Активные бои за Бахмут идут четыре месяца. Они превратились в воронку кровопролития. Линия фронта почти не сдвинулась

Война

Украинский военный в окопе недалеко от Бахмута, 25 ноября 2022 г.

С начала августа не прекращаются попытки российских сил штурмовать украинские позиции в районе Бахмута в Донецкой области. Тяжелые бои, пока не позволившие значительным образом сдвинуть линию фронта, стали настоящей воронкой кровопролития.

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В последние дни по интернету распространились снимки из окопов вооруженных сил Украины на передовой в районе Бахмута, города, с довоенным населением в 70 тысяч человек.

Эти кадры сравнивают со снимками с битвы при Пашендейле Первой мировой войны, когда войска Германии и Антанты месяцами вели позиционную войну в Бельгии. Линия фронта, несмотря на сотни тысяч убитых и раненых с обеих сторон, едва сдвинулась. Битва при Пашендейле в болотистой местности близ города Ипр, шедшая в условиях дождя и холодов, стала символом солдатских страданий.

Активные бои за Бахмут идут уже около четырех месяцев. С российской стороны в них важную роль играют наемники ЧВК «Вагнера». За четыре месяца им не удалось прорвать украинскую оборону.

Каждый день то российские, то украинские силы где-то незначительно продвигаются или отступают. Это приводит к минимальным военным выгодам при значительных кровавых потерях.

В госпиталь Бахмута раненых украинских солдат доставляют десятками или сотнями в день. В четверг госпитализированных раненых было 240 человек. «В последние пару дней россияне пытались продвигаться вперед более интенсивно», — говорит один из украинских врачей в Бахмуте корреспондентам The New York Times.

Украинский солдат в госпитале в Бахмуте, 10 ноября 2022 г. AP - Libkos

По данным издания, в последние дни Украина перебросила в Бахмут подкрепление, в том числе спецназовцев и бойцов территориальной обороны. Россияне продолжают бросать в окопы под Бахмут формирования «группы Вагнера». Но теперь к ним на поддержку прибыли российские кадровые военные, передислоцированные с херсонского фронта, о чем NYT сказали украинские солдаты и источник в минобороны США.

Несмотря на то, что число раненых и погибших украинских солдат велико, атакующие российские силы несут гораздо большие потери, пишут корреспонденты The New York Times из Бахмута, цитирующие украинских военных. Российские попытки штурмов купируются артиллерийским и пулеметным огнем.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказывал о многочисленных российских попытках атак в под Бахмутом в день. «С утра после очередной артиллерийской подготовки было восемь попыток атаковать наши позиции до обеда, то есть это каждые полчаса», — сказал Арестович 25 октября в эфире «Фейгин Live» о ситуации в районе Бахмута.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в одной только Донецкой области «российская армия потратила уже столько жизней и боеприпасов, сколько, видимо, не тратила в двух Чеченских войнах».

В чем важность Бахмута?

Военные эксперты сходятся во мнении, что стратегическую инициативу в войне перехватила Украина. Судя по сводкам украинского штаба, Донецкая область — единственный регион Украины, где россияне предпринимают попытки наступать, на остальных участках фронта они обороняются. Бахмут сейчас стал эпицентром российских усилий по наступлению.

Некоторые аналитики усматривают в попытках штурмовать Бахмут амбиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, для которого взятие города стало бы «большой рекламой».

Видят в этом и острое желание властей РФ продемонстрировать хоть какую-то военную победу на фоне масштабных поражений в Харьковской и Херсонской областях. Отметим, что не только Бахмут, но и небольшие села в Донецкой области, например село Павловка, превратились в «горячие точки» войны.

Бахмут, с довоенным населением в 70 тысяч человек, подвергается ежедневным бомбардировкам © Cléa Broadhurst/RFI

«На Бахмуте сошлись несколько целей», — объясняет в комментарии RFI украинский военный эксперт Олег Жданов. Во-первых, речь идет о цели, поставленной Путиным, по захвату Донецкой области. По словам Жданова, если россияне возьмут Бахмут, для них откроется прямая дорога на Славянск и Краматорск — последнюю крупную жилую агломерацию в Донецкой области, которая не захвачена силами РФ.

Как замечает Олег Жданов, россиянам важно получить доступ к водозабору в районе Славянска с учетом проблем с водой Донецкой области.

Ряд экспертов полагают, что перспектива окружения Славянска и Краматорска российскими войсками на этом этапе маловероятна, учитывая, что в сентябре Россия потеряла изюмский плацдарм. И это, не говоря о сообщениях о низкой боеспособности мобилизованных, низком боевом духе, проблемами с боеприпасами.

«С потерей плацдарма в районе Изюма у них пропала возможность окружить эту агромерацию. Но, исходя из того, как упорно они бьются за Бахмут и Соледар, они могут штурмовать ее в лоб или пытаться обойти с юга. Возможно, будет предпринята еще попытка наступления на Лиман для окружения этой агломерации с двух сторон. Но в любом случае после Бахмута открытвается оперативный простор на Славянск», — рассуждает украинский военный эксперт.

Украинский солдат стреляет из артиллерийского орудия по российским позициям в районе Бахмута, 10 ноября 2022 г. AP - Libkos

Кроме того, Жданов усматривает в попытках взять Бахмут личные амбиции Пригожина, который, по его словам, «хочет показать, что его ЧВК лучше регулярных войск, и повысить свой статус возле Путина вместе с Кадыровым и Суровикиным».

Газета NYT отмечает, что Россия может смотреть на сражения за Бахмут как на попытку истощить ресурсы Украины, заставить Украину перебросить туда дополнительные войска, возможно, попытаться подорвать таким образом украинский наступательный потенциал.

Впрочем, Олег Жданов отмечает, что под Бахмутом ВСУ находятся в обороне, а намного большие потери несут как раз атакующие российские силы. «Тут больше изматывание российских войск», — говорит он.

При этом сам город подвергается ежедневным бомбардировкам, и не все гражданские эвакуированы. Ранее власти Украины объявили обязательную эвакуацию из неоккупированных районов Донецкой области, пообещав людям сопровождение и выплаты. Отказывающиеся должны подписывать специальные бланки. Специальный корреспондент RFI рассказала, что в Бахмуте остаются в основным пожилые люди.

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