Война России против Украины. День 280-й

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Спасатель готовит чай для детей в «Пункте несокрушимости» в Буче. 28 ноября 2022 года. В таких пунктах, развернутых по всей Украине из-за российских обстрелов инфраструктуры, можно согреться и зарядить телефон.

Среда 30 ноября — 280-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропускать последние новости.

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11:40 Из аккаунта главы Еврокомиссии в твиттере пропало видео, где она говорила, что ВСУ потеряли более 100 тысяч убитыми

Ролик с выступлением Урсулы фон дер Ляйен «перезалили», и часть о военных потерях Украины обрезали, отмечает телеграм-канал «Политика страны».

11:15 Министр юстиции ФРГ: приверженность «Северному потоку-2» в ответ на аннексию Крыма Россией была вкладом Германии в развязывание войны

«Мы едины на стороне Украины. Но мы также должны четко сказать: в ответ на аннексию Крыма приверженность „Северному потоку-2“ была, с сегодняшнего взгляда, вкладом Германии в развязывание войны, заявил (29 ноября) федеральный министр юстиции Марко Бушманн на встрече министров юстиции стран G7», — говорится в сообщении министерства юстиции Германии в твиттере. Сообщение цитирует агентство «Интерфакс-Украина».

«Считаю, что наш долг — смотреть правде в глаза и делать из нее правильные выводы», — также подчеркнул Бушманн.

Нынешний глава минюста Германии не впервые публично критикует решение о строительстве «Северного потока-2». В октябре Бушманн высказал мнение, что политика Ангелы Меркель после аннексии Крыма в значительной степени привела к войне в Украине, уточняет «ЕП».

Германия остановила сертификацию этого газопровода 22 февраля, всего за два до полномасштабной войны РФ против Украины, после чего немецкие власти не раз подчеркивали, что запускать «Северный поток-2» более не намерены.

Сама Ангела Меркель в июне заявляла, что не считает ошибочным свое решение разрешить строительство «Nord Stream-2».

10:25 Фон дер Ляйен: на войне погибли более 100 тысяч украинских солдат и 20 тысяч мирных жителей. «Россия должна заплатить за свои ужасающие преступления».

«Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошения и невыразимые страдания. Все мы помним ужасы Бучи.

По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных», — сказала председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует издание «Европейская правда». В ВСУ не знают, откуда у нее такие данные и на чем они основываются, уточняет украинское издание «Громадське».

Фон дер Ляйен предложила создать специальный суд для расследования военных преступлений РФ в Украине, а также использовать замороженные российские активы для выплаты репараций.

«Россия должна заплатить за свои ужасающие преступления.

Мы будем сотрудничать с МУС (Международным уголовным судом, расположенным в Гааге — Прим. RFI) и поможем создать специализированный суд для рассмотрения преступлений России. Вместе с нашими партнерами мы добьемся того, чтобы Россия заплатила за причиненные ею разрушения замороженными средствами олигархов и активами своего Центрального банка», — заявила глава Еврокомиссии.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/vaI7dqda74 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022

Еврокомиссия повысила свою оценку материального ущерба, понесенного Украиной в результате войны, с 385 до 600 миллиардов евро, также сообщила фон дер Ляйен.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на послевоенное восстановление Украины потребуется более 1 трлн долларов.

09:55 В Томске задержали музыканта Анну Чагину, которая выступала против войны

В Томске рано утром 30 ноября полицейские пришли с обыском к музыканту Анне Чагиной, которая выступала против войны в Украине в социальных сетях и участвовала в антивоенном митинге 6 марта.

Об этом сообщило издание «ОВД-инфо», уточнившее, что в момент обыска в квартире также находилась дочь Чагиной — Марина Коростелева, которая успела сообщить друзьям семьи о происходящем и том, что возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что против Анны Чагиной возбудили уголовное дело о «дискредитации российской армии» (ст. 280.3 УК).

Друг семьи Игорь Новиков также сообщил, что Чагину задержали на 48 часов и поместили в изолятор временного содержания.

09:40 Зеленский: Россия до конца года потеряет в войне 100 тысяч своих военных

Об этом президент Украины заявил в ходе вечернего обращения к согражданам 29 ноября. «Еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат, и только богу известно, сколько наемников. А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых», — цитирует Зеленского издание «Украинская правда».

По данным Генштаба ВСУ на утро 30 ноября, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля российская армия потеряла убитыми около 88 880 военных. Мы не можем проверить точность этих данных.

09:25 Пожар в Суражском районе Брянской области, где загорелись резервуары с топливом, потушен, сообщают местные СМИ

Техногенная катастрофа, произошедшая в Cуражском районе, полностью ликвидирована, пожар устранен в районе 10 утра, сообщило местное издание «Брянская улица».

Возгорание произошло сегодня ночью. «Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. (позднее госагентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы сообщило, что площадь выросла до 4000 кв. м. — Прим. RFI). На месте происшествия работают более 80 пожарных и 30 единиц техники, в том числе, пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области», — писал рано утром губернатор Александр Богомаз.

По данным российских СМИ, два резервуара с дизельным топливом загорелись из-за попадания боеприпаса, который якобы сбросили с беспилотника, сообщает украинское агентство УНИАН.

Накануне губернатор соседней Курской области Роман Старовойт сообщал, что в результате обстрела частично обесточены два района, поскольку «есть попадание по объекту энергоснабжения», напоминает «Настоящее время».

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