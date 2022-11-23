В результате российского удара по родильному отделению в Запорожье погиб младенец. Он родился два дня назад

Война

Спасатели разбирают завалы на месте разрушенной больницы в городе Вольнянск Запорожской области. В результате удара по родильному отделению погиб двухдневный младенец. 23 ноября 2022.

В ночь на 23 ноября российские военные нанесли удары по родильному отделению Вольнянской больницы в Запорожской области. В результате обстрела погиб двухдневный младенец. Разрушен двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения. Мать новорожденного и врач были спасены из-под обломков здания.

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«Ночью российские уроды обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы, — написал глава Запорожской ОВА Александр Старух. — Горе переполняет наши сердца – убит младенец, который только что появился на белый свет».

Он отметил, что на месте удара работают спасатели.

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена прокомментировали гибель новорожденного и последние обстрелы территории страны российскими войсками.

«Государство-террорист продолжает воевать против гражданских людей и объектов. В результате ракетного удара по родильному отделению Вольнянской больницы погиб младенец, ранена женщина. Под завалами, вероятно, есть еще люди, — говорится в заявлении Зеленского. — Оккупанты (также) обстреляли многоэтажку и поликлинику в Купянске Погибли два человека, один человек госпитализирован».

«Преступления России не укладываются в уме. Ночью она обстреляла роддом в Запорожье. Погиб мальчик, которому было всего 2 дня… Невыразимая боль. Никогда не забудем и не простим», — написала, в свою очередь, Елена Зеленская, выражая «искренние соболезнования близким малыша» и желая «скорейшего выздоровления пострадавшим».

Злочини Росії не вкладаються в голові. Уночі вона обстріляла пологовий на Запоріжжі. Загинув хлопчик, якому було лише 2 дні…



Невимовний біль. Ніколи не забудемо і не пробачимо.



Мої щирі співчуття близьким малюка. Якнайшвидшого одужання постраждалим. Наші серця разом із вами. — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) November 23, 2022

Вольнянская центральная районная больница находится примерно в 30 км к северо-востоку от центра Запорожья.

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