Двести семьдесят третий день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Мальчик, раненный во время российского удара, лежит на больничной койке в Херсоне. 22 ноября 2022 года. Врачи пытаются справиться с ситуацией в условиях отсутствия воды, электричества и нехватки оборудования.

Среда, 23 ноября — 273-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:55 Офис президента Украины: россияне обстреляли Купянск, погибли два человека

«Купянск, Харьковская область. Оккупанты обстреляли город. Под ударом жилой дом и поликлиника, также есть разрушение школы. Погибли двое прохожих», — сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

09:35 Джонсон: Франция «до последнего отрицала» возможность вторжения РФ в Украину, а Германия «предпочитала», чтобы Украина поскорее сдалась

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью CNN Portugal о том, как западные страны относились к возможному российскому вторжению в Украину до 24 февраля, и как изменили свое отношение после него. Интервью цитирует издание Meduza.

Хотя Джонсон и подчеркнул, что страны Европы позднее сплотились вокруг Украины и сейчас оказывают ей твердую поддержку, в период до вторжения позиции европейских государств разнились: «Это был огромный шок… мы видели, как накапливались российские батальонные тактические группы, но у разных стран были очень разные точки зрения».

Джонсон, в частности, заявил о том, что Франция «до последнего момента» «отрицала» перспективу российского вторжения в Украину, и обвинил правительство Германии в том, что оно изначально «отдавало предпочтение» быстрому поражению украинских войск, рассказывает CNN.

«Немецкая точка зрения на определенном этапе заключалась в том, что если это произойдет, что будет катастрофой, то лучше, чтобы все это закончилось быстро», — заявил экс-премьер Великобритании, подчеркивая, что для обоснования такой «точки зрения» приводились «всевозможные веские экономические причины».

Бывший британский премьер также раскритиковал первоначальную реакцию Италии на угрозу российского вторжения. Джонсон заявил, что итальянское правительство, в то время возглавляемое Марио Драги, «на каком-то этапе просто говорило, что не сможет поддержать позицию, которую мы занимаем», учитывая их «огромную» зависимость от российских углеводородов.

(Можно напомнить, что в первые дни войны Вашингтон также предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому «эвакуироваться» — Прим. RFI).

Борис Джонсон с первых дней войны выступил активным сторонником оказания массированной помощи Украине в отражении российской агресии. На фото: один из его визитов в Киев, 24.08.2022 AP - Andrew Kravchenko

Вскоре подход западных стран изменился. «Произошло то, что все — немцы, французы, итальянцы, все, (президент США) Джо Байден — увидели, что вариантов просто нет. Потому что вы не можете вести переговоры с этим парнем (Путиным). Это ключевой момент», — сказал экс-премьер-министр, добавив, что с тех пор «ЕС блестяще справился» с противостоянием России.

09:10 ISW: Россия сама может атаковать Белгородскую область «под чужим флагом»

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) заявили о том, что российское руководство, возможно, создает информационный фон для атаки «под чужим флагом» в Белгородской области для того, чтобы «восстановить» общественную поддержку войны против Украины. Кремлевские пропагандисты продвигают гипотезу, что украинские войска стремятся вторгнуться в Белгородскую область, одновременно отмечая, что российской армии нужно «восстановить контроль» над приграничным городом Купянском Харьковской области, чтобы минимизировать «угрозу нападения» со стороны ВСУ.

Вероятность вторжения украинских войск на территорию России ISW называет «нелепыми предположениями».

Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в РФ, к тому же она просто не способна сделать это в таких масштабах, заключают эксперты Института изучения войны.

08:50 Глава Запорожской ОВА: россияне обстреляли родильный дом, погиб младенец

Глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Александр Старух заявил о том, что нынешней ночью российские войска обстреляли родильное отделение Вольнянской больницы (Вольнянск — пригород Запорожья). В результате обстрела погиб мальчик, родившийся два дня назад, пишет канал «Украина online».

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнила, что в результате удара разрушен двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения. В это время в отделении находилась роженица с новорожденным, а также врач. В результате атаки младенец погиб, женщина и врач подразделениями ГСЧС спасены из-под обломков здания.

«По предварительной информации под завалами больше никого нет», — заявили в ведомстве.

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