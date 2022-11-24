Двести семьдесят четвертый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Четверг, 24 ноября — 274-й день и ровно 9 месяцев с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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16:36

Киевляне заряжают свои устройства, подключаются к интернету и греются в “пункте несокрушимости” после российского ракетного удара 23 ноября, Киев, Украина, 24 ноября 2022 года. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

16:30 Зеленский назвал российские удары по инфраструктуре в Украине «преступлением против человечности»

Президент Украины Владимир Зеленский в среду осудил в Совете Безопасности ООН «преступление против человечности», совершенное, по его словам, Россией, атаковавшей украинскую энергетическую инфраструктуру.

При отрицательных температурах, несколько миллионов человек без энергоснабжения, без отопления и без воды — это очевидное преступление против человечности,

— заявил Зеленский во время краткого заявления в Совбезе по видеосвязи во время экстренного заседания, которое было запрошено Украиной.

16:25

Освобожденные в результате обмена украинские военнопленные в Запорожской области, Украина, 24 ноября 2022 года. via REUTERS - UKRAINIAN ARMED FORCES

16:15 Кремль: Путин обсудил с иракским лидером потолок цен на нефть, установленный Западом

Владимир Путин в четверг обсудил попытки Запада ограничить цены на российскую нефть во время телефонного разговора с новым премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани, — сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов, — также говорится в заявлении.

16:05 Зеленский поставил под сомнение членство России в ОБСЕ

Украинский президент заявил об этом в четверг во время своего видеовыступления перед парламентской ассамблеей этой международной организации в Варшаве.

Мы видим, как различные международные площадки находят необходимые решения, чтобы помочь остановить российский терроризм, максимально изолировать это террористическое государство и искать выход из жестоких глобальных кризисов, созданных Россией,

— отметил глава Владимир Зеленский для прессы.

Также президент Украины задал вопрос «почему среди этих площадок до сих пор нет ОБСЕ? Почему, в частности, террористическое государство, даже после 9 месяцев непрерывных преступлений, все еще является членом вашей Парламентской ассамблеи?»

«Война России против Украины — это испытание для любой международной организации», — заявил Зеленский.

15:44 Восстановлено водоснабжение в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что система водоснабжения города восстановлена. Однако, необходимо еще какое-то время, для того чтобы функционирование началось в прежнем режиме. Особенно это касается подачи воды на верхние этажи многоэтажек.

15:21 Херсон подвергся 17 обстрелам за сегодняшний день

Начальник Херсонской МВА Галина Луговая уточнила, что сегодня город обстреляли 17 раз. Известно об одном погибшем и одном раненом.

14:55 Во всех областях Украины восстановили подачу электроэнергии

По словам заместителя руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко, подача электричества возобновлена во всех областях Украины. «Первое, что было восстановлено – объекты критической инфраструктуры. По состоянию на данный момент постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей».

В Украине продолжается развертывание специальных «Пунктов несокрушимости». По всей стране их уже установлено 4 тысячи. «Это специально обустроенные места, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплых напитков» – пояснил представитель офиса президента.

14:32 Украина и Россия вновь обменялись пленными

На этот раз число пленных, которыми обменялись Украина и Россия, составило 50 человек. На данный момент информация подтверждена только с российской стороны. Глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин сообщил, что сегодня Россия вернула 50 военнослужащих, отдав Украине столько же украинских военных. Сегодняшний обмен стал вторым за последние два дня.

Неделю назад Reuters писало о предполагаемых переговорах между Россией и Украиной, которые якобы состоялись в ОАЭ. Источники агентства сообщают, что Москва требовала от Киева возобновления транзита российского аммиака через деоккупированную территорию Украины в порт Одессы для дальнейшего экспорта.

13:53 Число жертв обстрела в Вышгороде Киевской области возросло до пяти человек

Сегодня утром в больнице скончалась еще одна пострадавшая от вчерашнего российского ракетного обстрела по Вышгороду.

По словам главы городского управления Национальной полиции Андрея Небитова, еще тридцать раненых продолжат находиться в больнице.

13:28 Очередь за водой в Днепре

12:47 Генпрокуратура Украины подтвердила данные о 9 пыточных и более 400 убитых мирных жителях

На деоккупированных от российской армии территориях Херсонской области обнаружены и подтверждены данные об обнаружении пыточных и более 400 убитых мирных жителях. Для выяснения деталей военных преступлений на территории Херсонской области работают 12 прокурорско-следственных групп.

По сведениям генпрокурора Андрея Костина, сохраняется высокая минная угроза. Множество территорий и зданий в Херсонской области остаются заминированными, кроме того российская армия ведет минометный обстрел региона.

12:16 ТАСС сообщил, что российские паспорта получили более 80 тысяч жителей аннексированных регионов Украины

Более 80 тыс. жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей получили паспорта РФ после «присоединения» регионов к России. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на МВД.

11:38 «Энергоатом»: существует реальный риск ядерной и радиологической катастрофы

Президент украинского «Энергоатома» Петр Котин прокомментировал ситуацию после вчерашнего массированного обстрела крылатыми и баллистическими ракетами объектов энергетической инфраструктуры Украины. Несмотря на функционирование систем безопасности и высокую квалификацию персонала станций, ситуация «не должна успокаивать». Последствия обстрела беспрецедентны и серьезны:

Впервые за 40-летнюю историю украинской атомной энергетики остановлены все энергоблоки на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

Оккупированная Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута с запуском всех дизель-генераторов.

Риск повреждения атомных электростанций остается крайне высоким.

Глава «Энергоатома» призвал к введению дополнительных жестких санкций не только против России в целом, но и против «Росатома» и аффилированных с ним структур в частности. По оценке Котина, действия российской власти ставят человечество «на грань ядерной катастрофы». Уточняется, что «Энергоатом» делает все возможное для восстановления ядерного производства:

Сегодня утром Запорожская атомная электростанция получила электроэнергию для собственных нужд от украинской энергосистемы. Все дизельные генераторы были отключены и переведены в режим ожидания. На Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС ведутся пусковые операции. В течение дня, когда энергосистема будет готова, блоки этих станций будут подключены к энергосистеме, возобновится подача электроэнергии для нужд наших граждан и экономики страны. Президент «Энергоатома» Петр Котин

11:15 «Крым.Реалии»: в Крыму активизировалась переброска российской военной техники

Большое количество российских военных грузовиков движется со стороны Херсонской области в направлении Крымского моста.

Замечено, что один из грузовиков в составе российской колонны перевозит импортные сельскохозяйственные тракторы.

10:47 Командование ВСУ обратилось к народу Беларуси

В видеообращении ВСУ предупреждают беларусов, что спецслужбы РФ готовят провокации на территории Беларуси, с целью ее втягивания в войну против Украины.

Уточняется, что целью терактов могут стать объекты критической инфраструктуры Беларуси, в том числе АЭС «Островец».

10:26 Венгрия предоставит Украине 187 млн евро в рамках общего пакета ЕС

Виктор Орбан подписал распоряжение кабинета министров, согласно которому на протяжении 2023 года Венгрия выделит 187 млн евро на оказание помощи Украине. Сумма является частью взноса страны в общий пакет финансовой помощи ЕС в 18 млрд евро, предоставляющий Украине кредиты на восстановление экономики.

10:03 ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на газопроводе «Турецкий поток»

ФСБ сообщила, что предотвратила теракт «украинских спецслужб» на газопроводе «Турецкий поток», пролегающем по дну Черного моря из России в Турцию.

Силовики задержали россиян, якобы причастных к «подготовке и обеспечению теракта», и изъяли мины, взрывчатку, средства связи и свыше полумиллиона рублей. В заявлении ФСБ сообщается, что в конфискованные при обыске телефоны содержали переписку «с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области».

09:32 СБУ задержала жителя Херсона, помогавшего российским военным пересекать Днепр на катерах

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне владельца местной станции прогулочных катеров, помогавшего российским военнослужащим скрыться от контрнаступления ВСУ на южном направлении. «Он добровольно передал в распоряжение агрессора 6 плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест».

Сообщается, что именно на этих катерах на левый берег Днепра «эвакуировались» кадровые сотрудники ФСБ и еще несколько подразделений российских подразделений. Кроме того, российские военные использовали те же катера для принудительного вывоза части местных жителей во временно оккупированные районы Херсонской области.

Задержанный житель Херсона до военного вторжения организовывал морские экскурсии, а во время оккупации и аннексии Херсонской области успел перерегистрировать собственный бизнес в пользу России, заключив соответствующий договор с оккупационной администрацией. Житель подозревается по ч.1 ст.111-2 «пособничество государству-агрессору» УК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

09:00 Главное из утренней сводки ЗСУ: 78 ракетных ударов по Украине; российские военные вывозят тела «вагнеровцев» в санитарных мешках

За минувшие сутки российская армия нанесла 78 ракетных и 23 авиационных удара , совершила более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам Украины.

, совершила из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам Украины. В ходе массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных беспилотников «Ланцет» , из который ВСУ сбили 51 ракету и 5 беспилотников.

, из который ВСУ сбили 51 ракету и 5 беспилотников. На территории оккупированного Крыма активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций . Готовую продукцию вывозят в направлении города Армянск.

. Готовую продукцию вывозят в направлении города Армянск. России удается удерживать войска на Слобожанском направлении, однако на Купянском, Лиманском, Новопавловском и Запорожском направлениях российской армии приходится обороняться.

Российские военные пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлении, а также ведет обстрелы на Криворожском, Херсонском и Северском направлении.

Медицинскому персоналу больниц оккупированной Горловки Донецкой области российская оккупационная власть дала указание изымать документы погибших наемников частной военной компании «Вагнер», не проводить судмедэкспертизу тел и паковать их в санитарные мешки для транспортировки . Пункт назначения пока неизвестен.

. Пункт назначения пока неизвестен. Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава российской армии, вооружения и военной техники и по 2 позициям зенитных ракетных комплексов.

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