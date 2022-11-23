В результате обстрела Киева погибли три человека. Без света остались три области страны

Война

Российские войска днем 23 ноября нанесли новые ракетные удары по территории Украины. В результате обстрела были полностью обесточены три области страны: Киевская, Черниговская и Одесская. Аварийные отключения электроэнергии происходят также в других регионах Украины. Киев остался полностью без водоснабжения.

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Как сообщает «Укрэнерго», аварийные отключения электроэнергии происходят во всех регионах страны и могут продолжаться в течение суток.

Энергетический террор продолжается. Выстоим. Они нас не сломают,

— написал в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Киеве погибли три человека

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате обстрела в украинской столице погибли три человека, в том числе 17-летняя девушка.

«Три человека погибли в результате сегодняшних ракетных обстрелов столицы. Среди них — 17-летняя девушка. Пострадали 11 жителей столицы. 10 из них госпитализировали в медучреждения города. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте», — написал мэр.

В результате обстрела Киев остался полностью без воды. «Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян», — сообщил Кличко. В городе также нет света и большие проблемы с интернет-связью, сообщили RFI местные жители. Сбои в работе интернета происходят по всей Украине.

В Киевской области в результате обстрелов погиб один человек, более 20 пострадали. Ракетные удары были нанесены по жилым домам. Глава региональной администрации Алексей Кулеба написал о «попаданиях в многоэтажки в Вышгороде и частный сектор в Чабанах». По словам Клубы, под обстрел также попали объекты критически важной инфраструктуры.

Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры также в Полтавской, Винницкой, Житомирской и Львовской областях.

«Укрэнерго» и представители власти на местах призывают жителей приходить в «Пункты незламности», которые работают по всей Украине. В них можно бесплатно и круглосуточно получить доступ ко всем видам базовых услуг: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду и аптечки.

Российские удары оставили без света Молдову

Как сообщил вице-премьер Молдовы Андрей Спыну, по всей Молдове происходят массовые отключения электроэнергии. Перебои с электричеством возникли также в непризнанном Приднестровье. «Россия погрузила Молдову во тьму. Война России в Украине убивает людей, разрушает жилые дома и энергетическую инфраструктуру», — заявила президент Молдовы Майя Саду.

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