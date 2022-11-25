Двести семьдесят пятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Херсон. Люди, получившие ранения в результате российского обстрела. 7 человек погибли. 24.11.2022

Пятница, 25 ноября — 275-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:00 Forbes: Россия уже потратила на войну $82 млрд — это четверть бюджетных доходов. «В следующем году РФ может ее не потянуть»

Прямые военные расходы России за 9 месяцев войны, по расчетам издания Forbes UA, составили примерно 82 миллиардов долларов.

Инфографика украинской редакции Forbes. © Forbes.ua

Эта оценка включает непосредственные расходы, которые необходимы для поддержания военных действий, но не включает стабильные расходы на оборону, или потери, связанные с экономикой, — уточняет издание.

И подчеркивает, что в 2021 году все бюджетные доходы РФ составляли $340 млрд: то есть, страна уже потратила на войну четверть ее прошлогодних доходов.

Если весной такие расходы могли выглядеть для Кремля «вполне приемлемыми», учитывая, что РФ получала за нефть и газ около €1 млрд в день, то сейчас ситуация иная, подчеркивает Forbes: доходы от экспорта углеводородов снижаются (Россия потеряла большую часть европейского газового рынка, кроме того, с декабря начнут действовать санкции в отношении нефти).

«Тем временем война требует больше денег. Осенью стоимость расходов на войну для РФ выросла вдвое. Сейчас война требует минимум $10 млрд в месяц», — пишет Forbes.

12:30 Франция направила в Украину 100 мощных генераторов

Об этом объявила глава французского МИДа Катрин Колонна. «Чтобы помочь населению продержаться, Франция отправляет в Украину 100 мощных французских генераторов, в то время как Россия хочет сделать зиму оружием войны», — написала Колонна в твиттер.

Генераторы — «на пути в Украину», — уточнила глава МИД Франции. И напомнила: «Удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями».

12:00 ICMP: не менее 15 тысяч человек пропали без вести на войне в Украине

Представитель Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Мэтью Холлидей заявил агентству Reuters о том, что во время нынешней полномасштабной войны РФ против Украины пропали без вести как минимум свыше 15 тысяч человек.

Процесс поиска пропавших без вести в Украине будет длиться годами даже после прекращения боевых действий, сказал Холлидей. Также, по его словам, цифра в 15 000 человек «является консервативной», если учесть, что только в Мариуполе, по оценкам украинских властей, до 25 тысяч человек либо погибли, либо пропали без вести.

Базирующаяся в Гааге организация ICMP, созданная после балканских войн 1990-х годов, в июле открыла офис в Киеве, чтобы помочь Украине в документировании и розыске пропавших без вести людей.

11:10 СМИ: Соединенные Штаты сорвали сделку о поставках истребителей МиГ-29 из Польши в Украину после вмешательства Китая

10:50 На дверях кабинетов депутатов Европарламента расклеили коллаж с окровавленным лицом Путина

На дверях кабинетов депутатов Европейского парламента расклеили коллаж с окровавленным лицом развязавшего войну в Украине Владимира Путина. Плакаты появились возле табличек с именами более чем полусотни законодателей, которые проголосовали против того, чтобы признать РФ государством-спонсором терроризма. Изображение сопровождается текстом: «своим голосом я поддерживаю терроризм», сообщает канал Эхо/Новости со ссылкой на Newsweek.

Takie plakaty zostały naklejone w nocy na drzwiach biur 54 europosłów, którzy wczoraj zagłosowali przeciwko przyjęciu rezolucji uznającej Rosję za sponsora terroryzmu @PR24_pl pic.twitter.com/BcPwGcoqlj — Beata Płomecka (@bplomecka) November 24, 2022

10:40 «Украинцы готовы терпеть и два, и три года»: первая леди Украины Елена Зеленская — в интервью Би-би-си

10:20 Парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма

Палата представителей (нижняя палата) парламента Нидерландов 24 ноября подавляющим числом голосов признала Россию государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает НГЕ со ссылкой на издание NRC Handelsblad.

Решение имеет символическое значение: нидерландское законодательство не предусматривает никаких юридических последствий такого шага.

Напомним, 22 ноября аналогичное решение о признании РФ государством-спонсором терроризма принял Европарламент.

Мужчина рядом с телом женщины, убитой в результате российского ракетного обстрела. Херсон. 24.11.2022 AP - Bernat Armangue

10:00 Глава СНБО Украины подтвердил, что в Крыму убили иранских военных советников, управлявших дронами-камикадзе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов подтвердил в интервью британской газете The Guardian, что в Крыму убили нескольких иранских военных советников, которые помогали российским военным управлять иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Интервью цитирует Meduza.

В конце октября издание The Jerusalem Post сообщило о том, что, — по данным американских и украинских источников, — в аннексированном Крыму в результате украинских ударов погибли десять граждан Ирана, которорые обучали российских солдат использовать дроны.

UPD 10:20 Так называемый глава Крыма (назначенный российскими властями) Сергей Аксенов назвал утверждения об убитых иранских военных советниках «феерическим бредом»

09:45 Энергосистему Украины соединили с энергосистемой Евросоюза

Об этом сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире марафона «Единые новости». Он также заявил, что все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории Украины, работают.

«Через один-два дня они (АЭС) выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики», — заявил Кудрицкий.

09:25 Число жертв обстрела Херсона российскими войсками выросло до 7 человек

В освобожденном от российских войск Херсоне в результате обстрела со стороны РФ погибли семь человек, еще 21 получили ранения. Об этом объявил глава Херсонской военной администрации Вячеслав Янушевич.

Обстрел произошел накануне, 24 ноября, около 17 час. Ранее сообщалось о четырех погибших и шести раненых.

09:05 В Киев прибыл министр иностранных дел Великобритании и объявил о новом пакете помощи

Джеймс Клеверли у себя в твиттере опубликовал фото с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, сообщает украинская редакция RFI.

«Слов недостаточно. Слова не помогут сохранить свет этой зимой. Слова не защитят от российских ракет. Великобритания не просто говорит об Украине, мы предоставляем конкретную поддержку для защиты Украины», — заявил Джеймс Клеверли.

Би-би-си уточняет: в новый пакет войдут 24 кареты скорой помощи, 11 машин экстренной помощи, 6 бронеавтомобилей...

Великобритания также выделяет 3 млн фунтов стерлингов на восстановление критической инфраструктуры и еще 5 млн на возглавляемую Киевом инициативу по доставке зерна в страны, которым угрожает голод.

После разговора с Дмитрием Кулебой у британского министра запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 19 ноября в Киев приезжал премьер-министр Британии Риши Сунак, объявивший о новом пакете оборонной помощи на 50 млн фунтов стерлингов.

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