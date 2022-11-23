Владимир Зеленский призвал французских мэров помочь украинским городам зимой

Война

Президент Украины Владимир Зеленский выступил во вторник, 22 ноября, Конгрессе мэров и глав муниципалитетов Франции. В ходе своего выступления Зеленский призвал французских мэров помочь городам Украины в преддверии зимы.

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«Кремль хочет превратить зимние холода в оружие массового поражения», — заявил президент, обращаясь к участникам Конгресса, организованного Ассоциацией мэров Франции (AMF), по видеосвязи.

«Чтобы пережить эту зиму и не дать России превратить холод в инструмент террора и подчинения, нам нужно многое», — пояснил президент Украины, упомянув, в частности, «генераторы разной мощности», «помощь по разминированию и оборудование для пожарных, спасателей и медиков».

«Я призываю вас быть очень конкретными в помощи и поддержке наших городов и сообществ в борьбе с терроризмом», — добавил он.

Председатель AMF и мэр города Канны Давид Лиснар, который побывал в Украине еще в начале войны, пригласил на конгресс украинских мэров: чтобы выразить им «наше восхищение, нашу солидарность и нашу поддержку», пояснил господин Лиснар к комментарии AFP.

Мэр Львова Андрей Садовый, который приехал в Канны в составе украинской делегации, отдал должное Давиду Лиснару, отметив, что он «был одним из первых иностранных политиков, физически посетивших Украину» и таким образом «закрепил бессмертную дружбы французских и украинских граждан». Его слова приводит AFP.

Андрей Садовый также сообщил в своем телеграм-канале, что 22 ноября Львов официально стал городом-побратимом Канн.

«7 марта, когда российские войска были под Киевом, а Львов ежедневно принимал десятки тысяч ВПЛ (временно перемещенных лиц), он был одним из первых иностранных политиков, кто не побоялся лично приехать в Украину с предложением помощи. Для меня честь принять предложение Президента Ассоциации мэров городов Франции и мэра Канн Давида Лиснара установить партнерские отношения между Львовом и Каннами», — написал мэр Львова.

В середине мая по инициативе Давида Лиснара в Каннах появилась площадь Тараса Шевченко. Мэрия Канн также стала одной из первых во Франции, которая вывесила украинский флаг на своем здании после начала войны.

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