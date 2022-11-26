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Двести семьдесят шестой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Галина Шевцова возле дома, вынужденная жить в подвале со своим мужем Павлом после того, как их квартира была разрушена, Мариуполь, контролируемая Россией Украина, 16 ноября 2022 года.
Галина Шевцова возле дома, вынужденная жить в подвале со своим мужем Павлом после того, как их квартира была разрушена, Мариуполь, контролируемая Россией Украина, 16 ноября 2022 года. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO
RFI
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Суббота, 26 ноября — 276-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости. 

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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15:06 Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

О его смерти сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря министерства Анатолия Глаза. Макею было 64 года. Он занимал пост главы МИД с 2012 года. О причинах смерти не сообщается.

14:51 Премьер Польши Моравецкий: «Польша, как, я убежден, и Литва, будут поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо»

«Россия атакует гражданскую инфраструктуру Украины и хочет вызвать огромный гуманитарный кризис. Это варварские действия. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы бороться с этим», — такое заявление сделал премьер-министр Польши после встречи в рамках Люблинского треугольника.

Эта война закончится, когда каждый дом, каждая школа, каждая больница и каждая дорога будут восстановлены,

— сказал Моравецкий.

Он также отметил, что Польша, Украина и Литва совместно работают над обеспечением поставок продовольствия из Украины в африканские страны и страны Азии.

14:27 Литва выделит еще 2 млн евро на помощь украинскому энергетическому сектору

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на брифинге по итогам встречи в рамках Люблинского треугольника, прошедшей в Киеве.

13:56 Украинская делегация намерена бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ до тех пор, пока в ней будет представлена Россия

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы изгнать делегацию России. Мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян — пропагандистов и представителей государства-террориста, государства-преступника

заявила член украинской делегации, депутат от президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгения Кравчук.

13:49 Объем экспорта российских вооружений с начала 2022 года составил 8 млрд долларов

Такую цифру озвучил Владимир Путин на мероприятии по случаю 15-летия Ростеха. Российский президент назвал этот результат «очень хорошим» в текущих условиях.

В 2021 году экспорт составлял 14,6 млрд долларов, как со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева сообщает «Коммерсант». По даннымо Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2017–2021 годы экспорт российского оружия сократился на 26%.

13:34 Страны ЕС отложили переговоры о потолке цен на российскую нефть до понедельника 28 ноября

Об этом сообщили источники Bloomberg и Reuters.

В четверг представители стран Европейского союза разошлись во мнениях относительно того, на каком уровне следует ограничить цены на российскую нефть, чтобы не вызвать глобального шока на рынке. Предполагается запретить судоходным и страховым компаниям обрабатывать грузы российской нефти по всему миру, если она не была продана по цене ниже той, которую установила страны G7 и их союзники, объясняет Reuters. Крупнейшие судоходные и страховые компании базируются как раз в странах G7.

Отмечается, что Польша, Эстония и Литва настаивали на гораздо более низком потолке, чем $65-70 за баррель (потолок, предложенный G7), а Греция, Кипр и Мальта выступали за более высокий уровень или введение компенсаций за потери, который понесут судоходлные секторы этих стран. 

13:01 Премьер-министры Украины, Польши и Литвы провели переговоры

Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните обсудили военную и финансовую помощь Киеву и активизацию консультаций по вступлению Украины в НАТО. Об этом сообщил Шмыгаль. Они также подписали совместное заявление о консолидации международной поддержки Украины и противодействии агрессивной политике России.

12:35 Американский Институт изучения войны (ISW) отметил рост обменов военнопленными между Украиной и Россией

По данным ISW, с 23 по 25 ноября было проведено три обмена: по 35, 50 и 9 пленных. Эксперты предполагают, что, увеличивая количество обменов, российские власти стремятся снизить недовольство среди российских военных блогеров: ранее они писали о том, что министерство обороны прилагает недостаточные усилия для возвращения российских военнопленных.

Также ISW в своей сводке отмечает, что российские власти вероятно подготовили документ, в котором говорится о необходимости мобилизовать 5 млн человек для победы в войне с Украиной. Поводом для этого предположения стали слова замначальника украинского Генштаба Алексея Громова о том, что российская сторона распространяет среди военных документ под названием «Завершение войны с НАТО в Украине».

12:01 В результате обстрела Днепра частично разрушены семь частных домов

Об этом заявил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. Также сообщается о том, что одну женщину доставили в больницу.

11:37 В Днепре произошел взрыв

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. Сообщается, что, по первым оценкам, коммуникации и инфраструктура не пострадали.

11:05 Украину посетил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо

10:52 Бельгия и Канада одобрили новую помощь Украине

Брюссель поставит Киеву десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории, а Канада выделит около 7,5 млн долларов на закупку генераторов для критической инфраструктуры в стране.

10:10 130 тысяч жителей Киева остается без электричества

Об этом заявили представители городской администрации. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский раскритиковал киевские власти за «профанацию с пунктами несокрушимости», то есть местами, обеспеченными теплом и светом, куда люди могут прийти в случае их длительного отключения в их домах. По словам Зеленского, «нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать».

9:47 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев

9:15 Вчера вечером началась бесплатная эвакуация населения из Херсона

УНИАН сообщает, что правом бесплатно эвакуироваться воспользовались 100 человек. Их поездом перевезли в Хмельницкий. Автобусом из Херсона можно уехать в Одессу, Николаев и Кривой Рог, откуда затем людей перевезут в более безопасные районы Украины.

9:06 The New York Times: поставляемая странами запада в Украину артиллерия «сгорает через нескольких месяцев чрезмерного использования»

Как пишет газета, ремонт такого вооружения в последние месяцы начали проводить в Польше. Отмечается, что артиллерия изнашивается сильнее еще и из-за того, что украинских военных не во всех случаях удалось обучить правильно эксплуатировать гаубицы.

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