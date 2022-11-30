В Киеве отреагировали на заявление главы Еврокомиссии о «100 тысячах убитых» украинских военных

На фото: родители недавно погибшего украинского военнослужащего Руслана Жумабоева стоят рядом с его могилой на кладбище в День защитников и защитниц Украины. Харьков. 14 октября 2022 года.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что информация о потерях — «чувствительная», ее должен озвучивать только министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины.«Мы обратились в Еврокомиссию с вопросом, откуда фон дер Ляйен получила информацию», — сказал Никифоров. Ранее сегодня утром глава Еврокомиссии заявила о том, что «на сегодняшний день погибли (...) 100 тысяч украинских военных».

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Заявление пресс-секретаря президента Украины цитирует канал «Суспiльне».

Как сообщает УНИАН, в Генштабе ВСУ также прокомментировали оценку потерь, озвученную Урсулой фон дер Ляйен: «Мы не можем подтвердить эту цифру. (…) Потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию тех, кто устроил геноцид украинского народа».

Последние официальные данные о потерях в рядах ВСУ поступали в августе этого года. Тогда речь шла о девяти тысячах погибших, напоминает Би-би-си.

Ранее утром 30 ноября председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что «по оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных».

Фон дер Ляйен также предложила создать специальный суд для расследования военных преступлений РФ в Украине, и использовать замороженные российские активы для возмещения материального ущерба, нанесенного войной.

Позднее сегодня украинские СМИ сообщили о том, что из аккаунта главы Еврокомиссии в твиттере пропало видео, где она говорила, что ВСУ потеряли более 100 тысяч убитыми.

Ролик с выступлением Урсулы фон дер Ляйен «перезалили», и часть о военных потерях Украины обрезали, отметил телеграм-канал «Политика страны».

Позднее в Ерокомиссии объяснили, что цифры потерь украинской стороны, о которых сказала фон дер Ляйен, включали в себя как погибших, так и раненых.

«Большое спасибо тем, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии этого видео. Используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России», — написала в твиттере представительница Еврокомиссии Дана Спинант, которую цитирует Би-би-си.

Накануне вечером, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе обращения к согражданам: «Еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат, и только богу известно, сколько наемников. А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых».

По данным Генштаба ВСУ на утро 30 ноября, с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла убитыми около 88 880 военных.

В начале ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил о том, что и ВСУ, и армия РФ потеряли (каждая) более чем по сто тысяч человек. При этом он уточнял, что в эту цифру входят и убитые, и раненые, пишет канал «Политика страны».

«Мы видим более 100 000 российских солдат убитыми и ранеными. То же самое, вероятно, с украинской стороны», — сказал Милли, аргументируя свой тезис о необходимости мирных переговоров.

По данным Милли, в Украине в результате боевых действий погибло около 40 тысяч мирных жителей и образовалось от 15 до 30 миллионов беженцев.

Эти цифры многократно превышают когда-либо публиковавшуюся статистику, подчеркнул канал.

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