Двести семьдесят седьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Воскресенье, 27 ноября — 277-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:51 Нацбанк Украины выпустил медаль, посвященную Мариуполю

На аверсе медали размещены надпись «Украина», под ней государственный герб страны, изображение фасада драматического театра под прицелом, стилизованные конструкции «Азовстали» и летящие на завод снаряды. В написании названия города «Мариуполь» букву «i» заменяет свеча, а букву «о» — карта города, воссозданная из детского и взрослого профилей.

13:33 Премьер-министр Великобритании Риши Сунак: «Мы верим в свободу»

Такое сообщение вместе с видео в поддержку Украины бритнаский премьер разместил в твиттере.

We believe in freedom 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/YT4GrbE7A0 — Rishi Sunak (@RishiSunak) November 27, 2022

13:05 «Феминистское антивоенное сопротивление» опубликовало открытое письмо в Госдуму и Совет Федерации, а также петицию с требованием вывести войска из Украины

Группа женщин вместе с активистками «Феминистского антивоенного сопротивления» потребовали вернуть домой мобилизованных и срочников, воюющих в Укаине.

«Государство поощряет нас рожать больше, а потом бросает нас в бедности или приносит наших детей в жертву своим амбициям», — говорится в петиции.

12:47 Группу «Совета матерей и жен» заблокировали в «ВКонтакте»

По требованию Генпрокуратуры РФ соцсеть «ВКонтакте» заблокировалла группу «Совета матерей и жен», организованного родственницами мобилизованных россиян.

12:17 Служба безопасности Украины пришла с обыском в храм Рождества Христова УПЦ Московской патриархии в Ивано-Франковске

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

11:40 В Кривом Роге нарушена работа железной дороги

Из-за российского ракетного удара, нанесенного утром, в Кривом Роге нарушена работа железной дороги. Сообщается, что пострадавших в результате обстрела нет, но восстанавливать железнодорожное сообщение придется долго.

11:00 С начала войны Россия выпустила по Украине более 4000 ракет

Об этом заявили в командовании ВС Украины. Отмечается, что данные приводятся без учета С-300 и РСЗО.

10:23 Лавров отменил визит в Минск в связи со смертью Макея

Глава МИД России отменил поездку в Минск, планировавшуюся 27-28 ноября, «в связи с безвременной кончиной» министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

9:42 К 9 утра 27 ноября в Киеве почти полностью восстановлено электроснабжение

Об этом сообщили в киевской городской военной администрации.

9:34 The New York Times: 20 из 30 стран НАТО исчерпали военные ресурсы для отправки в Украину

Об этом изданию рассказал источник в НАТО. При этом возможность сохранять поставки вооружений сохраняется у крупнейших стран альянса — Германии, Франции, Нидерландов и Италии. Объем вооружений, уже выделенных НАТО на помощь Киеву, оценивается в 40 млрд долларов.

9:26 Американский Институт изучения войны (ISW): интенсивность боевых действий может возрасти в ближайшие недели

По оценкам ISW, боевые действия замедлились из-за ухудшения погодных условий. Но в ближайшее время может наступить похолодание на северо-востоке Украине, и почва замерзнет достаточно для возобновления активного передвижения техники и войск.

Кроме того, в сводке со ссылкой на ГУР Министерства обороны Украины отмечается, что в России, вероятно, приступили к формированию новых групп наемников. Предположительно это делается, чтобы «уравновесить влияние создателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина».

9:07 ВСУ: власти России готовят новую волну «скрытой мобилизации» с 10 декабря

В сводке главы ВСУ говорится, что «в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск».

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