних. Из них «возвращены только 103 ребенка», заявила Дарья Герасимчук.

На сегодняшний день известно как минимум о 309 усыновлениях украинских детей в 57 регионах РФ, рассказала, в свою очередь Сильви Ролле, глава французской организации «Pour l’Ukraine, pour leur et notre liberté» («За Украину, за их и нашу свободу»). «Почему эти похищения являются исключительно серьезными преступлениями?» — спрашивает Ролле, тут же давая ответ на вопрос:

«Во-первых, потому что дети, иногда совсем маленькие, насильственно оторванные от привычной среды обитания, которым российские надсмотрщики говорят, что их бросили, получают травму, последствия которой ощущаются очень долго. Во-вторых, потому что российское правительство хочет заставить украинских детей забыть свою собственную историю, язык и семейную культуру...».

В связи с этим Ролле призвала:

— всех глав государств вмешаться для защиты украинских детей и заставить Россию незамедлительно репатриировать их (ст. 1 Конвенции).

— ЮНИСЕФ и Международный Красный Крест (которые, по мнению Ролле, «очень молчаливы») провести расследование в России, чтобы организовать эту репатриацию.

— создать специальный международный трибунал для суда над всеми ответственными за депортацию и принудительное усыновление украинских детей (ст. 5 и 6 Конвенции).

«Наша организация занимается эвакуацией детей с 2014 года, но мы никогда не видели такой ужасной ситуации, когда детей принудительно переселяли в Россию и приучали к собственной культуре. Очень важно понимать, что это не эвакуация, когда из соображений безопасности нужно вывести людей с территории, где идет бой, а вынужденная депортация, — сказала лауреат Нобелевской премии мира-2022, директор Центра гражданских свобод Александра Романцова. — Мы видим, что Россия постоянно совершает военные преступления. Обстреливают детсады, школы и детские дома*. После этого они создают видимость, что переправляют детей в безопасное место. Также большая проблема с детьми, чьи родители были убиты российскими военными или расстреляны на оккупированной территории…».

Детский психиатр Бернар Голс, один из авторов опубликованного в августе в газете Le Monde (под заголовком «Депортировать украинских детей и „русифицировать“ их — значит, отнять будущее Украины») открытого письма, заявил на конференции: «Независимо от возраста детей, следует отметить, что у них могут наблюдаться более или менее продолжительные посттравматические стрессовые синдромы (кошмары, бессонница, повторное переживание травматических событий, раздражительность, недомогание, различные функциональные нарушения и т. д.)».

«С точки зрения детской психиатрии, эта депортация украинских детей для усыновления — или не усыновления — в Россию представляет собой непосредственную ситуацию высокого риска, но она также несет в себе семена трансгенерационной катастрофы из-за возможной передачи травмы (психологическим, но также и биологическим путем) последующим поколениям», — резюмировал доктор.

По итогам конференции ее участники пришли к выводу о том, что «никакие переговоры не могут начаться, пока все незаконно депортированные дети и взрослые не будут репатриированы из России в Украину».

«Геноцид должен быть признан Европейским парламентом и властями, а также главами европейских государств и правительств. Его также необходимо остановить с помощью международных организаций.

Мы призываем европейские правительства и президента Европейской комиссии потребовать от России освободить детей и всех депортированных украинских гражданских лиц», — резюмировали участники.

* По данным Генпрокуратуры Украины на 21 ноября, жертвами этой войны стали как минимум 437 детей, 839 получили ранения, от бомбардировок и обстрелов пострадали 2719 учебных учреждений, 332 из которых разрушены полностью. Кроме того, «по данным ЮНИСЕФ, из 3,2 миллиона детей, проживающих на временно оккупированных территориях, почти 1,6 миллиона подвержены риску голода и отсутствия доступа к лекарствам», — напомнила на конференции руководитель управления секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Вихор.

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