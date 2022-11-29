На саммите НАТО в Бухаресте обсуждают поддержку Украины. Война России против Украины. День 279-й

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Люди стоят в очереди за питьевой водой в Киеве после российских обстрелов украинской инфраструктуры, 24 ноября 2022 г.

Вторник 29 ноября — 279-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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12:25 Первая леди Украины находится с визитом в Великобритании

Первая леди Украины Елена Зеленская находистя с визитом в Великобритании. Она уже встретилась с женой британского премьера Ашкатой Мурти. Сегодня днем Елена Зеленская обратится с речью к депутатам британского парламента.

12:13 Европа в 2022 году увеличила импорт СПГ из России на 40% — Financial Times

Импорт в Европу российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2022 году вырос более, чем на 40% по сравнению с тем же периодом 2021 года, пишет газета Financial Times.

Россия экспортировала в Европу рекордные 17,8 млрд кубометров СПГ, став вторым по объему поставщиком после США. На третьем месте — Катар. По данным FT, на СПГ из России приходится 16% всего европейского морского импорта газа за 2022 год. Такая доля поставок делает Европу уязвимой для энергетического шантажа со стороны Владимира Путина, предупреждает FT.

11:05 Москва выразила протест Ватикану из-за интервью Папы Римского, где тот сказал об «особой жестокости чеченцев и бурят» в Украине

Москва выразила протест дипломатической службе Ватикана из-за интервью Папы Римского, где тот высказался об «особой жестокости чеченцев и бурят» в ходе российского вторжения в Украину. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на посла РФ в Ватикане Александра Авдеева.

«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», — заявил Авдеев.

В недавнем интервью христианскому журналу America Папа Римский Франциск высказался о нападении России на Украину.

Интервьюер отметил, что многие в Соединенных Штатах были «сбиты с толку» «кажущимся нежеланием» Папы Римского «напрямую критиковать Россию за ее агрессию против Украины» и употреблением им более общих формулировок «о необходимости прекращения войны» и т. д.

В ответ Папа Франциск сказал:

Когда я говорю об Украине, я говорю о народе-мученике. Если есть народ-мученик, есть и кто-то, кто его мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вводимых войск. Как правило, самые жестокие, возможно, те, кто из России, но не русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее. Безусловно, вторгается российское государство. Это ясно. Иногда я стараюсь это не уточнять, чтобы не обидеть, а скорее осудить в целом, хотя и так известно, кого я осуждаю.

11:05 В Бухаресте открылся саммит НАТО, главная тема которого — поддержка Украины

Министры иностранных дел НАТО во вторник собрались в Бухаресте, чтобы в течение двух дней обсудить поддержку Украины.

Генеральный секретарь альяса Йенс Столтенберг на пресс-конференции 25 ноября подчеркнул, что «Владимир Путин, проигрывая в Украине, отвечает все большей жестокостью», совершая массированные ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

«Мы все платим цену за российскую войну против Украины. Но мы платим деньгами, Украина же платит кровью», — сказал Столтенберг. «Если мы позволим Путину победить, все мы будем платить намного более высокую цену в течение множества лет», — подчеркнул он, сказав, что и другие автократы, видя, что «сила вознаграждается», будут все чаще применять силу для достижения своих целей. «Это сделает наш мир более опасным, всех нас — более уязвимыми», — отметил Столтенберг.

«Не будет прочного мира, если агрессор победит. (...) Большинство войн завершается за столом переговоров, но то, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на полях сражений. Лучший способ увеличить шанс на мирное решение — помогать Украине», — отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

«НАТО продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал он, отметив, что союзники по НАТО предоставляют Украине «беспрецедентную военную помощь».

Помимо этого, важной темой встречи в Бухаресте станет вопрос присоединения к НАТО Швеции и Финляндии. Расширение НАТО было уже ратифицировано парламентами 28 из 30 стран-членов альянса, кроме Турции и Венгрии.

10:54 Глава МИД Украины призывает страны НАТО наращивать производство вооружений

Странам НАТО необходимо срочно нарастить производство вооружений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии саммита НАТО в Бухаресте.

В интервью изданию Politico Кулеба подчеркнул, что невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе, не инвестируя в производство большего количества вооружений.

«Пока мы сражаемся в битвах сегодняшнего дня, мы должны думать, как мы будем сражаться в завтрашних битвах», — сказал Кулеба. Он подчеркнул, что страны НАТО должны «начать производить необходимое оружие сегодня», в противном случае «мы не сможем победить — вот и все».

Глава МИД Украины отметил, что Украина большего всего нуждается в ПВО, танках и производственных линиях.

Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, которые имеют то, что нужно Украине, но не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам. Вместо того, чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на то, чтобы их убеждать, нужно запускать производство, чтобы мы не попадали в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть что-то на складах, но которые не хотят этим делиться,

— добавил Дмитрйи Кулеба.

10:35 Пригожин заявил, что погибший в Украине гражданин Замбии, был завербован в ЧВК «Вагнер» из российской колонии

Одиозный бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил сведения о том, что его ЧВК «Вагнер» завербовала на войну против Украины из российской колонии 23-летнего гражданина Замбии Лемехани Ньиренду. Впоследствии завербованный погиб в Украине. Соответствующий комментарий Пригожина опубликовала во «ВКонтакте» пресс-служба компании «Конкорд».

О гибели в Украине 23-летнего гражданина Замбии, студента, отбывавшего тюремный срок в РФ, ранее сообщило МИД Замбии. Правительство Замбии потребовало от российских властей разъяснений о том, при каких обстоятельствах замбийский гражданин, отбывавший срок заключения в РФ, мог погибнуть на фронте в Украине.

Лемехани Ньиренда учился в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ), где изучал проектирование ядерных установок. В 2020 году в Москве его приговорили по делу о «закладках» наркотиков к 9,5 годам лишения свободы. В 2024 году замбиец мог подать заявление на условно-досрочное освобождение.

10:13 Тело украинского писателя Владимира Вакуленко, похищенного российскими военными, нашли в массовом захоронении под Изюмом — «Суспiльне»

Тело украинского детского писателя Владимира Вакуленко, похищенного в марте российскими военными, обнаружили в массовом захоронении под Изюмом. Об этом сообщает «Суспiльне» со ссылкой на фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы, доступ к которым получили журналисты.

Захоронение под Изюмом было обнаружено после того, как украинские войска освободили город. По данным на середину сентября, в массовом захоронении под Изюмом было найдено более 400 тел.

Местная ритуальная служба вела журнал с данными о погребенных. Журналисты обнаружили в нем данные писателя под номером 319. На фото видны простреленные документы Вакуленко, а также татуировка на руке, похожая на ту, которая была у писателя. Данные о гибели писателя сейчас подтверждены также ДНК-экспертизой, сообщает «Суспiльне».

50-летний детский писатель пропал в селе Капитоловка Харьковской области в марте 2022 года. Более полугода его разыскивали родители. Как выяснилось, мужчину похитили российские военные.

Владимир Вакуленко — украинский детский писатель, поэт, прозаик, лауреат многочисленных литературных премий. У Вакуленко остался несовершеннолетний сын, имеющий инвалидность и нуждающийся в помощи.

09:51 Reuters: С 24 февраля США и РФ использовали только один раз «деконфликтную» линию связи

Военные США и РФ использовали только один раз линию спецсвязи, созданную в начале войны Москвы против Украины. Об сообщило Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Линия соединяет Европейское командование вооруженных сил США и Национальный центр управления обороной России.

Источник агентства на условиях анонимности рассказал, что США инициировали один звонок по так называемой «деконфликтно» лини, чтобы выразить обеспокоенность из-за действий российских войск вблизи объектов критически важной инфраструктуры в Украине.

Собеседник Reuters не уточнил обстоятельств и предмета разговора, отметив, что причиной звонка не послужил инцидент с падением ракеты в Польше 15 ноября.

09:28 Британская разведка: Российская армия в Украине, вероятно, в основном отказалась от модели батальонных тактических групп (БТГ)

В последние три месяца российские силы в Украине, вероятно, в основном прекратили производить развертывание в виде батальонных тактических групп, указывают авторы нового отчета британской военной разведки.

Концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет. В ней были объединены батальоны с полным набором вспомогательных подразделений, включая бронетанковые, разведывательные и — в отличие от западной практики — артиллерийские, отмечает министерство обороны Великобритании.

В масштабных боях высокой интенсивности в Украине выявили себя несколько недостатков БТГ. Относительно небольшое количество боевой пехоты БТГ часто оказывалось недостаточным. Децентрализованное размещение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий. Немногие командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать эту модель так, чтобы она была эффективна в наступлении, говорится в сводке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/BH2fUT8Uqr



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/G6IYZE2HDK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 29, 2022

09:09 ISW: Российским войскам вряд ли удастся окружить Бахмут в ближайшее время

Недавние заявления российских источников об успехах вокруг Бахмута не предвещают его неминуемого окружения, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные снимки показывают, что российские силы, вероятно, заняли Озаряновку примерно в 15 км к юго-западу от Бахмута примерно 27 и 28 ноября. Ряд российских источников утверждают, что силы РФ также захватили села в 5-30 километрах в разные стороны от Бахмута. На данный момент нет открытых данных, подтвердивших бы эти заявления, отмечают в ISW.

В институте не исключают, что заявления о занятых селах могут быть частью информационной операции, в рамках которой российские источники с октября активно распространяют ложные заявления об успехах вокруг Бахмута.

Даже если российским войскам действительно удалось взять под контроль населенные пункты к югу от Бахмута, это не угрожает критически важным линиям снабжения (на Северск и Константиновку), которые являются основными украинскими путями коммуникации в этом районе.

Позиции, о занятии которых заявляют российские источники, ведут прямо к подготовленным украинским оборонительным сооружением в Бахмуте и его западных и северо-западным селах-спутниках. Российские войска в их нынешнем деградированным состоянии, скорее всего, не смогут быстро окружить Бахмут, полагают аналитики ISW.

09:01 Российские войска выпустили по Днепру четыре ракеты — глава ОВА

По уточненной информации, российская армия ночью атаковала Днепр четырьмя ракетами, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. Обстрел привел к серьезным разрушениям и пожару, который уже потушен. Обошлось без погибших и раненых, сообщил Резниченко.

Глава ОВА также сообщил, что российские войска из «Ураганов» и тяжелой артиллерии обстреляли также Никопольский район. По прицел попала Красногригорьевская громада. Люди не пострадали.

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