Двести семьдесят шестой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Галина Шевцова возле дома, вынужденная жить в подвале со своим мужем Павлом после того, как их квартира была разрушена, Мариуполь, контролируемая Россией Украина, 16 ноября 2022 года.

Суббота, 26 ноября — 276-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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15:06 Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

О его смерти сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря министерства Анатолия Глаза. Макею было 64 года. Он занимал пост главы МИД с 2012 года. О причинах смерти не сообщается.

14:51 Премьер Польши Моравецкий: «Польша, как, я убежден, и Литва, будут поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо»

«Россия атакует гражданскую инфраструктуру Украины и хочет вызвать огромный гуманитарный кризис. Это варварские действия. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы бороться с этим», — такое заявление сделал премьер-министр Польши после встречи в рамках Люблинского треугольника.

Эта война закончится, когда каждый дом, каждая школа, каждая больница и каждая дорога будут восстановлены, — сказал Моравецкий.

Он также отметил, что Польша, Украина и Литва совместно работают над обеспечением поставок продовольствия из Украины в африканские страны и страны Азии.

14:27 Литва выделит еще 2 млн евро на помощь украинскому энергетическому сектору

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на брифинге по итогам встречи в рамках Люблинского треугольника, прошедшей в Киеве.

13:56 Украинская делегация намерена бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ до тех пор, пока в ней будет представлена Россия

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы изгнать делегацию России. Мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян — пропагандистов и представителей государства-террориста, государства-преступника

— заявила член украинской делегации, депутат от президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгения Кравчук.

13:49 Объем экспорта российских вооружений с начала 2022 года составил 8 млрд долларов

Такую цифру озвучил Владимир Путин на мероприятии по случаю 15-летия Ростеха. Российский президент назвал этот результат «очень хорошим» в текущих условиях.

В 2021 году экспорт составлял 14,6 млрд долларов, как со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева сообщает «Коммерсант». По даннымо Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2017–2021 годы экспорт российского оружия сократился на 26%.

13:34 Страны ЕС отложили переговоры о потолке цен на российскую нефть до понедельника 28 ноября

Об этом сообщили источники Bloomberg и Reuters.

В четверг представители стран Европейского союза разошлись во мнениях относительно того, на каком уровне следует ограничить цены на российскую нефть, чтобы не вызвать глобального шока на рынке. Предполагается запретить судоходным и страховым компаниям обрабатывать грузы российской нефти по всему миру, если она не была продана по цене ниже той, которую установила страны G7 и их союзники, объясняет Reuters. Крупнейшие судоходные и страховые компании базируются как раз в странах G7.

Отмечается, что Польша, Эстония и Литва настаивали на гораздо более низком потолке, чем $65-70 за баррель (потолок, предложенный G7), а Греция, Кипр и Мальта выступали за более высокий уровень или введение компенсаций за потери, который понесут судоходлные секторы этих стран.

13:01 Премьер-министры Украины, Польши и Литвы провели переговоры

Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните обсудили военную и финансовую помощь Киеву и активизацию консультаций по вступлению Украины в НАТО. Об этом сообщил Шмыгаль. Они также подписали совместное заявление о консолидации международной поддержки Украины и противодействии агрессивной политике России.

During #LublinTriangle meeting we talked with @MorawieckiM & @IngridaSimonyte about military aid & rebuilding 🇺🇦. We condemned russia's ongoing attacks & war crimes. Grateful to 🇵🇱 & 🇱🇹 for their readiness to intensify discussion on inviting 🇺🇦 to negotiate its joining NATO. 2/2 pic.twitter.com/HeS4uHmwkp — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 26, 2022

12:35 Американский Институт изучения войны (ISW) отметил рост обменов военнопленными между Украиной и Россией

По данным ISW, с 23 по 25 ноября было проведено три обмена: по 35, 50 и 9 пленных. Эксперты предполагают, что, увеличивая количество обменов, российские власти стремятся снизить недовольство среди российских военных блогеров: ранее они писали о том, что министерство обороны прилагает недостаточные усилия для возвращения российских военнопленных.

Также ISW в своей сводке отмечает, что российские власти вероятно подготовили документ, в котором говорится о необходимости мобилизовать 5 млн человек для победы в войне с Украиной. Поводом для этого предположения стали слова замначальника украинского Генштаба Алексея Громова о том, что российская сторона распространяет среди военных документ под названием «Завершение войны с НАТО в Украине».

12:01 В результате обстрела Днепра частично разрушены семь частных домов

Об этом заявил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. Также сообщается о том, что одну женщину доставили в больницу.

11:37 В Днепре произошел взрыв

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. Сообщается, что, по первым оценкам, коммуникации и инфраструктура не пострадали.

11:05 Украину посетил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо

Arrived in Kyiv.



After the heavy bombing of recent days, we stand with the people of Ukraine. More than ever before.



With the cold winter months ahead, Belgium is releasing new humanitarian and military aid. pic.twitter.com/2nR3xoS55i — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) November 26, 2022

10:52 Бельгия и Канада одобрили новую помощь Украине

Брюссель поставит Киеву десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории, а Канада выделит около 7,5 млн долларов на закупку генераторов для критической инфраструктуры в стране.

10:10 130 тысяч жителей Киева остается без электричества

Об этом заявили представители городской администрации. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский раскритиковал киевские власти за «профанацию с пунктами несокрушимости», то есть местами, обеспеченными теплом и светом, куда люди могут прийти в случае их длительного отключения в их домах. По словам Зеленского, «нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать».

9:47 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев

🇺🇦 Premier @MorawieckiM w #Kijów złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu.



Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 i był wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego. pic.twitter.com/QDpqhvOcBr — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 26, 2022

9:15 Вчера вечером началась бесплатная эвакуация населения из Херсона

УНИАН сообщает, что правом бесплатно эвакуироваться воспользовались 100 человек. Их поездом перевезли в Хмельницкий. Автобусом из Херсона можно уехать в Одессу, Николаев и Кривой Рог, откуда затем людей перевезут в более безопасные районы Украины.

9:06 The New York Times: поставляемая странами запада в Украину артиллерия «сгорает через нескольких месяцев чрезмерного использования»

Как пишет газета, ремонт такого вооружения в последние месяцы начали проводить в Польше. Отмечается, что артиллерия изнашивается сильнее еще и из-за того, что украинских военных не во всех случаях удалось обучить правильно эксплуатировать гаубицы.

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