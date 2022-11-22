Двести семьдесят второй день войны России против Украины. Онлайн RFI

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22 ноября — 272-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:56 Британская разведка: база Черноморского флота, передислоцированная в Новороссийск, находится в уязвимом положении

По оценке британской разведки, потенциальная угроза базе Черноморского флота со стороны украинской армии станет «новым стратегическим вызовом» для России. В прошлую пятницу стало известно, что на нефтяной терминал в порту Новороссийска, рядом с которым дислоцируется крупная база Черноморского флота РФ, было совершено нападение, детали которого до сих пор выясняются.

Министерство обороны Великобритании напоминает, что Черноморский флот летом перевел часть судов в Новороссийск после удара ВСУ по российской базе в Севастополе. Сейчас, особенно после повреждения Керченского моста, они стали значительно важнее для снабжения российских войск в Украине.

Однако без сопровождения, эти суда оказываются довольно уязвимы перед потенциальной атакой. Если ВСУ удастся ударить по базе Черноморского флота в Новороссийске Краснодарского края, то « еще больше подорвет и без того ослабленное морское влияние России в Черном море».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/5qYY4RI3xB



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hI41BWWlTG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 22, 2022

11:25 Владимир Путин встретится с матерями военных

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на Дмитрия Пескова пишет о планирующейся встрече Путина с матерями военных. «Вы знаете, что президент часто проводит такие встречи — они не все публичные. В любом случае президент из первых рук получает информацию о реальном положении дел. Такая встреча готовится», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

10:53 Российская армия обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи в Запорожской области

В Орехове Запорожской области в результате прямого попадания российской ракеты в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы, погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения.

«Жертв могло быть значительно больше, но их удалось предотвратить благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, когда избегается создание очередей и скоплений людей и наличия рядом оборудованных укрытий», —отметил украинский глава Запорожской ОВА Александр Старух.

10:20 СБУ проводит проверку в Киево-Печерской Лавре. Мероприятия направлены на противодействие подрывной деятельности российских спецслужб

Служба безопасности Украины сообщила о проведении мероприятияй, связанных с контрразведкой и усилением безопасности на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве. СБУ ведет системную работу по по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией. По оценке ведомства, риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан крайне высок.

Отмечается, что среди целей подобной проверки значатся:

недопущение использования Лавры как центра «русского мира»;

проверка данных об использовании помещений УПЦ для укрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д;

️️обеспечение населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей Украинской церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обороту предметов и осуществляют проверку лиц на территории Лавры на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

В заявлении СБУ особенно подчеркивается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины. Ведомство уточнило, что «придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины».

09:44 Владимир Зеленский наградил 41 украинского военнослужащего

Генштаб ВСУ сообщает, что президент Украины вручил 41 государственную награду украинским военным. За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и за верность военной присяге присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» майору Виталию Бохонко (посмертно), капитану Денису Макаровскому. Другие украинские военные тоже награждены орденами и медалями.

09:11 Пытки и артиллерийские обстрелы в Херсонской области: главное из утренней сводки ВСУ

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки российской армии в районах населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской области и Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Каменка, Опытное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области .

Россия не прекращает обстрелы позиции украинских войск и населенных пунктов, рядом с линией фронта. Продолжает огневое поражение по критической инфраструктуре и домам мирного населения.

За минувшие сутки Россия нанесла 9 авиационных, 7 ракетных ударов и совершила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Камышеваха и Новотроицкое Запорожской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных российких группировок пока не обнаружено.

Республика Беларусь и продолжает поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения Россией ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, Россия продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы , проведению демонстрационных и провокационных действий. Осуществляет обстрелы позиций украинских подразделений в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях российская армия ведет оборону, осуществляет обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. В частности, в районах населенных пунктов Орлянское и Лозовая Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Макеевка на Луганщине и Терны Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские военные сосредоточивают свои усилия на ведении наступательных действий. Осуществляют обстрелы из танков и артиллерии различных типов объектов в районах семнадцати населенных пунктов. Среди них - Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Опытное, Яковлевка, Веселое и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях Россия обороняется на захваченных рубежах . Осуществил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. От российского артиллерийского огня пострадали районы двадцать одного населенного пункта, в том числе Богоявленка, Временка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области, а также Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Мирное Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях Россия совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, ведущих оборону и не прекращает артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

Российские военные ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Камышаны и Музыковка Херсонской области.

Российские военнослужащие в населенном пункте Стрелковое Генического района Херсонской области, на территории базы отдыха, обустроили застенок, где удерживают и подвергают пыткам граждан Украины , нарушая нормы международного гуманитарного права.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения российского личного состава, вооружения и военной техники.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за минувшие сутки поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию радиоэлектронной борьбы российских военных.

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