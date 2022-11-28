Война России против Украины. 278-й день. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

Понедельник 28 ноября — 278-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter.

10:30 Офис президента Украины сообщил о новых жертвах среди мирного населения: 4 погибших и 11 раненых за сутки

Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко в своей ежедневной сводке утром 28 ноября сообщил о новых жертвах российской агрессии среди мирного населения: 4 погибших и 11 раненых. По его данным за прошедшие сутки, в Донецкой области погибли двое мирных жителей, четверо получили ранения. В Запорожской области — один погибший и трое раненых среди гражданского населения. Один житель погиб и двое раненых в Херсонской области. В Харьковской области — двое раненых гражданских лиц.

10:10 Глава Донецкой области сообщили о гибели двух мирных жителей в Курахово

Глава Донецкой области Украины Павел Кириленко утром 28 ноября сообщил, что за минувшие сутки в российских обстрелах населенного пункта Курахово погибло 2 мирных жителей. Четыре жителя получили ранения в области в ходе обстрелов.

09:55 Глава Днепропетровской области сообщил об обстрелах сел в районе Никополя

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что минувшей ночью обстрелам российских РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии подверглись три населенных пункта в районе Никополя. «В мирные населенные пункты прилетели более 30 снарядов. Обошлось без пострадавших», — написал Резниченко.

09:40 Глава Херсонской области: 30 российских обстрелов за сутки, один погибший

Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич утром 28 ноября сообщил, что за минувшие сутки силы РФ 30 раз обстреляли территорию Херсонщины. Под огнем снова оказались «жилые кварталы Херсона», «снаряды попали в частные и многоквартирные дома». Удары были нанесены и по ряду населенных пунктов области.

«За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб один человек, еще два жителя Херсонщины получили ранения различной степени тяжести», — написал Янушевич.

09:30 Утром в Украине начались аварийные отключения электроэнергии из-за роста дефицита мощности

О начале аварийных отключений в 10 часов утра понедельника объявило «Укрэнерго». Как сообщает «Суспільне», дефицит мощности возник в результате аварийных отключений блоков на нескольких электростанциях. Сейчас этот дефицит мощности составляет 27%, а из-за ухудшения погоды продолжает расти энергопотребление. Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали неизбежными в Украине после массированных и целенаправленных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

09:15 Британская разведка указывает на уязвимость Херсона для российской артиллерии

После освобождения Херсона украинскими силами 11 ноября город ежедневно подвергается обстрелам российской артиллерии, отмечает разведка министерства обороны Великобритании в своей краткой сводке утром 28 ноября. Только за день 24 ноября в Херсоне погибли 10 человек, а 27 числа в городе было зафиксировано 54 обстрела.

Британская военная разведка отмечает, что освобожденный город остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем. Силы РФ теперь ведут огонь с восточного берега Днепра, со своих новых оборонительных рубежей. Большая часть ущерба, вероятно, нанесена Херсону обстрелами российских реактивных систем залпового огня (в основном, РСЗО систем БМ-21 «Град»).

09:00 Из утренней сводки Генштаба ВСУ 28 ноября

Генеральный штаб украинских сил утром 28 ноября сообщил новых попытках наступления армии РФ и отбитых атаках в Донецкой области, районе 10 населенных пунктов, в том числе Соледара, Бахмута, Андреевки, Новобахмутовки и Новомихайловки.

На Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях российские силы продолжают попытки наступления. На Криворожском, Херсонском и Запорожском — ведут оборону.

Сообщается также о четырех ракетных ударах сил РФ по гражданским объектам в Разумовке (Запорожская область) и Мусеевке (Днепропетровская область) и о более чем 50 обстрелах из РСЗО позиций ВСУ и населенных пунктов.

Украинский Генштаб ожидает передислокации подразделений армии РФ из Беларуси для укомплектования частей, которые понесли потери на фронте.

Генштаб ВСУ также предупреждает, что российская сторона «распространяет дезинформацию о том, что граждан Украины с освобожденных территорий задерживают украинские военные для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться